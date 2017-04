Startschuss mit viel Prominenz - und Protesten

Begleitet von Protesten hat mit dem feierlichen Spatenstich der Bau der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke offiziell begonnen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem "gewaltigen Mobilitätsschub" für die Region, Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) von einem "Quantensprung" für den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern. Bahnchef Richard Lutz sagte, der Ausbau bringe mehr Verbindungen, mehr Zuverlässigkeit und mehr Kunden. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte, die neue Stammstrecke sei das Herzstück für den weiteren Ausbau des ÖPNV in der Region München.



Das knapp vier Milliarden Euro teure Projekt soll von 2026 an die Kapazitäten der chronisch überlasteten Hauptstrecke durch die Innenstadt fast verdoppeln und die Verbindungen für Pendler aus der gesamten Region verbessern. Die zweite Röhre soll auch als Bypass für die Innenstadtstrecke dienen, die alle S-Bahnlinien passieren müssen und auf der bisher ein Zwischenfall den gesamten Verkehr lahmlegen kann. Kernstück der neuen Strecke ist ein etwa sieben Kilometer langer Tunnel mit drei neuen Stationen.

Geplante Kosten: Knapp vier Milliarden Euro

Gegner demonstrierten zum Spatenstich gegen das Projekt. Die Vorstandsvorsitzende der Bürgerinitiative Haidhausen S-Bahn-Ausbau, Ingeborg Michelfeit, sprach von einer "Mogelpackung". Der Bau sei sogar kontraproduktiv, sagte sie auf einer Kundgebung auf dem Marienplatz. Denn aufgrund der hohen Kosten werde auf Jahrzehnte die Möglichkeit verbaut, Tangenten zu schaffen. "Was München aber tatsächlich braucht, sind Ausbau und Ertüchtigung der Außenäste, sowie einen S-Bahn kompatiblen Südring und zwar sofort."



Im vergangenen Dezember hatten sich Bund, Freistaat, Landeshauptstadt und Deutsche Bahn nach langem Hin und Her auf die Finanzierung des verständigt. Bund und Freistaat tragen den Hauptteil der inklusive eines Risikozuschlags auf 3,85 Milliarden Euro geschätzten Kosten. Die Landeshauptstadt und die Deutsche Bahn beteiligen sich mit Beträgen von 160 und 180 Millionen Euro. (dpa)