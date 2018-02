Niemand, auch kein koalierender Schlaumeier, kennt die Zukunft einigermaßen genau. Die folgenschwersten Ereignisse der letzten Legislaturperiode, die Katastrophe von Fukushima und die große Zahl von Flüchtlingen, sind weder von der CDU/CSU noch von der SPD auch nur geahnt worden. So wissen auch jetzt Merkel und Schulz nicht, was alles ihnen bis 2021 blühen wird. Daher die Sehnsucht der Bevölkerung nach Männern und Frauen, deren Persönlichkeit die Bewältigung auch vorerst noch unbekannter Schrecknisse zu gewährleisten scheint. Was aber, wenn es mit den Führungsqualitäten hapert? Dann wird ein Dokument gegenseitigen Misstrauens gezimmert, eine Koalitionsvereinbarung von lächerlicher Länge. Doch vielleicht imponiert es den SPD-Mitgliedern, dass sie einen Wälzer lesen dürfen.



Zwei Motive einten die Partner: die Angst vor Neuwahlen und die gemeinsame Freude an der Geldverschwendung. Heraus kam ein Dreieinhalbjahresplan, zu dessen Verwirklichung es keiner charismatischen Politiker bedarf. Um nichts als sündteure Programmpunkte abzuarbeiten, braucht die Leitung der Bundesrepublik eigentlich nur den Rückgriff auf eine fähige Ministerialbürokratie.

Was fehlt, ist ein deutscher Macron

Insofern ist es Stiefmutter Merkel nachzusehen, wenn sie beim Postenschacher die eigene CDU vernachlässigt hat. Das Bundesinnenministerium ist Seehofer zwar nicht auf den Leib geschnitten, aber immerhin ein schöner Trost für etwaige Erfolge eines gewissen Markus Söder. Sollte dann noch der Weltfrieden ausbrechen, wäre sogar der bizarre CSU-Müller-Plan hinzunehmen, die Höhe der Verteidigungsausgaben den Entwicklungshilfekosten anzugleichen. Was aber, wenn nicht der Friede ausbricht, sondern nur das Bedürfnis der Bevölkerung nach kompetenter Führung?



In Frankreich wird das Bedürfnis durch Emmanuel Macron gedeckt. Einiges spricht dafür, dass er Visionen hat, die finanziert werden müssen, wofür sich in seinen Augen das Martin-Schulz-Deutschland anbietet. Gut wäre es, wenn dem französischen ein derzeit nirgends zu erspähender deutscher Macron beistehen und gleichzeitig Paroli bieten würde. Spannende Auseinandersetzungen und nicht die Nachtarbeit von Tüftlern sind schließlich das Schöne an der Politik.