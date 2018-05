Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Die Gewerkschaften haben angesichts der anstehenden Umbrüche in der Arbeitswelt zum "Tag der Arbeit" mehr Rechte und eine stärkere Mitbestimmung für Arbeitnehmer angemahnt. Dazu gehörten neben flächendeckenden Tarifverträgen auch starke Betriebs- und Personalräte, betonten führende Gewerkschaftsvertreter und Politiker auf zahlreichen Mai-Kundgebungen. Nur so lasse sich beispielsweise die Digitalisierung meistern, die in den kommenden Jahren in Büros und Fabrikhallen den Berufsalltag von Millionen Beschäftigen verändern werde.



Nach Angaben des DGB nahmen bundesweit rund 340 000 Menschen an knapp 500 Veranstaltungen der Gewerkschaften teil. In Bayern hatte der DGB unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit" zu den traditionellen Kundgebungen aufgerufen. Nach DGB-Angaben kamen im Freistaat etwa 75 000 Menschen zu den Veranstaltungen.



Bei der Gewerkschaftsforderung nach Tarifverträgen für möglichst alle Arbeitnehmer sieht der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, vor allem die neue Bundesregierung in der Pflicht. Bei der DGB-Hauptkundgebung in Nürnberg sagte Hoffmann, nur mit Tarifverträgen lasse sich verhindern, dass einzelne nicht-tarifgebundene Unternehmen "mit Dumpinglöhnen Schmutzkonkurrenz betreiben". Den Absichtserklärungen in der Koalitionsvereinbarung müssten nun Taten folgen, sagte er vor rund 6500 Zuhörern.







"Hartz IV ist eine Schande in so einem reichen Land"





Auch Bayerns IG Metall rief dazu auf, die Digitalisierung im Interesse der Beschäftigten zu gestalten. IG-Metall-Bezirksleiter Jürgen Wechsler sagte in Kempten, die Beschäftigten müssten zu Gewinnern dieses Wandels werden. Dies könne nur mit mehr sozialer Sicherheit gelingen. "Wir brauchen in der digitalisierten Arbeitswelt mehr Regulierung als heute. Nur so können wir sicherstellen, dass die Menschen Sicherheiten haben und nicht ins Bodenlose stürzen", sagte Wechsler.



Bayerns DGB-Chef Matthias Jena forderte Maßnahmen im Kampf gegen Armut. Bei der 1. Mai-Kundgebung in Augsburg bezeichnete er Hartz IV als "Schande in so einem reichen Land!" Menschen als "sozial schwach zu bezeichnen, sei außerdem eine Beleidigung. "Jemand, der keine Arbeit hat, oder eine Arbeit, die nicht zum Leben reicht, der ist nicht sozial schwach - der ist arm!", sagte Jena laut Mitteilung. Eine der Hauptursachen für drohende Armut sind nach Ansicht des bayerischen DGB-Chefs die hohen Mietkosten. Die Politik stehe hier in der Pflicht: "Es kann doch nicht sein, dass die Gewerkschaften gute Lohnerhöhungen erkämpfen und die Menschen nichts davon haben, weil immer mehr in die Kassen von Immobilienunternehmen oder Spekulanten fließt".







Aus Sicht der Polizei blieb es weitgehend ruhig





Abmontierte Verkehrszeichen, besprühte Autos, lautstarke Isartrommler: Zwar hat die Freinacht auf den 1. Mai der Polizei teils viele Einsätze beschert. Dabei blieb es aber zumeist bei harmlosen Streichen; größere Zwischenfälle blieben aus. Die Münchner Polizei zählte 65 relevante Einsätze in der Landeshauptstadt, davon die meisten wegen Ruhestörungen. Unter anderem löste sie eine illegale Feier an der Isar auf. Dort hatten sich knapp 100 Feiernde getroffen - mitsamt Bühne, Live-Musik und Bar. Gänzlich vertreiben lassen wollten sich die Feiernden aber nicht: Einige Stunde nach dem Einsatz fanden die Polizisten noch 15 trommelnde Feierer vor Ort. Sie alle erhielten eine Anzeige wegen Ruhestörung.



Das Polizeipräsidium Oberbayern Nordverzeichnete mit 130 relevanten Einsätzen doppelt so viele wie im Vorjahr. Wie anderorts im Freistaat waren primär Anzeigen wegen Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen eingegangen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Bei drei körperlichen Auseinandersetzungen wurden sieben Personen leicht verletzt.



Das Polizeipräsidium Schwaben Nord zählte 160 Einsätze in Bezug auf die Freinacht. Weil Unbekannte in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) mehrere Kanaldeckel klauten, geriet ein Taxifahrer in ein Loch; dadurch riss die Ölwanne an seinem Taxi auf. Im Nachbarsort Reimlingen montierten Jugendliche mehrere Verkehrszeichen ab, die sie dann aber wieder aufstellten. In Holzheim (Landkreis Dillingen an der Donau) wurden mehrere Fahrzeuge mit Eiern beworfen und mit Rasierschaum besprüht. In Gundelfingen an der Donau (Landkreis Dillingen) wurde ein 15-Jähriger bei einem Maibaumklau leicht verletzt. In Schwaben Süd waren es 140 Einsätze. Die Polizei in derOberpfalzvermeldet eine ruhige Freinacht mit 26 Einsätzen. Der Gesamtschaden von Sachbeschädigungen beläuft sich auf 1255 Euro. Die Polizei in Unterfrankenzählte 168 Einsätze mit 56 Ruhestörungen; aus Oberfranken heißt es: "Es war ruhig." (Ulrich Kaufmann, Viktoria Spinrad, dpa)