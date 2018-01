Theorie und Praxis

Opposition ist Mist: Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering brachte es im Jahr 2004 auf den Punkt. Stimmt ja: Was bitte kann für eine Partei erstrebenswerter sein, als ihre Vorstellungen so gut wie möglich in die Tat umzusetzen? Wie weit man es in der Opposition bringt, können GroKo-Gegner aus den Reihen der SPD an diversen Beispielen erkennen. Zum Beispiel an den Verhältnissen in Bayern. Hier ist die SPD seit über 60 Jahren in der Opposition, brütet dort teils wunderbare Ideen aus, welche die regierende CSU regelmäßig abbügelt. Um dann – was gar nicht so selten vorkommt – ebendiese Forderungen wenig später kühn als ureigene CSU-Initiativen zu präsentieren.



Dass die Bürger diesen Ideenklau weder erkennen, geschweige denn honorieren, lässt sich prima ablesen an den Wahlergebnissen: Über die Jahre machten immer weniger Bayern ihr Kreuzerl bei der SPD, zuletzt waren es 20,6 Prozent. Umfragen sehen die Partei derzeit bei nur noch 16 Prozent. Trotz personeller Neuaufstellung übrigens – seit Kurzem führt die überaus engagierte und sympathische Natascha Kohnen die Partei im Freistaat.

Erneuerung in der Opposition? Echt jetzt?



Auch wenn die Verhältnisse in Bayern nicht eins zu eins übertragbar sind auf den Bund, bleibt rätselhaft, was sich die GroKo-Gegner erhoffen. Erneuerung in der Opposition? Echt jetzt? Der SPD mangelte es zuletzt bestimmt nicht an Ideen. Eher an überzeugendem Personal. Doch lässt sich dieses auch nach noch so vielen Jahren in der Opposition nicht herbeizaubern.



Im Ergebnis ist das Drohpotenzial der GroKo-Gegner gering. Nachverhandelt wird dennoch. Und weil Merkel Neuwahlen um jeden Preis verhindern und Kanzlerin bleiben will, wird es Zugeständnisse an die SPD geben. Da kann die CSU noch so laut greinen. Tatsächlich werden es die Christsozialen sein, die für Korrekturen am schwarz-roten Sondierungspapier einen hohen Preis bezahlen: Mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst 2018 graust es Söder und Co davor, nachzugeben – vor allem beim zentralen Thema Flüchtlingspolitik, bei dem die AfD den Schwarzen im Nacken sitzt. Vermutlich hat sich Söder deshalb von der Teilnahme an den GroKo-Verhandlungen befreien lassen – im Falle eines weitgehenden Entgegenkommens der Union ist er’s dann jedenfalls nicht gewesen.