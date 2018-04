Tobias Thalhammer wechselt zur CSU

Vor wenigen Wochen noch wollte er Spitzenkandidat der bayerischen Liberalen werden. Tobias Thalhammer landete allerdings bei der Urwahl mit 12,9 Prozent nur auf Platz 3. Und auch bei der Listenaufstellung sollte es für den 38-Jährigen nicht so recht klappen. Die Oberbayern-FDP reichte den ehemaligen Abgeordneten nach hinten durch. Am Ende landete Thalhammer auf dem aussichtlosen Platz 16. Nun ist der Neubiberger überraschend aus der FDP aus- und in die CSU eingetreten.

"Die sogenannte neue FDP und ich passen nicht zusammen", erklärt er auf seiner Facebook-Seite. Der Amtsantritt von Markus Söder (CSU) als neuer Ministerpräsident habe ihn dazu bewegt, sich bei den Christsozialen weiter politisch zu engagieren.



CSU-Generalsekretär Markus Blume und die oberbayerische Bezirksvorsitzende der Partei, Ilse Aigner, begrüßten bei einem Pressetermin den Schritt und attackierten gleichzeitig die Liberalen: "Die FDP von heute ist nicht mehr politische Heimat für einen jungen engagierten Politiker und selbstständigen Unternehmer wie Tobias Thalhammer", so Aigner.

Und was wird aus "Knuddelschnubbel"?

Thalhammer war 2008 in den bayerischen Landtag gewählt worden. Mit 31 Jahren war er damals der jüngste Abgeordnete. Er hatte unter anderem im Fraktionsvorstand der FDP gearbeitet, bis die Partei den Wiedereinzug ins Parlament 2013 nicht mehr schaffte.

Ob Thalhammer auch als CSU-Mitglied seine Schlagersänger-Karriere weiterhin verfolgt, ist nicht bekannt. Mit Nummern wie "Knuddelschnubbel" und "Heute will ich mich verlieben" konnte er in den vergangenen Jahren vor allem Fans in Osteuropa begeistern.

(BSZ/dpa)