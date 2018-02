Tolle Frau? Das wäre gut

Annegret Kramp-Karrenbauer wird nicht unter Wert gehandelt. Die Annahme, eine Ministerpräsidentin, die eventuell den Ehrgeiz habe, Bundeskanzlerin zu werden, müsse sich im Kabinett profilieren und dürfe sich nicht als Generalsekretärin verschleißen, ist ein kreuzbraver Irrtum.



In diesen Wochen, in denen alle Welt hofft, dass die SPD-Mitglieder bei Verstand sind und die Fortführung der Großen Koalition genehmigen, spricht der Postenwechsel der Saarländerin für eine grundsolide Karriereplanung. Denn als ranghöchste Parteifunktionärin kann sie sich erlauben, was ihr als Bundesministerin versagt wäre: den Parteistandpunkt der CDU mit gebotener Eiseskälte, wenngleich mit einer Prise Höflichkeit gegenüber SPD und CSU, dem breiten Publikum vorzutragen. Eine Bundesministerin darf das nicht. Sie soll durch Verwaltung glänzen und sich der Kabinettsdisziplin fügen. Die Generalsekretärin aber kann die von den Regierungsbeschlüssen abweichende Haltung der noch einigermaßen großen CDU den Wählern verdeutlichen.

Wofür steht die CDU? Das soll die Neue jetzt mal klarmachen



Nimmt AKK diese Aufgabe wahr, hat sie eine Menge zu tun. Denn worauf die CDU eigentlich hinauswill, wäre eine Frage, die selbst politisch bewanderte TV-Quiz-Teilnehmer in Verlegenheit bringen könnte. Kurzum: Das Profil der CDU ist unscharf und die Positionsbeschreibung „Mitte“ nichtssagend. In einer Zeit, in der unzählige Wähler gegenüber der SPD den Mut zur Treulosigkeit aufbringen, ist der Peter-Tauber-Stil für eine CDU, bei der die Bezeichnung „Volkspartei“ ebenfalls von Tag zu Tag ironischer klingt, zu harmlos und damit zu gefährlich.



AKK mag im Saarland ein Begriff gewesen sein, im übrigen Deutschland war er das nie. Dass die ganze Republik sich bald die Augen reibt und von einem ungeahnten Talent spricht, wäre insofern wünschenswert, als der Mangel an politischen Hochbegabungen in Deutschland jede forsche Zukunftsplanung ad absurdum führt. Somit ist es zuerst der CDU, dann aber der ganzen Republik zu wünschen, dass Kramp-Karrenbauer die Männer reihenweise beschämt. Ihrer Geschlechtsgenossin im Verteidigungsressort ist das bedauerlicherweise völlig misslungen.