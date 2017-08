Wer Geld hat, hat’s bekanntlich nicht nur leicht: Man lebt in der ständigen Angst, dass es weniger werden könnte. Seit Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zinsen im Euroraum künstlich niedrig hält, leiden die Sparer. Und nicht nur sie. Mit ihnen auch zahlreiche Banken, vor allem die kleineren. Denn ihnen fällt es mittlerweile schwer, mit den Guthaben der Kunden Geld zu verdienen. Regionale Genossenschaftsbanken trifft es am härtesten. Sie leben in erster Linie von den Einlagen ihrer Kunden und weniger vom Kreditgeschäft, mit dem sich überregionale Institute jetzt über Wasser halten können.



Die Volksbank Reutlingen zum Beispiel erhebt 0,5 Prozent Negativzinsen schon ab dem ersten Euro auf dem Girokonto und ab 10 000 Euro bei Tagesgeld. Die Raiffeisenbank in Gmund am Tegernsee verlangt immerhin erst ab 100 000 Euro 0,4 Prozent Strafzinsen für Tagesgeld.



Solche Maßnahmen treffen nicht nur Privatanleger, sondern branchenunabhängig zunehmend auch die Wirtschaft, wie das ifo-Institut jetzt in einer Umfrage unter 4000 Firmen aus Industrie, Bau, Handel und Dienstleistungen ermittelt hat. Demnach ist fast jedes fünfte Unternehmen in Deutschland von seiner Bank mit Negativzinsen auf Einlagen konfrontiert worden, vor allem mittlere und große Unternehmen.





Bayern ist besonders betroffen - wegen der guten Wirtschaftslage

Am stärksten betroffen sind Firmen in den drei Freistaaten Sachsen, Bayern und Thüringen. Was Bayern angeht, liege das „an der Unternehmensstruktur, der guten Wirtschaftslage und an der Bankenlandschaft“, sagt Joachim Linke, Leiter des Referats Gründung, Finanzierung, Krisenmanagement bei der IHK für München und Oberbayern: „Es gibt in Bayern offenbar mehr Unternehmen mit Guthaben oberhalb der Einlagengrenzen, ab denen mittlerweile etliche Banken Negativzinsen verlangen.“



Außerdem hat Bayern eine natürlich gewachsene, kleinteilige Struktur in der Finanzwirtschaft. Das bedeutet laut Linke, dass die bayerischen Kreditinstitute und ihre Ertragslage zweierlei besonders hart trifft: „die Niedrigzinspolitik der EZB sowie die bürokratischen und regulatorischen Lasten, mit denen die Politik den Finanzsektor nach der Finanzkrise im Zaum halten will“.



Die strengen EU-Regularien sind durchaus richtig und sinnvoll für große, systemrelevante Banken. Was kleine bayerische Hausbanken angeht, „schießt die EU weit übers Ziel hinaus“, klagt Linke. Zumal sich diese Politik auch auf den Mittelstand in Bayern auswirkt; er ist oft eng mit den kleinen Hausbanken verwoben.

„In der Regel sprechen die Unternehmen mit ihren Hausbanken über solche Themen“, sagt Silke Wolf vom Bayerischen Bankenverband. Häufig ließen sich Negativzinsen – Banker sprechen von „Verwahrentgelten“ – vermeiden, wenn das Unternehmen andere Geschäfte mit der Bank intensiviert: zum Beispiel geplante Investitionen vorzieht oder Kredite früher tilgt. Laut ifo-Studie müssen sich 18,9 Prozent der Unternehmen mit Negativzinsen auseinandersetzen. 48,9 Prozent der Firmen begannen daraufhin Verhandlungen mit der Bank.

Was können Unternehmen tun? Zum Beispiel die Bank wechseln



„Den Unternehmen steht aber auch frei, zu anderen Banken zu wechseln oder zumindest Guthaben zu anderen Banken zu verlegen“, erläutert Linke. 36 Prozent der Firmen wechselten laut ifo-Studie zu einer Bank, die keine Negativzinsen erhebt. 30 Prozent schichteten in andere Finanzanlagen um oder zahlten Kredite zurück. 29 Prozent schichteten Geld innerhalb des Unternehmens um. Ihre Investitionen erhöht oder vorgezogen haben 11 Prozent. Einfach akzeptiert haben die Negativzinsen nur 8 Prozent.

Wenn Unternehmen aufgrund der Negativzinsen mehr investieren, ist das „aus volkswirtschaftlicher Perspektive interessant, da es nicht nur monetäre, sondern auch realwirtschaftliche Auswirkungen hat“, schlussfolgert Christa Hainz, eine der Co-Autorinnen der ifo-Studie.



Wie geht es weiter? Das hängt stark davon ab, wie sich die EZB künftig verhält. „Wenn die bisherigen Trends anhalten“, prognostiziert Linke, „werden noch mehr bayerische Banken Negativzinsen verlangen müssen.“ Die bayerischen Industrie- und Handelskammern fordern deshalb mehr Ausnahmen für kleine und mittlere Banken in der EU-Gesetzgebung.



Und wenn es nicht dazu kommt, kann man zumindest eines über Mario Draghi sagen: dass er Investitionen in Bayern angekurbelt hat.

(Jan Dermietzel)