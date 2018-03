Umfrage: CSU im Aufwind

Nach dem Rückzug von CSU-Chef Horst Seehofer als Ministerpräsident steigt die Partei im Freistaat einer Umfrage zufolge in der Wählergunst. Wäre am nächsten Sonntag Landtagswahl, käme die CSU nach Angaben des Hamburger Umfrage-Institut GMS im Auftrag von "17:30 SAT.1 Bayern" auf 43 Prozent. Damit klettert die Partei um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vormonat, liegt aber weiterhin deutlich hinter ihrem Ergebnis von 2013 (47,7 Prozent) und damit weit entfernt von der Verteidigung der absoluten Mehrheit.



Den Angaben der Demoskopen zufolge würden sechs Parteien den Einzug in den Landtag schaffen: Die SPD mit 15 Prozent als zweitstärkste Kraft (2013: 20,6 Prozent), gefolgt von der AfD mit 12 Prozent (2013: -) und den Grünen mit 11 Prozent (2013: 8,6 Prozent). FDP (2013: 3,3 Prozent) und Freie Wähler (2013: 9,0 Prozent) würden bei je 6 Prozent landen. Die Linke würde wie 2013 mit 3 Prozent (2013: 2,1 Prozent) den Einzug verpassen.

Sechs Parteien im Landtag

"Die Umfrage gibt uns Rückenwind, aber wir wissen, dass auch noch ein arbeitsreicher Weg vor uns liegt", kommentierte CSU-Generalsekretär Markus Blume. Das Ziel der CSU sei klar: "Wir wollen das zersplitterte bürgerliche Lager wieder vereinen."



63 Prozent der Befragten bewertet den Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten von Seehofer zu Söder positiv. Nach Parteien aufgesplittet zeigt sich nicht nur bei den Anhängern der CSU viel Zustimmung für Söder (67 Prozent), auch bei der AfD (62 Prozent) und der SPD (55 Prozent) fällt das Fazit mehrheitlich gut für den Franken aus.



Dagegen erwarten aber bislang landesweit nur 55 Prozent der Befragten, dass der am 16. März vereidigte Söder ein guter Regierungschef wird. 38 Prozent erwarten das nicht.

(dpa)

INFO: Umfrage

Die Umfrage wurde vom Hamburger Umfrage-Institut GMS im Auftrag von "17:30 SAT.1 BAYERN" durchgeführt. Es handelt sich um eine repräsentative Telefonbefragung mit 1004 Befragten im Befragungszeitraum 16. bis 21. März 2018. - Gestellte Fragen neben der Sonntagsfrage zur Wahlentscheidung: - "Begrüßen Sie diesen Wechsel im Amt des Bayerischen Ministerpräsidenten oder begrüßen Sie diesen Wechsel nicht?" - "Wird Markus Söder ein guter Ministerpräsident werden oder - wird er das nicht?"