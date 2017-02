Umstrittene Hoffnungsträgerin

Mit 44 Jahren fangen die meisten Politikerkarrieren erst so richtig an. Bei Florian Pronold ist es anders. Sozusagen im besten Alter für eine Nachwuchshoffnung tritt der SPD-Landesvorsitzende aus der ersten Reihe ab – nach 24 Jahren im Vorstand, davon die letzten acht als Chef. Beim Parteitag Ende Mai in Schweinfurt wird Pronold nicht mehr antreten, er wird komplett aus dem Führungsgremium der Bayern-SPD ausscheiden. „Es gibt nichts Schlimmeres, als einen alten Muppetshow-Opa in der Ecke sitzen zu haben“, scherzt er, obwohl ihm die Sache schon nahegeht. Immerhin bleibt er SPD-Listenführer für die Bundestagswahl.



Pronold macht also den Weg frei. Aus freien Stücken und lange vorbereitet, wie er betont. Er bestreitet, sich SPD-Bundeschef Sigmar Gabriel zum Vorbild genommen zu haben. Aber natürlich hat auch Pronold das immer lautere Grummeln in der Partei vernommen, nachdem die Bayern-Trend-Umfrage des Bayerischen Fernsehens der SPD im Freistaat gerade noch 14 Prozent attestiert hatte. Seinen Rückzug habe er schon vor zwei Jahren beschlossen, mit der aktuellen Vorgängen habe der Schritt „wenig bis gar nichts“ zu tun. Nur den Zeitpunkt, es publik zu machen, hätten diese beeinflusst. Denn „Heckenschützen“ seien jüngst in der Partei unterwegs gewesen und hätten für Unruhe gesorgt.

Heckenschützen kann die SPD gerade gar nicht brauchen



Genau die kann die SPD gerade gar nicht gebrauchen. Seit Martin Schulz designierter Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat ist, steigen die Umfragewerte für die SPD auch in Bayern deutlich. „Wir dürfen nicht als einziger Landesverband diesen Aufwärtstrend mit Selbstzerfleischung begleiten“, sagt Pronold. Um den Aufschwung nicht zu gefährden, brauche es eine „personelle Neuaufstellung“. Als Nachfolgerin schlägt Pronold deshalb Generalsekretärin Natascha Kohnen (49) vor, die – so sein Wunsch – die SPD auch in die Landtagswahl 2018 führen soll. Kohnen stehe für einen anderen Politikstil als ihre möglichen CSU-Widersacher. „Sie passt zum modernen Bayern besser als die selbstgefälligen und selbstgerechten Typen der CSU“, so Pronold. Und sie sei eine „große Sympathieträgerin“.



In der SPD sind aber längst nicht alle begeistert von der Personalrochade. Zwar erfährt Kohnen aus den Reihen der Landes- und Kommunalpolitiker in der SPD mitunter fast euphorischen Zuspruch, es gibt aber auch Vorbehalte. Die lautesten formuliert ausgerechnet Kohnens eigener Bezirksverband Oberbayern. Dessen Chef Ewald Schurer merkt an, dass Kohnen seit Jahren Generalsekretärin unter Pronold gewesen sei und damit wohl eher nicht für einen Neuanfang stehe. Man erwäge, einen alternativen Personalvorschlag zu machen. Skeptisch ist auch die SPD-Basisinitiative „Zeit für die Mutigen“, die schon beim Parteitag 2015 den damals 71-jährigen Niederbayern Walter Adam gegen Pronold ins Rennen schickte. Fast ein Drittel der Stimmen räumte der Nobody seinerzeit ab.

Kohnen hatte genug Zeit, sich für den Tag X vorzubereiten



Kohnen, die wie keine Zweite an der SPD-Basis in Bayern unterwegs ist, kennt die Stimmung. Und sie hatte genügend Zeit, sich auf den Tag X vorzubereiten, weil Pronold sie schon vor zwei Jahren in seine Pläne eingeweiht hatte. Sie will sich einer Urwahl stellen. „Wenn jemand anderes in unserer Partei ein anderes Angebot hat, dann begrüße ich das sehr“, betont Kohnen. Am Faschingsdienstag um 24 Uhr ist Meldeschluss, pünktlich zum Politischen Aschermittwoch in Vilshofen stehen die Kandidaten fest.



Mit dem Wettbewerb kommt Kohnen den Kritikern des mit Pronold besprochenen Übergangs entgegen, und sie diszipliniert die Partei, weil die Nörgler nun Nägel mit Köpfen machen müssen, wenn sie ernst genommen werden wollen. Allerdings ist die Urwahl eigentlich eine Mitgliederbefragung, denn das letzte Wort über den neuen Chef behält laut Satzung der Parteitag. In den Ausführungsbestimmungen heißt es zudem, dass sich die Kandidaten schriftlich verpflichten müssen, sich im Falle einer Urwahl-Niederlage beim Landesparteitag nicht mehr zur Wahl zu stellen. Das öffnet Taktikern eine Hintertür. Will sich ein Aspirant nicht in der Urwahl verbrennen, könnte er erst am Parteitag seine Kandidatur anmelden. Transparent wäre das nicht, aber möglich – wenngleich wenig erfolgversprechend.

(Jürgen Umlauft)