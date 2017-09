Unbekannte Kronprinzessin

Katrin Staffler sitzt im Büro der CSU in Dachau und überlegt, was sie von Gerda Hasselfeldt unterscheidet. Die Frau mit den braunen Haaren und dem jungen Gesicht ist die Nachfolgerin im Wahlkreis Fürstenfeldbruck-Dachau. Wie ihre Vorgängerin wägt sie ihre Worte ab, denkt bevor sie spricht. Staffler ist 35. Ungefähr so alt wie Hasselfeldt, als sie 1987 im Bundestag anfing. 30 Jahre lang blieb die CSU-Landesgruppenchefin und Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Parlament. Staffler - Kreisrätin, Biochemikerin, Pressesprecherin einer Bank - soll ihr nun folgen.



Die örtlichen Medien bezeichneten Staffler als "Kronprinzessin" von Hasselfeldt. So klar war die Nachfolge aber nicht: Staffler setzte sich mit drei Stimmen Vorsprung in der Stichwahl durch. "Wir haben über all die Jahre ein gutes Verhältnis gehabt. Deswegen freue ich mich, dass sie nominiert wurde", sagt Hasselfeldt. Das Verhältnis zueinander beschreibt sie als "unverkrampft" und "kameradschaftlich".



Für Staffler ist die Nominierung "ein Traum" und der wird wohl im Bundestag weitergehen. Sieben Mal in Folge gewann Hasselfeldt den Wahlkreis, immer mit riesigem Vorsprung vor der SPD. Staffler weiß aber, dass sie bislang kaum bekannt ist. 70 Mal steht sie in diesen Tagen an Infoständen. Gerade als neue Kandidatin müsse man ansprechbar sein. "Ich will alles dafür gegeben haben, dass es am Schluss ein gutes Ergebnis ist."

Zu den politischen Frühstartern gehöhrt Staffler nicht

Ihre Partei, die in Bayern fast allgegenwärtige CSU, entdeckte Staffler während des Abiturs für sich. Einer ihrer Kurse verglich Grundsatzprogramme. Staffler war für die SPD zuständig. "Hat halt irgendwie nicht gepasst", sagt sie und lacht. Staffler entscheidet sich für die CSU. Mit Mitte 20 tritt sie der Jungen Union bei, gehört also nicht zu den politischen Frühstartern.



Dann trifft sie Hasselfeldt. Es habe ihr damals schon imponiert, wie sie diskutiere, sagt Staffler. "Einfach ganz ruhig und sachlich." Hasselfeldt beschreibt Staffler als "bodenständige" und "herzliche" Person mit einer "klaren politischen Vorstellung".

Kekse backen - gegen die Nervosität

Vor wenigen Tagen Woche sprach Staffler abends im Dachauer Festzelt. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) war da. Vorher backte Staffler Kekse - gegen die Nervosität. Ihre Rede übte sie vor ihrer Schwester. Manche Dinge sind noch nicht Routine.



2009 sollte Staffler zum ersten Mal auf die Landesliste. Obwohl es um einen aussichtslosen Platz ging, wollte sie wissen, ob das Mandat etwas für sie wäre. Sie flog nach Berlin zu Hasselfeldt, begleitete sie eine Woche im Parlament. "Als ich am Freitag im Flieger zurück nach München saß, war klar: Das ist das, was ich machen will."



Ihren Job gekündigt und den Umzug geplant hat Staffler aber noch nicht:. "Am Schluss hat der Wähler das Wort." Im Bundestag könnte Staffler weiter auf Hasselfeldt zählen. Sie dürfe sie jederzeit anrufen, sagt die prominente CSU-Frau. Zu sehr einmischen wolle sie sich aber nicht. "Jeder muss seinen eigenen Stil finden und seine eigenen Erfahrungen machen." (Luisa Hofmeier, dpa)