Und jetzt?

Wer sich nicht entscheiden kann, für den entscheiden irgendwann andere. Nach Seehofers langem Zögern, wer die CSU in die Zukunft führen soll, schafft die Landtagsfraktion Fakten: Sie erklärt am Montag, wer Spitzenkandidat für die Landtagswahl werden soll. CSU-Leuten schwant Schlimmes.



Ausgerechnet Fraktionschef Thomas Kreuzer, eigentlich kein Fan von Markus Söder, hat den Plan ausgeheckt, die Fraktion darüber abstimmen zu lassen, wer Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Herbst 2018 werden soll. Tatsächlich ist Söder der chancenreichste Aspirant. Zwar wurde zwischenzeitlich vermeldet, dass auch Innenminister Joachim Herrmann seinen Hut in den Ring wirft.



Allerdings soll Herrmann das intern dementiert haben, verschiedene CSU-ler widersprachen Medienberichten einer Herrmann-Kandidatur. Ein führender CSU-Mann sagte der Staatszeitung: „Seine Kandidatur steht nicht fest.“



In einer Umfrage vom November 2016 hatten sich 34 Prozent der CSU-Wähler für Söder als künftigen Ministerpräsidenten ausgesprochen, nur 8 Prozent waren für Herrmann.



Vor der entscheidenden Fraktionssitzung am Montag treffen am Sonntag noch andere CSU-Gremien zusammen: die Bezirksvorsitzenden sowie die Chefs der CSU-Arbeitsgemeinschaften wie Mittelstands- oder Seniorenunion. Auch das von Seehofer kürzlich einberufene Beratertrio – die Ehrenvorsitzenden Theo Waigel und Edmund Stoiber sowie Landtagspräsidentin Barbara Stamm – wird sich erstmals unterhalten. Doch die, lästert ein Landtags-CSU-ler, „haben eh nix zu melden“. Es gilt als ziemlich sicher, dass der am Montag Vormittag tagende Parteivorstand dem Fraktionsvotum folgen wird. Die eigentliche Entscheidung trifft ohnedies der Parteitag Mitte Dezember.



Doch wie geht’s dann weiter? Für den Fall, dass Söder zum Spitzenkandidaten ausgerufen wird, soll er, so seine Unterstützer, „im Herbst 2018 aus dem Amt heraus gewählt werden“. Also dann bereits Ministerpräsident sein. Dafür müsste Seehofer genau das tun, was er lange mit Inbrunst verhindern wollte: sich zurückziehen und seinem Intimfeind Söder das Feld ebnen.



Möglich ist dreierlei: Die unwahrscheinlichste Variante ist, dass Seehofer sofort an Söder übergibt. Dann wäre der Parteivorsitzende Seehofer – ob er dieses Amt behält, klärt sich spätestens beim Parteitag – nur noch einfacher Landtagsabgeordneter. Weshalb Variante zwei wahrscheinlicher ist: Seehofer bleibt erst mal Ministerpräsident, wartet die Koalitionsgespräche in Berlin ab und wechselt danach als Bundesminister ins Kabinett Merkel. Variante drei wäre für die CSU am schmerzhaftesten: Seehofer will bis zur Landtagswahl Ministerpräsident bleiben. Was – falls Söder Spitzenkandidat wird – auf einen monatelangen Machtkampf hinausliefe. „Das würde ein brutales Gemetzel“, stöhnt ein führender CSU-Mann.

Tatsächlich wäre eine Schlammschlacht vor der Landtagswahl fatal für die Christsozialen. Bereits jetzt sind deren Umfragewerte im Keller. In einer aktuellen Umfrage des Hamburger Instituts GMS im Auftrag von SAT.1 Bayern kam die CSU nur noch auf 37 Prozent. Das ist der schlechteste Wert aller Zeiten.



Offen ist, ob Seehofer den Parteivorsitz abgibt. Mit Blick auf die laufenden Gespräche über die Regierungsbildung in Berlin ergäbe das durchaus Sinn. Dass er auf bundespolitischer Bühne ein geschickterer Verhandler ist als seine eventuellen Nachfolger, würden vermutlich nicht mal diese selbst bezweifeln.



In Frage kommen: Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef in Berlin, der Europaabgeordnete und Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament Manfred Weber und Innenminister Joachim Herrmann. Dobrindt hätte den Vorteil, auch in Berlin verankert zu sein, er kommt zudem aus dem mitgliederstärksten CSU-Bezirksverband Oberbayern. Gegen ihn spricht, dass er in der Partei wenig beliebt ist und als unkommunikativ gilt. Seine zahlreichen Widersacher bescheinigen ihm schon mal „autistische Züge“.



Weber wiederum weilt als Europafachmann oft in Straßburg und Brüssel, was viele CSU-Leute suboptimal finden. Für ihn spricht seine ruhige, konziliante Art – ein Politikertypus, der seit dem Weggang des CSU-Vordenkers Alois Glück selten geworden ist. Der umgängliche Joachim Herrmann schließlich weist den Makel auf, wie Söder Franke zu sein. In der auf Regionalproporz fixierten CSU ist das ein Problem.



So oder so: Der CSU stehen turbulente Zeiten bevor. Wie turbulent – das hat jetzt vor allem einer in der Hand: Horst Seehofer.

(Waltraud Taschner)