Union unter Beschuss

Generelle Rentenerhöhungen, höhere Mütterrente, 200 Euro Freibetrag in der Grundsicherung für Rentenleistungen, weitere Reform der Pflegeversicherung: Sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat der Sozialverband VdK seine politischen Forderungen für die nächste Legislaturperiode präsentiert und vor einer weiteren sozialen Spaltung in Deutschland gewarnt. "Das Wählerpotenzial der Älteren sollte keine Partei unterschätzen, die am 24. September zur Wahl antritt", sagte der Landesgeschäftsführer des VdK-Bayern, Michael Pausder. 36,1 Prozent der Wahlberechtigten seien älter als 60 Jahre, damit stellten sie die größte und zuverlässigste Wählergruppe dar.



Auch für die Präsidentin des VdK Deutschland, Ulrike Mascher, machen alle Parteien, die soziale Themen ausklammerten oder als weniger wichtig ansähen, einen großen Fehler: "Man kann nur hoffen, dass die älteren Wähler die Parteien dies auch spüren lassen werden."



Konkret fordert der VdK für die nächste Legislatur zum Schutz von Frauen vor Altersarmut eine Ausweitung der Mütterrente und einen eigenen Freibetrag von 200 Euro in der Grundsicherung für Rentenleistungen. "Es kann nicht sein, dass die wichtigste Säule der Altersversorgung in Deutschland weniger wert ist als private oder betriebliche Privatvorsorge, für die ja künftig ein Freibetrag gelten soll", sagte Mascher. Die in der auslaufenden Legislaturperiode erfolgten Nachbesserungen dürften nur ein Anfang sein.

VdK kritisiert: Zum Thema Alterssicherung enthalte das Unions-Wahlprogramm nichts "Substanzielles"

"Die bereits vollzogene Anhebung der Erziehungszeiten von einem auf zwei Jahre sollte vor allem alten Rentnerinnen zugutekommen. Doch leider bleibt dieses Mittel zur unmittelbaren Armutsbekämpfung für viele Betroffene derzeit wirkungslos", betonte Mascher. Sollte der Freibetrag für die Mütterrente nicht kommen, garantiere der VdK der nächsten Bundesregierung jede Menge Ärger.



Darüber hinaus müsse der generelle Rentensinkflug gestoppt werden. "Wenn das Rentenniveau nicht stabilisiert wird, verliert die gesetzliche Rentenversicherung, die die wichtigste Säule der Alterssicherung ist, immer mehr an Tragfähigkeit und damit an Glaubwürdigkeit", betonte Mascher. Es sei kein gutes Zeichen, wenn etwa im Wahlprogramm der Union nichts "Substanzielles" zur Rentenpolitik oder Altersarmut zu finden sei, sagte Pausder.



Auch die erst Anfang 2017 gestartete Pflegereform muss nach Ansicht des VdK dringend überarbeitet werden. "Denn in der Praxis stellt sich heraus, dass die Umsetzung dieser Pflegegesetze bisher schon viele Verlierer produziert", sagte Mascher. Als Beispiel nannte sie bundesweit fehlende Angebote für Personen, für die nur Entlastungsleistungen gezahlt werden, wenn ein zertifizierter Anbieter gefunden wird. "Es fehlen Angebote für Pflegebegleiter, Alltagsbegleiter und haushaltsnahe Dienstleistungen."

Barrierefreiheit: VdK zweifelt an Versprechen von Horst Seehofer

Auch bei den Pflegeplätzen liege vieles im Argen. So fänden sich etwa in Bayern derzeit nur 166 Heime mit 796 Kurzzeitpflegeplätzen, nur 820 Einrichtungen böten Tagespflegeplätze an. "Ehrlich gesagt finde ich diese Zahl angesichts von mehr als 241 000 Pflegebedürftigen, die in Bayern zu Hause betreut werden, ziemlich bescheiden", sagte Mascher.



"Die Pflegereform hat das Zwei-Klassen-System in der Pflege in Deutschland leider nicht aufgehoben", sagte auch Linken-Parteichef Bernd Riexinger in Berlin. Daher schließe er sich dem Ergebnis des Sozialverbandes VdK an: "Nach der Bundestagswahl muss diese Reform dringend noch einmal überarbeitet werden." Die vorhandenen Angebote in der Pflege seien unübersichtlich, für viele unerschwinglich und reichen oftmals schlicht nicht aus. "Wir brauchen eine andere Finanzierung durch eine solidarische Pflegeversicherung. Nur wenn alle einzahlen, können alle profitieren."

Außerdem hat der VdK erhebliche Zweifel an der von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) versprochenen Umsetzung für ein barrierefreies Bayern bis 2023. "Wir sind gespannt, wie die Umsetzung in dieser sehr kurzen Zeit noch gelingen soll. Die Uhr tickt, und zwar laut", sagte Pausder. Sein Verband werde die CSU bis zur Landtagswahl 2018 immer wieder daran erinnern. Zwar engagiere sich auch der VdK vor Ort und suche mit Verantwortlichen nach Lösungen, "doch dieses Engagement kann konkretes politisches Handeln der Staatsregierung nicht ersetzen".

"Die Ankündigung, Bayern bis 2023 komplett barrierefrei zu gestalten, entpuppt sich immer mehr als heiße Luft", klagt auch Hans Jürgen Fahn (Freie Wähler). Die Modernisierung öffentlicher Einrichtungen und Plätze laufe zwar an, doch sei hier zu wenig Tempo erkennbar: Von 3.250 öffentlichen Gebäuden sind laut Fahn derzeit knapp 1000 barrierefrei zugänglich. "In Hinblick auf das Ziel, Bayern bis 2023 barrierefrei zu machen, ist das viel zu wenig." Wolle man bis dahin bei 100 Prozent sein, dürfe man jetzt beide Ärmel hochkrempeln, denn sonst werde das Ziel leider verfehlt. "Auch der barrierefreie Ausbau von Bayerns Bahnhöfen schreitet voran, von einem flächendeckenden Ausbau sind wir noch meilenweit entfernt." (BSZ/dpa)