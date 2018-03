Unselige Bevorzugung der Autobauer

Das war zu erwarten: Städte, in denen die EU-Grenzwerte für Stickoxide in der Luft nicht eingehalten werden, können für ältere Diesel-Fahrzeuge Fahrverbote erlassen. So urteilte jetzt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Strategie des Wegduckens der Bundesregierung ist damit krachend gescheitert.



Jetzt haben erst einmal die Kommunen den Schwarzen Peter. In Bayern haben bisher alle betont, Restriktionen vermeiden zu wollen. Damit kein unübersichtlicher Flickenteppich entsteht, ist der Freistaat gefordert, schnell eine Lösung zu erarbeiten. Denn einzelne Straßen wie die Landshuter Allee in München für alte Diesel-Stinker zu sperren, ist zwar ein probates Mittel. In der Wirkung aber verheerend. Im Verbotsfall würden sich die Autos einfach durch die angrenzenden Wohngebiete quälen – für die Luftqualität bringt das gar nix.



Allerdings sind streckenbezogene Verbote von der Polizei einfacher zu kontrollieren als große Innenstadtareale. In der Praxis würden aber immense Staus entstehen, denn jeder müsste seine Fahrzeugpapiere vorzeigen, damit festgestellt werden kann, ob das jeweilige Auto einfahrberechtigt ist oder nicht.

Um den ÖPNV auszubauen, ist Geld nötig - sehr viel Geld

Der Bund, allen voran der geschäftsführende Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU), will „mit der Vielfalt der Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben“, Fahrverbote vermeiden. Vor allem die Milliarde Euro, um Kommunen bei der Anschaffung von E-Autos und E-Bussen zu unterstützen, sieht er als wichtigen Schritt. Doch diese eine Milliarde ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Mittel müssten drastisch aufgestockt werden, um allen 70 Städten, in denen die Luftqualität nicht den EU-Vorgaben entspricht, zu helfen. Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für das Sofortprogramm „Saubere Luft“ und Alt-OB von Erlangen, Siegfried Balleis (CSU), sagt: „Nötig ist eine Milliarde Euro pro Jahr – für die nächsten fünf bis sechs Jahre.“



Hier zeigt sich einmal mehr, wie falsch es war, dass die Bundesregierung den ÖPNV jahrelang vernachlässigt hat – weil man die Autoindustrie als wesentlich wichtiger ansieht. Sie sorgt für Jobs und Steueraufkommen. Der ÖPNV ist ein Draufzahlgeschäft. Doch die unselige Mesalliance zwischen Politik und Autoindustrie wird sich nicht mehr halten lassen.



Allerdings: Selbst bei einem Sinneswandel in Berlin würde ein massiver ÖPNV-Ausbau Jahrzehnte dauern. So reicht es nicht, einfach mehr U-Bahnzüge anzuschaffen. Denn die Münchner U-Bahn fährt zu Hauptverkehrszeiten so eine dichte Frequenz, dass nicht noch mehr Züge eingesetzt werden können. Mehr E-Busse? Ohne Busspuren funktioniert es nicht, die Menschen zum Umsteigen auf den ÖPNV zu bewegen.



Und was sollen Handwerker und Lieferanten machen? Mangels Angebot seitens der Hersteller konnten sie bisher nur Diesel-Transporter kaufen. Auf diese Fahrzeuge sind die Unternehmen angewiesen. Klar können die Städte für sie Ausnahmeregelungen schaffen. Das erlaubt das Leipziger Urteil ausdrücklich. Doch eine nachhaltige Lösung ist das nicht.



Der Bund muss den Druck auf die Hersteller erhöhen, Dieselfahrzeuge auf eigene Kosten nachzurüsten – was jetzt auch Ministerpräsident Horst Seehofer fordert. Auch die blaue Plakette muss kommen, damit das Ganze kontrollierbar wird. Bisher hat Ex-Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) das verhindert.



Die sonst so forderungsfreudige Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hält sich derzeit vornehm zurück. Deren Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt warnt lediglich vor einer „kalten Enteignung Hunderttausender Diesel-Besitzer“. Zielführender wäre es, wenn Brossardt den Autobauern klar machte, dass sie Dieselfahrzeuge schleunigst nachrüsten sollen – kostenfrei.

(Ralph Schweinfurth)