Unwürdiger Streit ums Kreuz

Erst die Debatte um die sogenannte Leitkultur, dann das Thema Kreuzpflicht. Wer auf dem überaus sensiblen Feld soziokultureller und/oder religiöser Befindlichkeiten Duftmarken setzt, ist gut beraten, behutsam vorzugehen. Und den richtigen Ton zu treffen. Beim Thema Leitkultur ist das misslungen, die ganze Debatte ist aus dem Ruder gelaufen. Dabei waren sich die Parteien im Grunde immer einig darüber, dass sich Zuwanderer an bestimmte Spielregeln westeuropäischer Demokratien halten sollten. Doch CDU und vor allem CSU bissen sich am Kampfbegriff Leitkultur fest, wohl wissend, dass dieser für viele Menschen nach erhobenem Zeigefinger klingt. Da entsteht zwangsläufig der Verdacht, dass die Provokation gewollt ist.



Genauso wie beim aktuellen Wutthema Kreuzpflicht. Dass Ministerpräsident Markus Söder die Vorschrift, Kreuze in allen staatlichen Behörden anzubringen, ganz wohlmeinend deshalb formuliert hat, um das christliche Miteinander zu befördern, ist schwer vorstellbar. Der Politprofi Söder musste wissen, dass ein Aufschrei der Empörung folgen würde. Auch wenn, wie eine aktuelle Umfrage zeigt, gut die Hälfte der Bayern – 56 Prozent – die Kreuzpflicht gutheißt.

Es ist das falsche Thema, um die Ängste der Bürger vor Überfremdung zu zerstreuen

Gewiss: Kreuze begegnen einem in Bayern allerorten. In Gerichtssälen, in Schulen, in Rathäusern, in Gaststätten. Zu größeren seelischen Zerrüttungen bei den Betrachtern hat das nicht geführt. Zu dramatischen Zerwürfnissen auch nicht – was aber nach der jetzt aufgeladenen Stimmung durchaus folgen könnte.



Vermutlich ging es Söder darum, diejenigen Bürger anzusprechen, die zunehmend gefrustet sind von der wachsenden Zuwanderung – und die mit Unbehagen auf den Islam blicken. Was in Umfragen die Mehrheit der Deutschen ist. Doch um deren Ängste zu zerstreuen, dafür gibt es selbst in Wahlkampfzeiten andere Möglichkeiten als erhobene Zeigefinger. Provokationen sind der falsche Weg. Vor allem in religiösen Belangen.