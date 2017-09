Verlorener Sohn gegen Kanzlerkandidat

Jeden ersten Montag im September herrscht im niederbayerischen Abensberg eine Art Belagerungszustand. Heuer aber ist es besonders schlimm. Schon vor dem Ortsschild sind die Straßenränder zugeparkt, auf den Zufahrtswegen stauen sich die Autos kilometerlang. Dafür sorgen vor allem ein verlorener Sohn auf Heimkehrtour und ein veritabler Kanzlerkandidat. Für die traditionellen Redeschlachten in den Bierzelten am Gillamoos-Montag haben sich der verglühte, aber ungebrochen verehrte CSU-Star Karl-Theodor zu Guttenberg und SPD-Frontmann Martin Schulz angekündigt. Dass nebenbei auch noch das Spitzenpersonal von FDP, Grünen, Freien Wählern und AfD kleinere Häuser auf und neben dem Gillamoos bespielt, fällt da kaum ins Gewicht.

Es ist vor allem Guttenberg, der die Massen zieht. Das CSU-Festzelt ist schon Minuten vor seinem Auftritt wegen Überfüllung geschlossen, drinnen kommen die Bedienungen mit ihren Maßkrügen kaum noch durchs Gedränge. Sechs Jahre nach seinem unrühmlichen Abtritt als Verteidigungsminister wegen einer abgeschriebenen Doktorarbeit und dem beruflichen Ausstieg in die USA ist der Baron aus Oberfranken auf besonderen Wunsch von CSU-Chef Horst Seehofer in diesem Wahlkampf auf einer Art persönlichen Resozialisierungstour. 2009 war Guttenberg als junger Star der CSU schon einmal hier, dieses Mal wirkt er geläutert und - ein wenig - gealtert. Er spricht nicht mehr so aristokratisch gestelzt wie damals und scheint seine Lektion in Demut gelernt zu haben. Wieviel davon echt ist und wieviel Koketterie, weiß wohl nur er selbst.

Er glaube nicht, dass er diesen herzlichen Empfang verdient habe, sagt er gleich am Anfang, als ihm die Menge begeistert huldigt. Er sei doch nur ein "kleiner abgehalfterter Minister", wird Guttenberg später sagen und grinsend einstreuen, dass er sich mit Raubkopien auskenne. Er spielt auch auf seinen Auftritt 2009 an, als der Hardrock-Fan mit dem AC-DC-Klassiker "Highway to Hell" begrüßt wurde. "Die Autobahn zur Hölle habe ich anschließend auf der Überholspur genommen." Er sei "auf die Schnauze gefallen" und habe noch einmal neu angefangen. Solche Einsichten kommen gut an im Zelt.

Guttenbergs persönliche Resozialisierungstour

Politisch mutet Guttenberg den Menschen vor ihren Maßkrügen streckenweise schwere Kost zu, als er analysierend durch Krisen dieser Welt zieht. Nur gelegentlich würzt er diese Passagen mit eher unakademischen Spitzen gegen den "blonden Schachterlteufel" im Weißen Haus zu Washington oder den "mobbeligen Herrn aus Pjöngjang". Hing das Publikum Guttenberg anfangs noch selig an den Lippen, so steigt der Geräuschpegel später minütlich. Leben kommt erst wieder in die Bude, als Guttenberg die Themen Innere Sicherheit und Leitkultur streift und der Union eine klare Abgrenzung zur SPD empfiehlt. Er kann eben auch richtig Bierzelt, das hat er in seiner Zeit als CSU-Generalsekretär gelernt.

Ein ebenfalls voll besetztes Bierzelt weiter müht sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, das am Vorabend für ihn nicht optimal gelaufene TV-Duell doch noch zu gewinnen. Endlich darf er ausführlich und ohne Zwischenfragen über Gerechtigkeit und Bildung sprechen, endlich kann er sich als Anwalt des kleinen Mannes und der hart arbeitenden Menschen präsentieren, der zu seiner schütteren Haarpracht steht und keine Lackschuhe trägt. Im Prinzip lässt sich seine einstündige Rede in einer kurzen Sequenz zusammenfassen: "Kann ein Mann mit Bart und Glatze, mit Kassengestell und Klamotten von der Stange aber ohne Abitur Kanzler werden?", fragt er und antwortet Obama-mäßig: "Ja, er kann." Wenn das TV-Duell etwas gezeigt habe, dann das: "Es gibt jemanden, der will die Vergangenheit verwalten, der heißt Angela Merkel. Und es gibt jemanden, der will die Zukunft gestalten, und der heißt Martin Schulz."

Beim Bierzelt-Duell der Giganten von CSU und SPD haben es die anderen Parteien schwer, sich Gehör zu verschaffen. Dabei hat die FDP ihre Spitzenkraft Christian Lindner geschickt, die Grünen sind mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir vertreten. Die AfD, für die auf dem Volksfest nicht nur räumlich kein Platz ist, weicht mit ihrem Rednertrio aus dem Bundesvorstand in ein benachbartes Lokal aus. Richtig volle Hütte hat auf dem Gillamoos einmal mehr Hubert Aiwanger. Der Chef der Freien Wähler ist aber hier quasi Lokalmatador. Im Schatten von Guttenberg und Schulz bleibt aber auch er dieses Mal unter der Wahrnehmungsgrenze. Nächstes Jahr, wenn der Gillamoos-Montag kurz vor der Landtagswahl ist, wird sich das wieder ändern.

(Jürgen Umlauft)