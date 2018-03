Volle Mülltonnen, Ämter zu

Nicht abgeholte Mülltonnen, Stillstand auf einigen Baustellen, Geduldsspiel an Sparkassen-Schaltern und Einschränkungen bei der Schifffahrt: Vor allem in Nordbayern haben am Mittwoch Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes kurzzeitig die Arbeit niedergelegt. Bayernweit traten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mehr als 2000 Beschäftigte in den Ausstand und nahmen an Kundgebungen und Demonstrationszügen teil.



Verdi will mit den Warnstreiks im Tarifkonflikt den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigen in den Kommunen und beim Bund sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat.



In Schweinfurt folgten mehr als 800 Beschäftigte dem Verdi-Aufruf. "Wer sich in Schweinfurt einen Pass ausstellen lassen wollte, der stand vor verschlossenen Türen", sagte der Schweinfurter Verdi-Bezirksgeschäftsführer, Sinan Öztürk. Zudem legten unter anderem Main-Schleusenwärter ihre Arbeit nieder und die Touristinfo war für einige Stunden unbesetzt.

"Wir streiken ja nicht gegen die Bürger"

In Würzburg gingen unter anderem Mitarbeiter des Mainfranken-Theaters, des Gartenamts und der Stadtwerke in den Ausstand. Insgesamt nahmen etwa 400 Menschen an der Kundgebung teil. Dennoch sei die Wärme-, Strom und Wasserversorgung gesichert gewesen, sagte ein Verdi-Sprecher. Auch die Busse und Straßenbahnen sollten in Würzburg wie gewohnt fahren.



Sparkassen-Kunden hingegen mussten in Würzburg, Bamberg, Schweinfurt und Weiden mit längeren Wartezeiten rechnen, einige Filialen waren ganz geschlossen geblieben.



In Bamberg fiel zudem am Mittwoch für einige das Badevergnügen aus, denn dort blieb das Erlebnisbad "Bambados" ganztags geschlossen. Das sei mangels Personal nötig gewesen, weil andernfalls die Sicherheit der Badegäste nicht gewährleistet gewesen wäre, sagte die Bamberger Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Doris Stadelmeyer. Insgesamt aber seien die Auswirkungen der Warnstreiks auf die Bürger eher gering gewesen. "Wir streiken ja nicht gegen die Bürger. Wir wollen nur den Arbeitgebern zeigen, dass ohne uns nichts läuft."



Im Süden des Freistaats, in Rosenheim, wurde das städtische Klinikum von etwa 150 Angestellten kurzzeitig bestreikt und im niederbayerischen Landshut folgten etwa 250 Beschäftigte dem Verdi-Aufruf. Dort profitierten die Bürger sogar von dem Warnstreik: Auch die Verkehrsüberwachung legte ihre Arbeit kurzzeitig nieder; in der Zeit wurden im Stadtgebiet keine Strafzettel verteilt.

