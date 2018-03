Von wegen Resterampe

Kritik und Vorurteile gegenüber der Europäischen Union gibt es zuhauf: Die Kommission produziere unnötige Regelungen, das Parlament sei ein zahnloser Tiger – so die gängige Meinung. Spricht man mit den Abgeordneten selbst, kommen diese dagegen ins Schwärmen über ihre Möglichkeiten dort. Aber wie geht es weiter mit der EU angesichts von Brexit, Migration und schwieriger Finanzplanung? Die BSZ hat sich in Brüssel umgehört.

„Hast ’nen Opa? Schick ihn nach Europa!“ Viele Deutsche würden diese beliebte Redewendung in Brüssel für altgediente Politiker wohl unterschreiben. Doch sie ist längst überholt: In Frankreich macht zum Beispiel fast nur Karriere, wer vorher in der Europäischen Union (EU) gearbeitet hat. Und auch in Deutschland setzt sich die Erkenntnis durch, dass die in Brüssel getroffenen Entscheidungen viel zu wichtig sind, um sie unqualifiziertem Personal zu überlassen. Denn sie haben viel Einfluss.



„Keine zehn Pferde würden mich in den Bundestag bringen“, erklärt die FDP-Vorsitzende im EU-Parlament, Nadja Hirsch, der Staatszeitung bei einem Besuch im Brüssel. Was die Münchnerin dort bewegen könne, sei unschlagbar. Nicht nur sie denkt so: Immer mehr Deutsche übernehmen Spitzenpositionen in Brüssel. Tatsächlich können dort im Vergleich zum Bundestag selbst Hinterbänkler deutlich mehr bewegen. Als sogenannte Berichterstatter für Gesetzesvorschläge können sie direkt die Entscheidungen des Plenums beeinflussen.



„In Deutschland bist du entweder Regierung oder hast die Arschkarte Opposition“, heißt es bei diversen Hintergrundgesprächen auf Einladung der EU-Kommission oft. Grund: Im EU-Parlament gibt es keine Regierung beziehungsweise Opposition wie bei uns. Die Kommission als Gesetzgeber wird überparteilich von den Nationalstaaten berufen, die Minister werden vom Parlament abgesegnet. Und da es in den acht Fraktionen mit insgesamt 751 Abgeordneten – davon 96 aus Deutschland – keine Fraktionsdisziplin gibt, müssen bei jedem Thema neue Mehrheiten gesucht werden.



Natürlich hat die EU nicht den besten Ruf. Das musste auch der Sprecher des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, Margaritis Schinas, bei der Pressekonferenz zum Wahlausgang in Italien einräumen. Dort haben Euroskeptiker die Parlamentswahl gewonnen. Auch in Brüssel gibt es Abgeordnete, die die EU am liebsten abschaffen möchten. Wer an den Abgeordnetenbüros der Goldenen Morgeröte vorbeiläuft, bekommt das über martialische Fahnen, Poster und Bilder unmissverständlich mitgeteilt. Die gute Nachricht: „Wer einmal hier ist, wird proeuropäisch“, glaubt der Europaabgeordnete Martin Häusling (Grüne).

Schwer in Mode: Blaming Brussels

Ein Grund, warum die EU so ein negatives Image hat, ist angeblich das sogenannte blaming Brussels. „Gute Verhandlungsergebnisse werden als nationale Erfolge, negative als Entscheidung der EU dargestellt“, heißt es in den Gesprächen immer wieder. Dabei hätte der Rat der EU, darin sitzen die Staats- und Regierungschef der 27 Mitgliedsländer, bei allen Richtlinien oder gesetzlichen Verordnungen ein Mitspracherecht. Allerdings kommt es bei der Kommunikation mit den Journalisten zunehmend auch zu Missverständnissen, klagen langjährige EU-Korrespondenten.



Einfluss hat über den Ausschuss der Regionen auch Bayern. In direkter Sichtweite des EU-Parlaments steht das „Schloss Neuwahnstein“, so nennen viele in Brüssel die bayerische Vertretung. Übertrieben ist der Vergleich angesichts der Ausmaße in prädestinierter Lage nicht. Ein wenig Bewunderung schwingt allerdings bei jeder Kritik mit. Die EU ist eben wichtiger geworden. Der Einfluss ist dennoch begrenzt. Bayern ist nur eine Region von rund 200 und betreibt Lobbyarbeit wie jeder andere auch.



Die stärkste Lobby in Brüssel ist die Agrarlobby. Kein Wunder: 39 Prozent des EU-Haushalts werden in die Landwirtschaft investiert, knapp 55 Milliarden Euro. Entsprechend viel Streit gibt es, Stichwort Glyphosat. Bisher haben es Lobbyisten auch erfolgreich verhindert, die Direktzahlungen an die Landwirte nicht mehr an die Quadratmeterzahl eines Betriebs zu knüpfen. Davon profitieren vor allem Großbetriebe mit Massentierhaltung. Kritik gibt es ebenso an der Agrarpreispolitik. Derzeit sitzt die EU auf einem Berg von 380 000 Tonnen Milchpulver, die sie den Milchbauern zur Preisstabilisierung abgekauft hat. Diese werden jetzt für zehn Prozent des realen Marktpreises in Afrika verscherbelt.



Ob sich daran etwas ändert, wird der nächste EU-Haushalt zeigen. Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) plant gerade für die nächsten sieben Jahre. Die Zeit drängt: Ende Mai 2019 wird das Europaparlament neu gewählt. Außerdem fehlen durch den Brexit zehn bis 14 Milliarden Euro. Großbritannien war nach Deutschland der größte Nettozahler. In der Folge müssen Gelder gestrichen werden – das träfe vor allem strukturschwache Regionen wie Teile Ostbayerns. Schulden sind tabu. Die Lösung könnte eine stärkere Zusammenarbeit der Länder beim Grenzschutz sein. Die eingesparten Gelder, so die Hoffnung, fließen dann in den EU-Haushalt.



Viel Geld braucht die EU auch für das Thema Migration. Zum einen werden 3000 Frontex-Beamte abgestellt, um die europäischen Außengrenzen zu schützen. Zum anderen soll ein neues Registrierungssystem helfen, Flüchtlinge schneller zu erfassen. Viele Hotspots hatten bisher noch nicht einmal einen Internetanschluss. Dabei könnten damit die nationalen Grenzkontrollen überflüssig werden. Auf ein schnelles Ende der Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich dürfen Pendler allerdings nicht hoffen: Das Verständnis in Brüssel für die Grenzschutzmaßnahme ist trotz der geringen Wirkung groß. Und damit Staaten wie Polen und Ungarn nicht länger die Dublin-Reform ausbremsen, sollen sie durch finanzielle Anreize statt politischem Druck zur Kooperation motivieren werden.



Um das Vertrauen in die EU wieder zu stärken, will Brüssel zukünftig mehr auf seine Außendarstellung achten. „Bei der EU-Kritik handelt es sich aber auch oft um eine Ersatzdebatte, um von den Problemen in den Nationalstaaten abzulenken“, erklärt Birgit Sippel (SPD) der BSZ. Wie viele ihrer Kollegen würde sie sich wünschen, mehr Zeit zu haben, mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Wahlkreiswochen wie im Bundestag gibt es im EU-Parlament nicht. Auch sollte sich die Kommission auf zwei, drei Projekte konzentrieren, statt überall mitmitschen zu wollen. Kritiker sprechen bereits von einem „Helfersyndrom“ der EU.



Sorgen vor weiteren Austritten hat man in Brüssel trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil: Derzeit werden die Beitrittsabkommen mit Serbien und Montenegro für 2025 vorbereitet. Der Brexit ist für europa-skeptische Länder ein abschreckendes Beispiel gewesen, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Es sei gar nicht möglich, die vielen Tausende Gesetze zwischen der EU und Großbritannien wieder zu entzerren – vieles werde wohl auch zukünftig stillschweigend weiterlaufen. An einen Exit vom Brexit glaubt der Deutsch-Brite David McAllister (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, dennoch nicht. Dazu müsse schon ein Wunder geschehen, sagt er. „Und an Wunder glaube ich nur im Fußball.“ (David Lohmann)