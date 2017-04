Bei einem Rockkonzert ist es ja so: Natürlich haben die Stars nix dagegen, wenn die Vorband gut ist. Aber eben nicht zu gut, obacht! Beim Maibock-Anstich im Münchner Hofbräuhaus - es gehört dem Freistaat und der bayerische Finanzminister ist qua Amt der Gastgeber - konnte man das gut beobachten: Ressortchef Markus Söder (CSU) - eigentlich nur der Vorredner und Begrüßer des eigentlichen Gastes, des Kabarettisten Django Asül - robbt sich komödiantisch schon ziemlich nah an den Unterhaltungsprofi heran.

So, dass es weh tut, kann Söder ja immer gut austeilen - etwa in Richtung des Urgesteins vom FC Bayern München, Paul Breitner, nach der Niederlage des Rekordmeisters am Mittwochabend gegen Borussia Dortmund: "Jetzt fühlen Sie sich auch mal wie ein Fan des 1. FC Nürnberg." Oder zu Ludwig Hartmann und Katharina Schulze, den beiden Grünen-Chefs im Landtag - "wie die Biene Maja und Willi". Auch seinen Gast verschonte der Minister nicht: Das Publikum möge doch das angebotene Freibier genießen - "es ist kostengünstiger als Django".

"Russen sind für Seehofer keine Russen, sondern Wolga-Franken"

Wobei sich der Comedian in seinem rund einstündigen Auftritt mit zum eftigen Seitenhieben auch nicht lumpen ließ. Der erste Hieb ging an den abwesenden Regierungschef Horst Seehofer: "Er hat Wort gehalten. Er wird nicht selber kandidieren. Er lässt sich von der CSU kandidieren." Aber kurz darauf bekam natürlich auch Söder sein Fett weg - mit Anspielung dessen Inszenierung jeder Breitbandförderung in einer Gemeinde: "Wo andere eine romantische Ader haben, hat der Markus ein W-Lan-Kabel."

Und weiter gings zur Außenpolitik: "Russland liegt dem Horst Seehofer besonders am Herzen. Weil Putin über Angela Merkel eine ähnliche Meinung hat wie der Horst. Drum nennt der Horst die Russen ja nicht Russen, sondern liebevoll unsere Wolga-Franken."

Außer den beiden Alpha-Tieren der Landespolitik gibt es aber auch noch andere Akteure, die derbleckt werden müssen - etwa die Münchner Parteibasis der Schwarzen: "Die Münchner CSU erinnert ja oft eher an eine Stadtguerilla. Und der Ober-Guerillero ist der Beppi Schmid. Wenns gegen den Oberbürgermeister Reiter geht, macht der Beppi aus dem Oktoberfest eine Oktoberrevolution." Die SPD der Landeshauptstadt dagegen verfüge mit den Wiesn-Wirten über einen eigenen "bewaffneten Flügel".

"Anis Amri hatte 14 Identitäten? In Köln gilt sowas als Travestiekünstler"

Auch außerhalb Münchens gibt es politische Schweinereien, auf die Django scharf schießt - etwa Regensburg, wo es gegen OB Joachim Wolbergs (SPD) massive Korruptionsvorwürfe gibt - was die Genossen aber lange nicht wahr haben wollten: "Der Rinderspacher hat gesagt: Der Wolbergs ist rechtschaffen bis in die Haarspitzen. Das war fair und juristisch sauber. Weil der Rinderspacher wusste: Der Wolbergs hat gar keine Haare."

Außerhalb Bayerns geht es freilich noch schlimmer zu als in Regensburg - etwa in Nordrhein-Westfalen: "Sicherheitstechnisch eine Mischung aus Libyen und der Abwehrkette von Darmstadt 98. Der Innenminister dort hat nicht Jura studiert, sondern nur ein Pädagogikstudium abgebrochen."

Geschlampt wurde in NRW ja besonders im Fall des dort wohnenden Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt, des Asylbewerbers Anis Amri: "Ich kannte Anis bis dato nicht als tunesischen Terroristen, sondern nur als türkischen Schnaps. Und dass der 14 Identitäten hatte, ist für mich auch kein Problem. In Köln gilt einer mit 14 Identitäten nicht als Terrorist, sondern als Travestiekünstler."

Fazit: Auch im zehnten Jahr beim Maibock bringt Django Asül sein Publikum noch souverän zum Lachen - ohne freilich für wirkliche Brüller zu sorgen oder mal richtig schmerzhaft zu provozieren. Weitermachen will er aber unbedingt: "Solange der Markus als Finanzminister der Gastgeber ist, bin ich auch dabei. ich mache also die 20 voll." (APL)