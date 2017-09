Wahlkampfarena Gillamoos

20 Tage vor der Bundestagswahl rückt einmal mehr das idyllische Örtchen Abensberg in Niederbayern in den Mittelpunkt von Wahlkampf-Deutschland: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, FDP-Chef Christian Lindner, Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und für die CSU der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg geben sich am heutigen Montag auf dem Gillamoos-Volksfest die Ehre. Und wie immer geht es in den Bierzelten weniger um politische Korrektheit oder Fakten als um derbe Worte, scharfe Attacken, Applaus und jede Menge Bier, Blasmusik und Schweiß. Sollte es bislang im Wahlkampf an Chancen für Frontalangriffe gefehlt haben - hier gibt es weder Tabus noch Ausreden.



Dabei haben alle Redner zumindest in einem Punkt Waffengleichheit: Jeder hat seine Feuertaufe unter den weiß-blauen Girlanden in den stickig-heißen Zelten schon hinter sich. Trotzdem dürften die Kontrahenten vor ihren zeitgleich stattfindenden Rededuellen Lampenfieber verspüren. Denn nicht wenige Redenschwinger und Polit-Profis sind hier gescheitert, parteiübergreifend versteht sich. Und nicht nur dank der sozialen Netzwerke ist jeder Fauxpas schnell mit Hashtag und Video auch außerhalb der Zelte publik.



Das politisch größte Schwergewicht Martin Schulz (Gillamoos-Premiere 2013) dürfte es dabei aber wohl am Schwierigsten haben. Nicht etwa, weil der SPD-Chef ein schlechter Redner wäre oder dann noch das große TV-Duell gegen Kanzlerin Angela Merkel vom Vorabend in den Knochen hat. Auch die seit Monaten mauen Umfragewerte der SPD dürften nur am Rande die Stimmung der Gäste trüben.

Guttenberg könnte mehrere Zelte füllen, heißt es aus der CSU

Vielmehr muss sich der Mann aus Würselen aber mit einem Kontrahenten der Union herumschlagen, der in Bayern Heimrecht genießt und der auch nach seiner peinlichen Plagiatsaffäre mitsamt Rücktritt vom Ministerposten sowie Flucht in die USA noch immer die Massen zu begeistern scheint: Freiherr Karl-Theodor zu Guttenberg (Premiere 2009). Seit Monaten heißt es aus der CSU, dass man schon alleine durch die Platzanfragen mehrere Zelte hätte füllen können.



Guttenbergs Auftritt auf dem Gillamoos gehört zu einer Reihe von Wahlkampfterminen, die "KT" dieser Tage in Bayern für "seine Familie CSU" macht, nicht wenige vermuten dahinter aber Testballons, um zu sondieren, ob Guttenberg nach secheinhalb Jahren Abstinenz wieder in die deutsche Politik zurückkommen darf. Und da Guttenberg am Vorabend bereits das TV-Duell in einer Talkshow moderiert hat, dürfte er seinen Gegner auch bestens studiert haben.

Erstmals ist auch die AfD beim derben Schaulaufen dabei

Auch in den kleineren Zelten abseits von SPD und CSU dürfte es hoch hergehen, FDP-Chef Lindner und Grünen-Spitzenkandidat Özdemir (beide hatten ihre Premiere 2011) dürften trotz deutlich weniger Publikum auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Gleiches gilt sicher auch für den außerhalb Bayerns eher unbekannten Chef sowie Spitzenkandidaten der Freien Wähler, Hubert Aiwanger. Dabei hat der Niederbayer mit dem markanten Dialekt heuer schon seinen zwölften (!) Gillamoos-Auftritt. So gesehen dürfte er zumindest in Summe die meisten Zuhörer haben.



Ein Novum hat das Volksfest in diesem Jahr doch zu bieten und das muss auch von der Polizei in ihrem Sicherheitskonzept berücksichtigt werden: Erstmals will auch die AfD beim derben Schaulaufen mit von der Partie sein. Aus Platzmangel müssen sich die Hauptredner, EU-Parlamentarierin Beatrix von Storch und Parteichef Jörg Meuthen, mit einem Auftritt außerhalb der Festwiese im benachbarten Schlossgarten zufrieden geben.



Der Gillamoos ist einer ältesten Jahrmärkte in Niederbayern, immer rund um das erste Septemberwochenende. Am letzten Tag des fünftägigen Festes treten traditionell Spitzenpolitiker parallel in Bierzelten auf, die nur einen Steinwurf voneinander entfernt sind. Nach dem Politischen Aschermittwoch ist dies das größte Politikspektakel in Niederbayern. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Gillamoos 1313. Mehr als 250 000 Besucher strömen jedes Jahr auf das Volksfest.

(Marco Hadem, dpa)