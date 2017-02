Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Union führe eine Schmutzkampagne gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. "Welche Schmutzkampagne gegen Schulz? Wahrheit kann weh tun", sagte Scheuer dazu am Montag. "Die SPD sollte nicht den Wehleidigen spielen, wenn berechtigte Kritik geäußert wird." Die SPD wolle "einen Maulkorb für Schulz-Kritiker".



"Aber die Wähler sollten wissen, dass Schulz beispielsweise Eurobonds gefordert hat. Schulden-Schulz muss sich der Frage stellen, was daran sozial gerecht sein soll, wenn deutsche Sparer für griechische Schulden zahlen müssten", sagte er. "Fakten sorgen für Klarheit in der politischen Auseinandersetzung und lassen sich nicht verbieten."



Papiere aus Reihen von CDU und CSU mit teils persönlichen Vorwürfen gegen Schulz haben bei den Sozialdemokraten Empörung ausgelöst. In einem der Anti-Schulz-Papiere, über das mehrere Medien berichten und das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird vor allem dessen Amtsführung als Präsident des Europaparlaments kritisiert.

(Christoph Trost, dpa)