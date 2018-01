Was bringt 2018?

In Bayern hat ein überaus ereignisreiches Jahr begonnen: Im Herbst steht eine Landtagswahl an, die das politische Gefüge im Freistaat durcheinanderbringen könnte. Noch nie in ihrer Geschichte – die Nachkriegszeit ausgenommen – ist die CSU mit schlechteren Umfragewerten in ein Jahr gestartet als dieses Mal. Auf unter 40 Prozent wird die Partei gegenwärtig taxiert, das ist weit weg vom früheren Anspruch „50+x“ und auch weit weg von der absoluten Mehrheit im Landtag. Geschieht nicht noch ein kleines Wunder, wird die CSU zum Regieren wieder einen Koalitionspartner brauchen.



Für das kleine Wunder muss aus CSU-Sicht Markus Söder sorgen. Nach Absprache mit Amtsinhaber Horst Seehofer und der inzwischen erfolgten Zustimmung aller nötigen Parteigremien wird der Franke im ersten Quartal 2018 vom Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt und damit als regierender Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf ziehen. Geräuschloser als die CSU hat die SPD ihre Spitzenkandidatur geklärt. Der Parteivorstand übertrug die Aufgabe Landeschefin Natascha Kohnen. Eine Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau um das höchste Amt im Staate gab es zuletzt 1994, als für die SPD Renate Schmidt Edmund Stoiber herausforderte. 30 Prozent holte Schmidt damals, Stoiber kam auf 52,8 Prozent. Von solchen Werten können CSU und SPD derzeit nur träumen.



Für viele Bürger könnte der Wahlgang im Herbst eine Vertrauensabstimmung werden. Denn Söders größtes Manko scheinen seine Persönlichkeitswerte zu sein. Nach einer aktuellen Umfrage des Hamburger GMS-Instituts im Auftrag von 17:30 SAT.1 Bayern finden ihn nur 49 Prozent der Bayern sympathisch, 47 Prozent halten ihn für vertrauenswürdig und 45 Prozent für ehrlich. Für Kohnen könnte das eine Chance sein, sich gegen Söder zu profilieren.



Auch Feiern ist angesagt



Die größte Unbekannte im Landtagswahlkampf wird aber die AfD sein. Das gilt sowohl für Personal und Strategie. Da die AfD bislang aber gerne mit Verlust- und Abstiegsängsten Politik gemacht hat, dürfte auch ein weiteres Ergebnis der GMS-Umfrage bei Söder die Alarmglocken schrillen lassen: Nur 46 Prozent der Bayern glauben, dass er die Sorgen und Nöte der „kleinen Leute“ versteht.



Zeitgleich mit der Landtagswahl könnten die Bürger auch zwei Volksentscheide zur Abstimmung vorgelegt bekommen. Sehr wahrscheinlich ist das bei der Initiative der Grünen, den immensen Flächenverbrauch in Bayern einzudämmen. Die nötigen 25 000 Unterschriften zur Einleitung des vorgelagerten Volksbegehrens hat die Partei schon gesammelt. Eine weitere Volksinitiative will Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger anschieben. Sie soll für die Abschaffung der umstrittenen Straßenausbaubeiträge sorgen, die Grundstückseigentümer in vielen bayerischen Kommunen bei der Generalsanierung der an ihren Anwesen vorbeiführenden Anliegerstraßen zu zahlen haben.



Beide Themen sind lästig für die CSU, weil sie erst kürzlich weitere Lockerungen bei Gewerbeansiedlungen und eine Ausweitung der Beitragspflicht beschlossen hat und damit Unmut bis weit in ihre konservative Wählerschaft ausgelöst hat. Auf der Fraktionsklausur Mitte Januar in Kloster Banz soll nun in beiden Fällen Druck aus dem Kessel genommen werden.

Die Entscheidung über den Nationalpark steht an



Der Landtag stellt den Betrieb langsam vom Arbeits- in den Wahlkampfmodus um. Bedeutende Gesetzesinitiativen sind nicht mehr zu erwarten.



Große Betriebsamkeit wird es an den bayerischen Gymnasien und in der Kultusverwaltung geben. Denn mit Beginn des Schuljahres 2018/19 werden die Gymnasien wieder von einer acht- auf eine neunjährige Dauer umgestellt. Arbeitsreich wird es zudem für die staatlichen Naturschützer. Schließlich soll 2018 die Entscheidung über einen dritten Nationalpark im Freistaat fallen. Im Rennen sind noch die Rhön in Unterfranken und die Donau-Auen zwischen Neuburg und Ingolstadt. Mit einiger Spannung erwartet werden die Ergebnisse einer ministeriellen Arbeitsgruppe zur Reform des staatlichen Hochbaus: Neue Richtlinien sollen für eine bessere Einhaltung der Kostenrahmen sorgen.



Ansonsten ist 2018 im Freistaat Feiern angesagt. Zum 200. Mal jährt sich die Verabschiedung einer Bayerischen Verfassung, zum 100. Mal die Ausrufung des Freistaats Bayern. Die Staatsregierung hat dafür ein umfangreiches Festprogramm in allen Teilen Bayerns ausgearbeitet. Auch die Bürger sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Aus Anlass der Festivitäten soll nämlich ein Bürgergutachten erstellt werden, wie sich die Bayern ihr Land im Jahr 2030 vorstellen und wünschen. Noch bis Anfang Februar können alle Bürger online über das Bayern-Portal „bayern.de“ mit ihren Ideen daran mitwirken. Der Top-Event zum Jubiläumsjahr musste indes abgesagt und auf 2019 verschoben werden: Nach einem Brandanschlag auf die Baustelle des Museums der Bayerischen Geschichte in Regensburg wird das kulturelle Vorzeigeprojekt nicht rechtzeitig fertig.

(Jürgen Umlauft)