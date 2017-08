Wenn der Wahlkampf den Sommer frisst

Sommerzeit ist Urlaubszeit? Nicht, wenn die Bundestagswahl bevorsteht. Dass bei CSU-Chef Horst Seehofer auch in den Ferien der Terminkalender den Takt vorgibt, ist klar. Mehr als ein paar Tage im Ferienhaus im Altmühltal sind nicht drin, lässt er der Staatszeitung ausrichten. Auch beim CSU-Spitzenkandidaten Joachim Herrmann frisst der Wahlkampf den Sommer. „Trotzdem versuche ich, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden“, sagt Herrmann. Besteht Aussicht auf private Unternehmungen zwischen den Terminen, kommt Herrmanns Frau mit.



Kaum einen Tag ohne Termin hat auch der Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, Spitzenkandidat seiner Partei. Ein paar gemeinsame Stunden mit seiner Frau und den beiden kleinen Buben müssen reichen: „meist frühmorgens, wenn die Kinder wach werden und wir noch nicht weg müssen“, erklärt Aiwanger. Er betont: „Man kann einfach nicht während des Wahlkampfs in den Urlaub fahren, da hätte ich ein schlechtes Gewissen.“



Aber nicht nur bei Seehofer, Herrmann und Aiwanger fällt heuer der Urlaub aus. Kaum einer von Bayerns Spitzenpolitikern gönnt sich eine längere Auszeit. Denn wie sähe es auch aus, würde man wochenlang auf Reisen gehen, während sich andere im Wahlkampf abrackern. Lästereien wären vorprogrammiert. Dazu kommt: Nicht ungeschickt hat Seehofer pünktlich zu Ferienbeginn die Debatte um die Kabinettsumbildung nach der Wahl losgetreten. Wer traut sich da noch, für längere Zeit zu verschwinden?

Ein Ausflug auf dem Berg oder mal in den See spirngen

- kurze Auszeiten sind wichtig, findet Ilse Aigner



CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer verbringt aktuell gerade mal acht Tage im Ausland. Danach warten viele Termine in ganz Bayern auf ihn, darunter die Allgäuer Festwoche im Stimmkreis. Auch Wirtschaftsministerin Ilse Aigner betont, sie wolle sich im Wahlkampf einbringen, wo sie kann. „Davor und vielleicht auch zwischendurch gönne ich mir Ausflüge in die Berge und springe in den einen oder anderen See.“ Kurze Auszeiten seien für alle wichtig, „allein, um dann umso engagierter und konzentrierter weiterzuarbeiten“, so Aigner. Auch bei Kultusminister Ludwig Spaenle werden es maximal ein paar Tage sein, die er mit der Familie wegfährt. „Wohin es geht, wird spontan entschieden“, erklärt er. Dagegen kennt Finanzminister Markus Söder sein Ziel schon genau: Mit Frau, Kindern und den Hunden geht es an den Gardasee. „Wenigstens eine Woche muss sein“, betont Söder. „Das ist für die ganze Familie wichtig.“ Und der Gardasee sei „ja quasi der südlichste Teil von Bayern – jedenfalls historisch gesehen“, sagt Söder und lacht.



Zehn Tage Auszeit nimmt sich Landtagspräsidentin Barbara Stamm. „Selbstverständlich werde auch ich für unsere Kandidaten bei der Bundestagswahl im Einsatz sein“, kündigt sie an. Mitte August aber geht es auf Kreuzfahrt mit Mann und Freunden. „Diesmal werden die britischen Inseln erkundet“, verrät Stamm. Ebenfalls eine kurze Pause am Wasser gönnt sich Bayern-SPD-Chefin Natascha Kohnen: „Einige Tage ordentlich durchschnaufen und Kraft tanken an Frankreichs Atlantikküste und dann ab in die heiße Wahlkampfphase.“ Katharina Schulze, Fraktionschefin der Landtags-Grünen, dagegen sucht sich ihre kleinen Auszeiten bei einer Tour durch Bayern. „Auch während des Wahlkampfs kann man sich ein Eis gönnen oder die wunderbare Natur bestaunen“, sagt sie.



Und nach der Wahl? „Über Urlaub nach der Wahl denke ich derzeit nicht nach“, sagt Herrmann. „Vielmehr über die Aufgaben, die nach dem 24. September auf mich zukommen könnten.“ Herrmann ist als künftiger Bundesinnenminister im Gespräch. Nur Hubert Aiwanger plant noch einen kleinen Familienurlaub Anfang Oktober. Allerdings mit der Einschränkung: „Wenn nichts dazwischenkommt.“ (Angelika Kahl)