Wie bändigt man Trump? Parteien sind uneins

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die strikten Bestimmungen für den Banken- und Finanzsektor von seiner Regierung überprüfen zu lassen. Dabei dreht es sich im Kern um das sogenannte Dodd-Frank-Gesetz (DFG) aus dem Jahr 2010, mit dem Amtsvorgänger Barack Obama auf die Weltwirtschaftskrise 2008 reagiert hatte. Das DFG schreibt den Finanzinstituten unter anderem eine höhere Eigenkapitalquote vor, um Überschuldung zu verhindern. Es hindert Banken daran, am Finanzmarkt auf eigene Rechnung riskante Wetten einzugehen und erlaubt der Finanzmarktaufsicht, in finanzielle Schwierigkeiten geratene Banken unter Zwangsaufsicht zu stellen.



Stellt Donald Trump die Weichen für eine neue Weltwirtschaftskrise? Da derzeit noch nicht klar ist, in welchem Umfang die US-Regierung die Regulierungen aufheben will, „sind konkrete Auswirkungen noch schwer abschätzbar“, so Hans Herold, Finanzexperte der CSU-Landtagsfraktion. Herold warnt davor, vor allem international tätige Großbanken zu deregulieren. Indessen hält er eine Überprüfung des DFG nicht für gänzlich falsch, zum Beispiel bei der Frage, ob man kleine und mittlere Kreditinstitute von „etwaigen überbordenden bürokratischen Lasten befreien“ könne. Für Banken, die weniger Risiko eingehen, sagt Herold, „müssen auch andere Regeln gelten. Es ist allerdings zu befürchten, dass der Vorstoß Trumps in eine völlig andere Richtung zielt.“

SPD: "Höchste Alarmstufe" für Deutschland und Europa

Und falls das so ist, können wir uns in Europa wappnen? „Wenn Trump den US-Banken jetzt eine Rückkehr zu hohen Risiken ermöglichen will, heißt das für Europa und den Finanzplatz Deutschland höchste Alarmstufe“, befürchtet Harald Güller (SPD), Vizevorsitzender des Haushaltsausschusses im Landtag. „Wir müssen unsere Bankenregulierung jetzt noch genauer darauf ausrichten, dass windige Finanzprodukte und Finanzgeschäfte von Banken anderer Staaten keine zu großen Auswirkungen auf unser System haben.“



Thomas Mütze, Haushaltsexperte der Grünen-Landtagsfraktion, warnt hingegen gerade vor unterschiedlichen Regulierungsstandards in der EU und Amerika: „Dies würde zu gravierenden Wettbewerbsverzerrungen für europäische Banken führen. Geschäft könnte nach Amerika wandern.“ Damit das nicht passiert, müssten die Europäer jetzt zusammenhalten. Alexander Muthmann (Freie Wähler) fordert, dass Europa und die USA weiter zusammenhalten, um sich vor einer neuen globalen Krise zu schützen. „Die Stabilität des globalen Finanzsystems lässt sich nur durch eine international abgestimmte Regulierung gewährleisten.“



Für den Bayerischen Bankenverband (BBV) kommt Trumps Vorstoß keineswegs überraschend. „Die Republikaner im Senat wie im Repräsentantenhaus hatten das Dodd-Frank-Gesetz stets als eine zu starke Regulierung des Finanzsektors bezeichnet“, sagt BBV-Geschäftsführerin Silke Wolf. Auch in Brüssel gebe es immer wieder Forderungen, die bestehende Finanzmarktregulierung der EU zu überprüfen. Ein „Wettbewerb laxer Finanzmarktregulierung“ helfe aber niemandem.



Den Europäern bleibt vorerst nichts anderes übrig, als sich die geplanten Maßnahmen der Trump-Administration einzeln anzusehen und dann zu beurteilen. Leichter würden die Verhandlungen zwischen den internationalen Bankenregulierern sicher nicht, wähnt Bankenverbandsvertreterin Wolf. Der Grüne Mütze hofft: „Vielleicht kommt es ja alles nicht so schlimm.“ (Jan Dermietzel)