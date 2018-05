Wiesen statt Wohnungen

Anlässlich seines 200. Geburtstags erfreut sich Karl Marx derzeit wieder einer gewissen Beachtung. Vieles an seiner Lehre mag überholt sein. Aber seine Grundrententheorie aus Band III des Kapitals ist hoch aktuell – Stichwort: Flächenfraß und Versiegelung. Vereinfacht gesagt wurde der Boden von niemandem geschaffen, er lässt sich nicht erweitern, er generiert auch keinen Mehrwert. Insofern soll laut Marx jeder, der Gewinn aus dem Boden zieht, einen Teil der Rendite an die Gemeinschaft abführen.



Die bundesweit tätige Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) veranstaltete dieser Tage in München einen Kongress mit dem Titel „Flächenentwicklung im Widerstreit der Interessen“. Aus ganz Deutschland waren Wissenschaftler, Verwaltungsbeamte und Kommunalpolitiker angereist, um etwa darüber zu debattieren, nach welchen Leitbildern künftig Kulturlandschaften zu gestalten sind, warum das Flächensparen nicht wirklich funktioniert oder wie man natürliche Ressourcen schonen kann.

ALR-Präsident Professor Rolf-Dieter Postlep nennt als neueren Grund für die wachsende Versiegelung im ländlichen Raum den „ explosionsartig wachsenden Online-Handel“. Dieser benötige riesige Lagerhallen – meist auf der grünen Wiese – sowie zahlreiche Parkplätze für die Lieferflotte.



Hinzu komme, so der Wissenschaftler, der Flächenfraß infolge der Energiewende. Riesige Flächen würden dem Raps- und Maisanbau, der wichtigsten Form des Biokraftstoffes, geopfert, ebenso dem Bau von Windkraftanlagen. „Und die bauliche Verdichtung in den Metropolen aufgrund des Einwohneranstiegs geht zulasten der Grün- und Freiflächen“, erläutert der Professor.

Wenn weniger gebaut wird: Wo sollen die Leute wohnen?

Das wiederum habe Auswirkungen auf das städtische Binnenklima. Mit seinen Forscherkollegen ist er sich einig, dass das Ziel der Bundesregierung – eine deutliche Reduzierung der Flächeninanspruchnahme – derzeit nicht in Sicht ist. Gute Ideen wie etwa mehr Tiefgaragen statt riesiger Parkplätze oder mehrstöckige Wohnungen auf neuen Supermärkten verharren in Pilotprojekten.



Doch es gibt in der Wissenschaft auch andere Stimmen, beispielsweise Sophie Wolfrum, Professorin für Städtebau und Regionalplanung an der TU München. Sie ist der Überzeugung, vor allem in Metropolen wie München müsse man „bauen, bauen, bauen“. Und auch „wieder dichter bauen“. Ähnlich sieht es die Stadtbaurätin der Landeshauptstadt, Elisabeth Merk. Sie findet obendrein, dass sich auch die Kommunen im Münchner Umland dem Zwang zur Expansion unterordnen und noch vorhandene Freiflächen bereitstellen müssen.



Von Christina von Seckendorff, Abteilungsleiterin im bayerischen Umweltministerium, war Beunruhigendes zu erfahren. Zwar seien noch immer 35 Prozent der Landesfläche mit Wald bedeckt, weitere 45 Prozent würden landwirtschaftlich genutzt. Zwar stagniere der Flächenverbrauch insgesamt „auf hohem Niveau“, nehme aber im Pro-Kopf-Verhältnis weiter zu: von 277 Quadratmeter pro Jahr und Einwohner in 2000 auf 330 Quadratmeter in 2015. Schuld daran trage auch die wachsende Beliebtheit des Freistaats: Zuletzt gab es im Jahresschnitt etwa 100 000 Zuzüge.



Der Freistaat versucht gegenzusteuern, etwa mit dem Bündnis zum Flächensparen seit 2007, dem kommunalen Flächenmanagement seit 2008 und dem sogenannten Folgekosten-Schätzer in acht Modellkommunen seit 2011. Besonders der letzte Punkt verdiene es, ausgebaut zu werden, meinte Christina von Seckendorff. Viele Kämmerer hätten sich überaus dankbar gezeigt für die objektive Handreichung – angesichts meist ziemlich baufreudiger Gemeinderäte. Tatsächlich führen Bauprojekte rasch zu weiteren Kosten, etwa im Bereich Straßenbau.

Mehr neue Wohnungen: Das bedeutet auch mehr Kindergärten, Schulen, Straßen

Derweil schreitet das von den Grünen, der ÖDP und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft initiierte Volksbegehren zur gesetzlichen Begrenzung des Flächenverbrauchs weiter voran.



Doch gesetzt den Fall, die Initiatoren sind erfolgreich, ist Bayern und seiner Natur damit tatsächlich geholfen? Wo will man denn all die Menschen unterbringen, die in den Metropolen händeringend nach einer Wohnung suchen? Und wenn es dann doch irgendwann die neuen Wohnungen gibt, dann brauchen all diese Menschen eben auch Kitas und Einkaufsmöglichkeiten und vielleicht auch mal ein Kino oder ein Fitnesscenter oder ein Hallenbad.



Doch es gibt noch einen dritten Weg zwischen Zubauen und Abschotten: eine bessere Verteilung der Menschen im ganzen Land. Es kommen nicht zu viele Menschen nach Bayern. Aber es kommen definitiv zu viele nach Oberbayern. Das Leben in anderen Landesteilen muss attraktiver werden – etwa durch einen Ausbau der Infrastruktur wie den Zugverbindungen.

(André Paul)