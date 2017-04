Will er noch mal?

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer will am 24. April seine Zukunftspläne bekanntgeben: Dann will er sagen, ob und gegebenenfalls in welchen Ämtern er weitermachen will. Das kündigte Seehofer am Montag an. Bis dahin will er sich unter anderem noch einem ausführlichen Gesundheitscheck unterziehen.



Seehofer hatte vor der letzten Landtagswahl 2013 gesagt, 2018 aufzuhören. Von dieser Ankündigung hat er aber immer stärker Abstand genommen. In der CSU wird deshalb mehr und mehr davon ausgegangen, dass Seehofer in diesem Jahr erneut als Parteichef kandidieren und 2018 auch noch einmal als Ministerpräsident weitermachen will.

Wer wird Spitzenkandidat für die Bundestagswahl?

Offen ist auch noch, wer Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl wird. Als denkbare Varianten gelten Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Seehofer selbst - wobei in der CSU quasi ausgeschlossen wird, dass dieser dann nach Berlin wechseln würde. Seehofer sagte zu alledem am Montag: "Es ist gar nichts vom Tisch und es ist auch nichts entschieden." Ganz grundsätzlich fügte er mit Blick auf das CSU-Spitzenpersonal hinzu: "Sie müssen wollen, Sie müssen können, und Sie müssen gewinnen - das ist die Maxime, die ich mir selber anlege und die ich auch an andere anlege. Das Wollen alleine reicht nicht."



Seehofer will am 24. April zuerst die CSU-Gremien informieren. Das ist rund eineinhalb Wochen früher als ursprünglich geplant. Bislang hatte er angekündigt, bis zur Aufstellung der CSU-Landesliste für die Bundestagswahl am 6. Mai Klarheit zu schaffen. "Nachdem ich alles, was notwendig ist, vorher erledigen kann, brauche ich nicht bis zum 6. Mai warten", sagte er nun. Deshalb gehe das jetzt schneller.



Unterdessen sprechen sich immer mehr führende CSU-Politiker für ein Weitermachen Seehofers aus. Nach Parteivize Manfred Weber und Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner sagte nun auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, Seehofer führe das CSU-Team an - "und ich gehe davon aus, dass dies auch noch längere Zeit so exzellent bleiben kann". (dpa)

