Willkommen in der Ära „Söderhofer“

Die neue Ära der CSU beginnt an einem Adventssamstag um 13.22 Uhr in Nürnberg: Die Dauerrivalen Horst Seehofer und MarkusSöder recken auf der Parteitagsbühne freudig strahlend ihre Hände in die Höhe. Selbst Söder ist anfangs überrascht, als der 68-Jährige nach seiner Hand greift. Doch das Symbolfoto des Tages gelingt: Die CSU ist ab sofort wieder geschlossen und hat jetzt zwei Zugpferde an der Spitze - den erfahrenen Seehofer als Parteichef und Söder als Spitzenkandidat und ab Anfang 2018 auch als Ministerpräsident.

Die neue Ära beendet nicht nur Seehofers Alleinherrschaft. Sie initiiert auch den Generationenwechsel, den Seehofer immer verhindern wollte. Doch das ist passé – jetzt steht die schrittweise Übergabe der Macht ausgerechnet zwischen den beiden Männern fest, die seit Jahren eine innige Rivalität verbindet. Doch die Partei lechzt nach dem 50-jährigen Söder. Nur vier Delegierte stimmen gegen seine Nominierung zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im nächsten Jahr. Sollte es ihm gelingen, die CSU aus dem Tief zu holen und gar die absolute Mehrheit zu verteidigen, dürfte ihm spätestens in zwei Jahren auch der Parteivorsitz nicht zu nehmen sein. Umgekehrt dürfe er eine krachende Niederlage kaum politisch überleben.



83,7 Prozent für Seehofer

Apropos Vorstandswahl in zwei Jahren: Nachdem für Seehofer an diesem Wochenende nur 83,7 Prozent stimmen, dürften sich weitere Ambitionen erstmal erledigt haben. Vor der Wahl hatten nicht wenige Delegierte vermutet, dass ihn ein zu gutes Ergebnis motivieren könnte, 2019 wieder anzutreten. Doch das ist Zukunftsmusik. Jetzt ermöglichen die 83,7 Prozent Seehofer den in seiner Not angestrebten Teilabschied. Als Parteichef bleibt er im Führungstandem erhalten und kann je nach Verlauf der Berliner Regierungsbildung auch ein Ministeramt im Bund anstreben.

So erwartet die Ankündigung seines Teilrückzugs auch ist, im weiten Rund des Parteitags bleibt es zu Beginn von Seehofers historischer Rede überraschend ruhig. So still, dass er selbst um Applaus bittet. Knapp eine Stunde später ist das nicht nötig. Stehend, «Bravo, Bravo» rufend und mit viel Applaus zollen die Delegierten ihm für seine Entscheidung Respekt: «Ich weiß, dass der Wandel zur Demokratie gehört. Wenn es einen selbst betrifft, ist ein wenig Wehmut dabei.»

Seehofer hat sein Opfer nicht freiwillig gebracht, es ist auch nicht jener organische Übergang der Macht, von dem er in den letzten Jahren so oft gesprochen hat. Es ist vielmehr der Endpunkt in einem langen Machtkampf, der die CSU ganz schön durchgeschüttelt hat. Ausgehend von der historischen Pleite bei der Bundestagswahl im September über zahllose Rücktrittsforderungen und stetig sinkende Umfragezahlen unter die 40-Prozentmarke sowie Anfeindungen bis hin zu jenem Gegenkandidaten, der zu stark war, um verhindert werden zu können: Markus Söder.

In Seehofers Rückbetrachtung klingt das Verhältnis der beiden Alphatiere etwas anders: Letztlich seien alle Streitereien und gegenseitigen Anfeindungen «nichts anderes als der Effekt einer Knallerbse. Also Kleinigkeiten, die unsere Arbeit in keiner Weise beeinträchtigt haben.» Bemerkenswert für einen Zwist, der aus Sicht der ganzen Partei lange die Kraft hatte, die CSU zu zerreißen.

Wie Seehofer bemüht sich auch Söder um versöhnliche Töne

Doch all das soll jetzt vorbei sein. Seehofer will sich nicht mehr streiten. Stattdessen zeigt er sich dafür dankbar, dass er in seiner 46-jährigen CSU-Mitgliedschaft 37 Jahre in «herausgehobenen Ämtern» verbringen durfte. Dafür wolle er der Partei nun was zurückgeben, «mithelfen, dass die Landtagswahl 2018 zum großen Erfolg für CSU wird». Die CSU erwartet von ihm Erfolge bei den Berliner Sondierungen mit der SPD. «Ich werde nichts vereinbaren, was unseren Landtagswahlkampf erschwert oder gar beschädigt.»



Wie Seehofer bemüht sich auch Söder um versöhnliche Töne. Er zollt Seehofer für seine Arbeit Respekt, spricht von Demut und Mut, von Teamleistung und Geschlossenheit. Seine Worte fallen ihm leicht, er ist am Ziel seiner Karriere. «Es ist mir eine große Ehre für die CSU zu arbeiten und dem stolzen Land Bayern zu dienen. Ich bitte um eine faire Chance.» Und auch seinen Kritikern reicht er die Hand: «Es gibt keinen fränkischen, keinen oberbayerischen, keinen oberpfälzer, keinen schwäbischen oder niederbayerischen Ministerpräsidenten, es gibt nur einen bayerischen Ministerpräsidenten, der für ganz Bayern da ist. (...) Heute endet nix, heute beginnt eine neue Etappe.»



Doch Söder wäre nicht Söder und wohl auch nicht an dieser Stelle, wenn er nicht auch die Abteilung Attacke bediente: Insbesondere der AfD, die als demokratisch legitimierte Partei rechts der CSU längst das Dogma von Franz Josef Strauß ins Wanken gebracht hat, sagt er wiederholt den Kampf an. Söder verspricht einen Wahlkampf, der auch allen Protestwählern wieder eine Rückkehr ins CSU-Lager ermöglicht, mit Heimatliebe, viel innerer Sicherheit und offenen Ohren für die Sorgen der kleinen Leute. «Uns muss nicht bange sein vor 2018», ruft er den begeisterten Zuhörern zu. Die CSU werde um die absolute Mehrheit kämpfen, er selbst sich dafür zerreißen.



Zu keinem Zeitpunkt des zweitägigen Parteitages war die Stimmung besser als bei Söders großer Rede. Weder Seehofer hatte es zuvor geschafft, die Masse so zu begeistern, noch Kanzlerin Angela Merkel. Dabei streichelte die CDU-Chefin, mit der die CSU mal mehr, mal weniger fremdelt, mit salbungsvollen Worten, einer Prise Humor undneinem breiten Grinsen die CSU-Seele. Nach dem Weihnachtsfrieden wird sich spätestens zeigen, was all die Bekundungen wert sind - für die Union, die CSU und die Ära Söderhofer. Am Wahltag wird abgerechnet.

