Wirtschaft kritisiert Jobblockade für Flüchtlinge

Die von der CSU errichteten hohen Hürden bei der Einstellung von Flüchtlingen sorgen für Streit zwischen Wirtschaft und Staatsregierung. Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag beschwert sich, dass die Behörden die Ausbildung von Asylbewerbern erschweren - statt wie 2015 versprochen zu erleichtern. "Die Aufnahme einer Ausbildung wird zur Zeit massiv behindert", klagte Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK). "Die Unternehmen verlieren den Spaß an dem Thema."



Wirtschaft und Staatsregierung hatten 2015 vereinbart, dass Bayerns Unternehmen bis 2019 60 000 Flüchtlinge in Ausbildung und Arbeit bringen sollen. Nach Driessens Einschätzung steht dieses Ziel infrage, weil die Behörden die erforderlichen Genehmigungen nur sehr zögerlich ausstellen. In diesem Jahr würden etwa 5000 Flüchtlinge die zweijährigen Berufsintegrationsklassen absolvieren, kommendes Jahr zwischen 13 000 und 15 000, sagte Driessen.



Dabei habe Bayern "unheimlich viel Geld" für die Integration ausgegeben, sagte Driessen. "Es wäre falsch, das nicht zu nutzen." BIHK-Präsident Eberhard Sasse sagte, auch in Bayern sei die Politik inzwischen weniger wirtschaftsfreundlich als in der Vergangenheit. "Da hat sich etwas verändert."



Der Hintergrund: Die CSU will inzwischen möglichst viele Asylbewerber zur Rückkehr bewegen oder abschieben lassen. Deswegen sollen Asylbewerber aus Ländern mit so genannter "niedriger Bleibeperspektive" generell keine Arbeit mehr aufnehmen. (dpa)