Wo es hakt für die Gemeinden

Große Freude bei den Kommunen: Mit Blick auf die im schwarz-roten Koalitionsvertrag angekündigten Milliardeninvestitionen soll viel Geld in Städte und Gemeinden fließen. „Eine kommunalfreundliche Handschrift“, frohlockt der Deutsche Städtetag, es seien „mehrere Forderungen aufgegriffen worden“. Der Bayerische Gemeindetag zeigt sich „im Großen und Ganzen zufrieden“. Frank Baranowski, Vorsitzender der sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik, lobt „die vielen positiven Ergebnisse“, und ein „solides Ergebnis“ bescheinigt Christian Haase, Vorsitzender der unionsnahen Kommunalpolitischen Vereinigung, dem Koalitionsvertrag.



Doch wie immer lohnt genaueres Hinschauen. Tatsächlich gibt es durchaus Punkte, bei denen es hakt. Bei seiner Aschermittwochsrede verwies Bayerns künftiger Ministerpräsident Markus Söder (CSU) darauf, dass die jährlichen Ausgaben des Freistaats für Asylbewerber höher seien als die Etats des Umwelt-, des Gesundheits- und des Wirtschaftsministeriums zusammen. In den Kommunen sieht es nicht viel anders aus. Kaum ein Kämmerer wird bestreiten, dass die Kosten für Flüchtlinge seit 2015 weit über all dem liegen, was etwa für den jeweiligen Stadtpark, das Klinikum, das Freibad, den gemeindlichen Straßenbau sowie die Förderung des örtlichen Fremdenverkehrs ausgegeben wurde. Momentan sind in Bayern bereits rund 70 000 anerkannte Asylbewerber auf Wohnungssuche. Eine gigantische Unterkunftskostenlawine rollt auf die Kommunen zu. CDU-Präside Jens Spahn erklärte bereits, dass es „keinen SPD-Bürgermeister gibt, der laut ja zu mehr Familiennachzug sagt“.



Auch beim geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder hätten die sozialdemokratischen Rathauschefs ihren Chef-Verhandlern in Berlin entschiedener in den Arm fallen können. Er sehe hier „noch offene Fragen“, meint Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD), der auch Vizepräsident des Deutschen Städtetags ist. Und dass der Rechtsanspruch nicht bei den Kommunen angesiedelt werden dürfe. Allerdings sind aber nun mal die Städte per Gesetz die Sachaufwandsträger der Grundschulen. Und selbst wenn es die ganzen Plätze gäbe – was ziemlich sportlich wird angesichts vielerorts fehlender und teurer Immobilien – , dann mangelt es noch immer an ausreichend Personal, um die Kinder zu betreuen.



Nur halb geklärt ist im Koalitionsvertrag auch das Dilemma der zahlreichen defizitären Kreiskrankenhäuser. „Es ist gut, dass die steigenden Personalkosten ein eigener Topf neben den Fallpauschalen werden“, freut sich Johann Keller, der Geschäftsführer des Bayerischen Landkreistags. „Denn es sind vor allem die Personalkosten, die schuld sind an der Schieflage vieler Kliniken.“ Nur leider sei eben kein voller Ausgleich der Steigerungen vorgesehen.



Etwas irritiert blickt man auf den bei vielen Kommunalpolitikern aufkommenden Jubel über das geplante Baukindergeld. Welcher Wohnungsmangel soll damit in Städten wie München bitteschön behoben werden? Selbst ein kleines Reihenhaus kostet in der Landeshauptstadt rund 750 000 Euro. Die 1200 Euro pro Jahr und Kind auf maximal zehn Jahre – so hoch ist der geplante staatliche Zuschuss – sind da ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Busfahrer und die Krankenschwester werden damit sicher nicht zu Immobilienbesitzern.

Was bringt Baukindergeld dem Münchner Busfahrer?

Viel besser wäre, den Bau preisgünstiger Mietwohnungen endlich wieder attraktiv für Investoren zu machen. Dafür allerdings müsste man unter anderem unsinnige, aber teure energetische Vorschriften bei Neubauten schleifen und auf den verbindlichen Stellplatz verzichten. Tatsächlich wurden seit 2016 die Energiespar-Vorschriften für Wohnungsneubauten in Deutschland nochmals verschärft; weitere 25 Prozent niedriger als vorher soll der Verbrauch seither liegen. Bis 2050 sollen es sogar 80 Prozent sein. Also wird gedämmt auf Teufel komm raus. Die Neue Zürcher Zeitung spottete bereits über „die Deutschen, das Volk der Abdichter und In-Styropor-Denker“. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus bedeutet das zwischen fünf und acht Prozent Preissteigerung. Im Raum München sind das rund 125 000 Euro. Obendrein muss das Styropor irgendwann entsorgt werden. Doch weil es Altöl enthält, wird das teuer – noch ein Kostentreiber.



Zumindest einige Vertreter kommunaler Spitzenverbände scheinen derweil erkannt zu haben, dass die finanziellen Gaben aus Berlin auch einen Pferdefuß haben. Sie bewirkten „strukturell eine Schwächung der kommunalen Ebene“, klagt Hans-Günter Henneke, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistags, er spricht von „paternalistischem Zentralismus“. Klammheimlich plane der Bund, die kommunale Selbstverwaltung auszuhöhlen und die Städte, Gemeinden und Kreise über viele großzügige Einzelprogramme und damit verbundene Kontrollrechte „an den goldenen Zügel“ zu nehmen. Dabei seien gerade Kinderbetreuung und Schulpolitik ureigene Aufgabe von Ländern und Kommunen.



Sein Kollege vom Bayerischen Landkreistag, Johann Keller, sieht das bayerische Bildungssystem von „Gleichmacherei“ aus Berlin bedroht. Aber vielleicht ist das ja Strategie. Der auch hier fehlende Einspruch von SPD-Kommunalpolitikern verwundert nicht, wenn man sich anschaut, wer für die Abwicklung der Finanztransaktionen zwischen Bund und Kommunen zuständig sein soll: der künftige Bundesfinanzminister und amtierende SPD-Parteichef Olaf Scholz. In seiner Zeit als Generalsekretär träumte er von der „geistigen Lufthoheit über den Kinderbetten“. (André Paul)