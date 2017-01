Wo ist der Schulz der Bayern-SPD?

14 Prozent! Dieser Anteil der bayerischen Wähler hätte laut der „Bayern-Trend“-Umfrage des BR Anfang Januar der SPD im Freistaat seine Stimme gegeben. Ein Tiefschlag, der eine traditionsreiche Partei aufrütteln müsste. Ein Weckruf, der in eine inhaltliche wie personelle Analyse münden müsste. Doch allzu schnell haben die Relativierer in der Partei den Wert zur „Momentaufnahme“ erklärt und auf Zuwächse bei den vergangenen echten Wahlgängen verwiesen. Stimmt schon. Aber seit bald 25 Jahren zeigt die Fieberkurve der SPD in Bayern stramm nach unten. Achtungserfolge sind die Ausnahme von der Regel.



Die Ursachen sind vielfältig und – das zur Ehrenrettung der Bayern-Sozis – nicht alle hausgemacht. Als Landesverband einer Bundespartei kann sich die Bayern-SPD nur bedingt vom Deutschland-Trend absetzen. Solange es der SPD im Bund nicht gelingt, wieder für breite Wählerschichten attraktiv zu sein, werden es die Genossen im Freistaat schwer haben. Dass der neue Besen Martin Schulz den Umschwung bringt, ist bislang nur eine vage Hoffnung. Allein auf die Wende aus Berlin zu warten, wäre ohnehin arg defensiv. Zumal es sich auf Landesebene durchaus profilieren lässt.

Das Mantra, man sei "die" Partei der

sozialen Gerechtigkeit, reicht nicht mehr

Doch da hapert es gewaltig. Externe Experten attestieren der SPD, sie rede und agiere vor allem in der Flüchtlingsfrage an den Erwartungen der eigenen Klientel vorbei. Klassische SPD-Wähler in der Arbeiterschaft wenden sich ab, fühlen sich besser bei der CSU oder gar bei der AfD aufgehoben. Laut Umfragen sind zwei Drittel der Bayern für Obergrenze und „Leitkultur“. Der weltoffen solidarischen Programmpartei SPD mag das ein Graus sein, aber so ist derzeit die Wirklichkeit. Das seit Jahrzehnten angestimmte Mantra, man sei doch „die“ Partei der sozialen Gerechtigkeit, reicht nicht mehr.



Das zu erkennen und Auswege aufzuzeigen, wäre Aufgabe der Führungskräfte. Wäre. Kein Wunder, dass die Basis vor allem gegen Landeschef Florian Pronold grummelt. Der ist zwar noch jung, für richtig frischen Wind aber irgendwie schon zu lange dabei. Sollte Pronold also den Gabriel machen und abtreten? Und wer könnte ihn beerben? Einer wie Schulz wäre womöglich Nürnbergs OB Ulrich Maly – aber der will sich den undankbaren Job nicht antun. Die Lage ist also vertrackt. Nur eines ist klar: Weiter so führt in den Abgrund.