Zubauen? Bloß nicht!

Im schönen Bayernland schießen Logistikhallen und Einkaufszentren aus den grünen Wiesen, mehr und breitere Straßen durchziehen die Fluren, und jetzt muss auch noch der Wohnungsbau forciert werden. Der Ärger über die Verschandelung der Landschaft wächst – dokumentiert zuletzt im raschen Erfolg der Unterschriftensammlung für das Volksbegehren der Grünen gegen den „Flächenfraß“. Auf 4,7 Hektar pro Tag soll nach deren Willen der tägliche Flächenverbrauch in Bayern begrenzt werden, derzeit ist er doppelt so hoch. Es brauche eine gesetzliche Obergrenze, betont Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann, denn die bisherigen Appelle zum Flächensparen hätten nichts genutzt.



Auch in der CSU ist das Problem erkannt. Wenn Wirtschaftssprecher Erwin Huber von München über die A92 in seine niederbayerische Heimat fährt, ist er nicht begeistert, welche grauen Klötze den freien Blick über die Felder verstellen. Doch setzt er beim Flächensparen weiter auf Freiwilligkeit. Unter seiner Federführung hat die CSU-Fraktion ein „Anreizpaket“ erarbeitet. Besser dotierte Förderprogramme sollen Kommunen zu verbrauchssenkenden Maßnahmen motivieren, ohne sie dabei ihrer Entwicklungsmöglichkeiten für den Wohnungsbau und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu berauben.



Geht es nach Huber, bekommen innerörtliche Projekte und die Wiederbelebung von Brachflächen noch deutlicher Vorrang vor der Ausweisung neuer Flächen am Ortsrand. Zudem schlägt er vor, beim Wohnungsbau auch in kleineren Orten „mehr in die Höhe als in die Breite“ zu gehen. Es müssten ja nicht gleich Wolkenkratzer sein. Sparpotenziale sieht Huber zudem bei Gewerbebauten. So könnten Parkplätze von Einkaufsmärkten durch Tiefgaragen ersetzt und Handels- und Gewerbebetriebe mehrstöckig errichtet werden.



Tiefgaragen statt Stellplätze: Das darf man Möbelhäusern nicht vorschreiben



Die von den Grünen geforderte Verbrauchsobergrenze lehnt Huber strikt ab: „Das wäre ein Strangulierungsgesetz für die Gemeinden.“ Für einen Ort mit 5000 Einwohnern würde das bedeuten, dass er jährlich nur 5000 Quadratmeter für den Wohnungs- oder Gewerbebau überplanen dürfte. „Das ist absurd, damit bringt man Bayern zum Stillstand“, erklärt Huber und hat damit den Gemeindetag an seiner Seite. Experten bezweifeln, dass das Volksbegehren überhaupt zulässig ist. Denn eine Obergrenze wäre ein Eingriff in die gesetzlich garantierte Planungshoheit der Kommunen. Die Zulässigkeit wird vom Innenministerium geprüft; dort liegt noch kein entsprechender Antrag vor.



Die Kommunen selbst lehnen eine Obergrenze ab: Mit dem Gesetz der Grünen würde „die Axt an die kommunale Selbstverwaltung und die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse gelegt“, sagt Gemeindetagspräsident Uwe Brandl. Zudem würde das knappe Gut Boden dadurch noch teurer, der Wohnungsbau weiter erschwert. Im Gegensatz zu Huber fordert Brandl aber gesetzliche Regeln zur Unterstützung der Kommunen bei der Begrenzung des Flächenverbrauchs. So sei es derzeit nicht möglich, Möbelhäuser zu Tiefgaragen zu verpflichten. „Gebt uns endlich wirkungsvolle Rechtsinstrumente an die Hand“, appelliert Brandl an die Adresse von Bund und Freistaat.



Dass etwas getan werden muss, darauf deuten auch neue Daten des Landesamtes für Umwelt hin. Demnach waren Ende 2015 4240 Quadratkilometer Bayerns durch Wohn- und Gewerbebauten sowie Verkehrsflächen komplett versiegelt. Das entspricht einem Anteil von sechs Prozent an der Gesamtfläche Bayerns oder knapp dem Achtfachen der Fläche des Bodensees. Im Jahr 2000 waren es noch 3570 Quadratkilometer, was einen Zuwachs um 18,8 Prozent bedeutet. Gleichzeitig wuchs die Bevölkerung Bayerns aber nur um fünf Prozent. Besonders auffällig: Die höchsten Zunahmen bei der Versiegelung gab es nicht in den Metropolen Bayerns, sondern den ländlichen Räumen.



Trotzdem stehen die Grünen mit der Forderung nach einer gesetzlichen Verbrauchsobergrenze im Landtag allein. Zwar halten auch SPD und Freie Wähler die CSU-Strategie der Freiwilligkeit für gescheitert, doch konterkariere der strikte Deckel der Grünen alle Bemühungen um gleichwertige Lebensverhältnisse im Land.



Welche Maßnahmen zum Flächensparen den größten Erfolg versprechen, soll nun in einer von der SPD beantragten Expertenanhörung erörtert werden. (Jürgen Umlauft)