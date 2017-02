Zufriedene Zuwanderer

Migranten fühlen sich in Bayern wohl - mit der Politik im Freistaat können sie jedoch wenig anfangen. Das ist das Ergebnis einer Studie der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. In einer Umfrage unter rund 2000 Erwachsenen mit Migrationshintergrund erklärte jeder Zweite, zumindest teilweise wenig Interesse an der deutschen Politik und Gesellschaft zu haben. Mehr als 40 Prozent wüssten so wenig über die CSU und die SPD, dass sie diese nicht beurteilen könnten oder wollten, hieß es bei der Vorstellung der Studie. Die Meinungsforscher der Berliner Firma Data4U sehen vor allem mehr Gesprächsbedarf zwischen Politikern und Zuwanderern. "Hier deutet sich eindeutig ein Kommunikationsdefizit an", erklärten die Experten.



Das Leben in Bayern gefällt den meisten Migranten der Studie zufolge sehr gut: Mehr als zwei Drittel seien mit Zukunftsperspektiven, Job, Wohnumfeld und Lebensqualität überaus zufrieden. Jeder Fünfte beurteilte die Lebensumstände als noch akzeptabel. Im Durchschnitt lag der Index für Integration und Zufriedenheit bei 77 von 100 möglichen Punkten. Nach Ansicht der Forscher liegt dies auch an der ländlichen Struktur. Mehr als 70 Prozent der Zuwanderer lebten in kleineren Städten und Gemeinden. Das fördere Kommunikation und gute Nachbarschaft.



Rund jeder Vierte beklagte allerdings auch eine starke oder zumindest teilweise Isolation oder Ghettoisierung. 14 Prozent hatten zumindest hin und wieder Erfahrungen mit Diskriminierung gesammelt. Jeder zehnte erklärte, er sei schon oft diskriminiert worden, gelegentlich gebe es sogar ausländerfeindliche Beschimpfungen oder gar Übergriffe.

Bei den politischen Ansichten ordneten sich 38 Prozent der Studienteilnehmer in der Mitte ein, ein Drittel lehnte eine Einordnung ab. Eine Radikalisierung ganzer Gruppen sei nicht festzustellen, resümierten die Forscher. Volles politisches Wahlrecht besaß nur etwa die Hälfte. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahlen wären, würden von den Befragten 46 Prozent die CSU und 26 Prozent die SPD wählen. Für die Linke würden sich 9 Prozent entscheiden, für die Grünen 8 Prozent. Die AfD käme hier auf 6 Prozent. Besonderen Wert legten die Befragten auf Themen wie eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung, eine gute Bildung und die innere Sicherheit.



Die Teilnehmer der Studie leben im Durchschnitt seit 20,5 Jahren in Bayern und seit 21,1 Jahren in Deutschland. Mehr als zwei Drittel möchten hier auch bleiben. Nur 17 Prozent wollen in ihre alte Heimat zurück, darunter viele nach Italien oder in die Türkei und in die arabischen Staaten. Fast die Hälfte sind der Studie zufolge Deutsche, 15 Prozent besitzen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Für die Umfrage waren im November und Dezember 2016 per Telefon mehr als 2000 Menschen über 18 Jahren aus Bayern befragt worden, die seit einer oder zwei Generationen in Deutschland leben.



In Bayern leben nach Angaben der Hanns-Seidel-Stiftung 2,7 Millionen Migranten, das entspreche 20 Prozent der Bevölkerung. Rund 415 000 kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, 336 000 aus der Türkei. Stark vertreten sind auch Menschen aus Rumänien (248 000), dem ehemaligen Jugoslawien (210 000) und Polen (202 000) sowie Österreich (133 000) und asiatischen Ländern (141 000).