Zur OP in die Großstadt

Kliniken mit mehr als 500 Betten sollen künftig „nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein“, meinte jüngst Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands. Ein Satz, der die Landräte und Chefs der kommunalen Kliniken im Freistaat aufgeschreckt hat. Denn das würde die Krankenhauswelt fundamental umkrempeln. Momentan verfügt eine durchschnittliche Klinik im Freistaat nämlich lediglich über 203 Betten, deutlich darüber liegen nur die Unikliniken und die Häuser in Trägerschaft der Metropolen. Martin Litsch will außerdem, dass planbare Operationen langfristig auch nur noch in Großkliniken stattfinden sollen. Kleine Häuser müssten halt fusionieren, um auf die entsprechenden Richtzahlen zu kommen, so der AOK-Boss.



Christian Bernreiter (CSU), Landrat von Deggendorf und Präsident des Bayerischen Landkreistags, hält dagegen: „Wenn planbare Operationen nur noch in größeren Krankenhäusern möglich sein sollen, zerlegt uns das langfristig die akutstationäre Versorgung im ländlichen Raum.“ Die Forderungen erhöhten ausgerechnet bei denjenigen Kliniken den wirtschaftlichen Druck, die „wir zur Aufrechterhaltung einer flächendeckenden Notfallversorgung brauchen“, klagt Bernreiter.

Warum zählt die Medizin nicht zur Daseinsvorsorge?

Logisch: Wenn die kleinen Kliniken keine der von den Kassen besser honorierten planbaren Operationen mehr vornehmen dürfen, dann rechnet sich irgendwann auch nicht mehr die Aufrechterhaltung einer Akutversorgung von Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten. Das ist ein bisschen so wie bei den Hausärzten: Nur weil es gut zahlende Privatpatienten gibt, rechnet sich am Ende auch die Behandlung von AOK-Versicherten.



Tatsächlich arbeiten kleine Krankenhäuser zwar nicht unbedingt schlechter, aber altmodischer. In kleinen Kliniken wird eher operiert, sicher ist sicher. Große Kliniken setzen häufiger auf minimalinvasive Behandlungen. Denn sie haben Zeit und Personal genug, einen Patienten auf der Intensivstation auch mal länger zu beobachten, ob es Komplikationen gibt oder sich der Zustand auch durch Schmerztherapie bessert.



Rationalisiert wird auf kommunaler Ebene ohnehin. Beispielsweise im Landkreis Haßberge. Im vergangenen Jahr musste Landrat Wilhelm Schneider (CSU) einen von drei Krankenhausstandorten schließen. Verluste schreiben aber auch die beiden verbliebenen Häuser mit ihren insgesamt 220 Betten. Der Landrat versuchte, einen Kompromiss zu finden zwischen dem Kostendruck und den Forderungen der Bürger, die alle drei Kliniken erhalten wollten. Nach der Klinikschließung wurde die ambulante Schiene am bisherigen Standort Hofheim ausgebaut.

Bayerns Gesundheitsministerin Huml antwortet ausweichend

Die Zahl der Klinikbetten in Bayern ist in den vergangenen Jahren übrigens rasant zurückgegangen – trotz steigender Bevölkerungszahlen. Standen 1990 den damals 11,5 Millionen Menschen im Freistaat 87 500 Klinikbetten zur Verfügung, sind es heute, für inzwischen fast 13 Millionen Einwohner, nur noch 75 000. Derzeit gibt es im Freistaat 368 Krankenhäuser, davon knapp 60 Prozent in öffentlicher Hand. 44 Prozent der Kliniken im Freistaat sind defizitär.

Und wie reagiert die Politik? Von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kommt ein entschiedenes sowohl als auch. Zwar räumt sie ein, „dass ausschließlich 500-Betten-Häuser keine Lösung sind“. Es seien aber „auch Veränderungen notwendig. Die diversen Leistungsangebote sollten untereinander abgestimmt werden, auch über Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinweg.“ Im Klartext: Wenn euer Geld nicht reicht, müsst ihr halt fusionieren. Das freilich wussten die Landräte schon vorher. Die medizinische Versorgung endlich zur Daseinsvorsorge zu machen, die nicht rentabel sein muss und den Kommunen die Verluste kompensieren – dazu kann sich die Staatsregierung noch immer nicht durchringen. (André Paul)