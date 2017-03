„Agrarwirtschaft geht nicht nur Bauern an“

Helmut Brunner ist selbst Bauer und der erste Minister aus dem Bayerischen Wald. Anders als viele Vorgänger und Kollegen in anderen Bundesländern macht er über die klassische Agrar-, Ernährungs- und Forstwirtschaft hinaus eine umfassende Politik für die Entwicklung des gesamten ländlichen Raumes. Wir fragten ihn, wie er Kommunen und Verbraucher einbindet.

BSZ: Herr Brunner, Sie haben gesagt, wer Orientierung in der Agrarpolitik sucht, muss nach Bayern kommen, denn der Bayerische Weg ist und bleibt richtig. Was verstehen Sie darunter?

Brunner: Der bedeutet nach unseren wertkonservativen Vorstellungen die flächendeckende, ressourcenschonende und die Schöpfung achtende nachhaltige Land- und Forstbewirtschaftung unter dem Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebs. Dazu gehört auch die vitale Weiterentwicklung der Lebensqualität in ländlichen Räumen und eine auch für städtische Verbraucher attraktive regionale Produktion gesunder Lebensmittel.



BSZ: Das klingt nach einem schönen Wahlprogramm. Aber abgesehen von ihren witzig gemeinten simplen Bauernregeln wirft Bundesumweltministerin Hendricks im Ernst den Landwirten Überproduktion von Fleisch und Milch mit Massentierhaltung vor, sowie Überdüngung der Böden und Verunreinigung des Wassers. Was ist daran falsch?

Brunner: Die von der Ministerin gebilligte Aktion war diskriminierend, weil sie Fehlentwicklungen im Bereich Umwelt-, Natur- und Tierschutz allein unseren Bäuerinnen und Bauern zur Last gelegt hat. Die haben sich verächtlich gemacht und gedemütigt gefühlt. Zur Agrarwirtschaft gehören eben auch Industrie, Handel und Verbraucher. Zu dem ist Landwirtschaft nicht gleich Landwirtschaft, sondern in jeder Region etwas anders.





Größtes Agrarumweltprogramm Deutschlands



BSZ: Aber die Probleme bestreiten Sie nicht?

Brunner: Nein, die gibt es. Wir gehen aber in Bayern einen erfolgversprechenderen Weg, um sie zu lösen. Wir reden mit allen Betroffenen und Beteiligten über diese Ziele, suchen gemeinsame Lösungen zu entwickeln und mit Förderprogrammen zu unterstützen. Allein schon das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm ist mit einer Viertelmilliarde das mit Abstand größte Agrarumweltprogramm Deutschlands.



BSZ: Laut Ihren Reden steht ihre Politik auf drei Säulen: bäuerliche Landwirtschaft, naturnahe Forstwirtschaft und integrierte ländliche Räume. Heißt der Trend nicht mehr überall „Wachsen oder Weichen“?

Brunner: Nein, jedenfalls nicht in Bayern! Keine industrielle, an die Flächen ungebundene Agrarproduktion! Wir wollen bäuerliche Familienbetriebe mit Verantwortung für nachhaltige Bodenkultur. Die Verbraucher erwarten vor allem den Verzicht auf Einsatz genetisch veränderter Organismen in der Lebens- und Futtermittel-Produktion, Verzicht auf Einsatz von Hormonen und wachstumsfördernden Antibiotika in einer Tierhaltung mit überschaubarer Größe, die auch dem Tierwohl gerecht wird.



BSZ: Das sind hehre Ziele. Was können Sie dafür tun, sie aus durchzusetzen?

Brunner: Diese Ziele kann man nicht einfach gesetzlich verordnen, wie SPD und Grüne meinen, ohne Schaden für die kleineren Betriebe anzurichten. Die Landwirte brauchen auch Zeit zur Umstellung und Finanzierung der teuren Investitionen.



BSZ: Wie machen sie das ohne gesetzlichen Zwang?

Brunner: Natürlich müssen wir gesetzliche Rahmenbedingungen festlegen, wie es zum Beispiel derzeit mit der Düngemittelverordnung geschieht. Wir setzen aber auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit statt Reglementierung und helfen den Landwirten regional angepasst beim gezielteren und sparsameren Einsatz von Dünger. Wir steuern lieber bei der Förderung. Die Bauern sind ohnehin für ökologische Verantwortung heute sehr aufgeschlossen, ebenso für Interessen der Verbraucher. Sie reduzieren Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowohl der Kosten wie der Umwelt wegen und nutzen dabei auch die Chancen der Digitalisierung.





"Wir setzen auf Menschen und ihre Gestaltungskraft"



BSZ: Führt denn Freiwilligkeit wirklich zum Erfolg?

Brunner: Statt Gängelung und Diskriminierung geben wir Hilfen und Anreize zum Mitmachen für unsere rund 110.000 Familienbetriebe. Für die kämpfen wir von Bayern aus in Bund wie EU um Reduzierung der Milchmengen, um Investitionshilfen für artgerechtere Tierhaltung, um Verbesserung der Wasserqualität bei umweltschonender Verwendung von Düngemitteln und um gerechtere Verbraucherpreise in Supermärkten. Aber wir setzen dabei auf Menschen und ihre Gestaltungskraft.



BSZ: Ihre Vorgänger hatten Probleme mit dem Bauernverband, wenn sie über Politik für landwirtschaftliche Erzeuger hinaus auch Verbraucher-Interessen und Naturschutz einbeziehen wollten. Geht es Ihnen da besser?

Brunner: Mit meinem Weg für ein breites Themenspektrum der integrierten Entwicklung ländlicher Räume habe ich mir natürlich nicht nur Freunde gemacht. Ich versuche aber, zu überzeugen, denn in der kritischen Öffentlichkeit steigen von allen Seiten die Anforderungen an die Landwirte.



BSZ: Politische Macht haben die Bauern doch heute nur gemeinsam mit Verbrauchern.

Brunner: Das zu vermitteln ist nicht immer leicht. Mit unserem Konzept: Qualität und Genuss statt Massenproduktion haben wir Erfolg bei den Verbrauchern auf deutschen wie internationalen Märkten. Den biologischen Landbau haben wir massiv vorangebracht und durch Diversifizierung wie zum Beispiel mit Urlaub auf dem Bauernhof und Energiegewinnung haben wir weitere wirtschaftliche Standbeine und Zukunftsperspektiven für Landwirte aufgebaut.





Fördern nach den Aspekten des Tierwohls



BSZ: Sie wollen das nötige Umdenken mit Förderungen steuern. Wie sieht das aus?

Brunner: Wir fördern heute zum Beispiel kleinere Betriebe besser als größere – eine bundesweite Regelung, die mir 2013 unter bayerischem Vorsitz der Agrarministerkonferenz gelungen ist. Investitionen fördern wir streng nach Aspekten des Tierwohls und leisten Beratungen für die Eröffnung neuer Geschäftsfelder im Agrarsektor. Auch in der Fachschulausbildung wollen wir Dialogfähigkeit mit anderen und Marktkompetenz stärker ausbauen.



BSZ: Sie haben ein Faible für Marken und Qualitätssiegel. Was bringt das?

Brunner: Mit dieser Strategie wollen wir eine höhere Wertschöpfung auf den Märkten für hochwertige bayerische Premium-Ware schaffen. Der Trend zu Spezialitäten mit Regionalität statt Anonymität ist als Chance zu nutzen. Statt billigeren Produkten unbekannter Herkunft wollen wir unseren Lebensmitteln beim Verbraucher ein Gesicht geben.



BSZ: Sie starten ja gerade einen neuen Fotowettbewerb über die Herkunft der Lebensmittel. Wollen Sie Verbraucher optisch für einen verantwortungsvolleren Umgang damit sensibilisieren?

Brunner: Diese Aktion soll zeigen, dass Lebensmittel kostbar sind und mit großem Aufwand und viel Verantwortung erzeugt werden müssen. Das sollten wir uns beim eigenen Einkaufs- und Konsumverhalten immer wieder bewusst machen. Wenn dadurch unsere Landwirten bessere Preise erzielen, nützt das beiden mehr als Vorschriften vom Staat, wer wann welche Fleisch- oder Fischprodukte essen darf.



BSZ: Von Politikern wie Medien werden Agrarsubventionen ständig als Baustellen für Einsparungen von Steuergeld angepriesen. Sind viele nicht überflüssig?

Brunner: Es ist nicht alles Subvention, was so scheint. Da ist deutlich zu unterscheiden: Das eine ist Ausgleich für höhere Produktionsstandards. Das andere ist Bezahlung für Leistungen der Bauern im Naturschutz, bei besonders tiergerechter Haltung und bei der Pflege unserer Kulturlandschaft. Ohne die gäbe es ja auch kaum einen Tourismus.





156 Milliarden Euro erwirtschaftet



BSZ: Bayern gibt mehr Geld für die Landwirtschaft aus als andere deutsche Länder. Ist das wirtschaftlich?

Brunner: Laut jüngstem Agrarbericht haben Land- und Forstwirtschaft in Bayern mit allen direkt zugeordneten Bereichen rund 156 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist etwa ein Siebtel aller Umsätze in Bayern! Und das obwohl unsere eher kleinräumigen Strukturen früher von anderen Ländern nur belächelt wurden.



BSZ: Früher gab es auch oft heftige Kritik an Bayerns Staatsforsten. Was verstehen Sie heute unter Ihrem Slogan vom „Zukunftswald“?

Brunner: Eine naturnahe Bewirtschaftung aller heimischen Wälder. Auch in Zukunft muss der Wald seine vielen Funktionen erfüllen: Wasserfilter, Schutzwald, Erholungsraum für Menschen, Rückzugsgebiet für Tiere wie Pflanzen. Und natürlich als Holzlieferant für vielerlei Zwecke. Wir wollen daher eine deutlich höhere Wertschöpfung mit dem bayerischen Holzlabel und innovativen Bauten aus heimischem Holz.



BSZ: Was heißt das für den Waldbau, dessen langfristige Ziele ja kein Förster und kein Minister erlebt?

Brunner: Wälder pflegen wir immer auch für künftige Generationen. Wir arbeiten im Staatswald heute für den Umbau aller nicht klimatoleranten Forste und Wälder in stabile, artenreiche Mischwälder mit einer lückenlosen Vernetzung der Biotope. Mit bayernweit verteilten Erlebnisprojekten von Lehrwanderwegen über Baumwipfelpfade bis zu Wald-Camps wollen wir die Wälder erlebbarer machen und bei den Menschen das Verständnis für die Natur fördern.



BSZ: Die dritte Säule ihres Bayerischen Weges ist die Förderung ländlicher Räume durch integrierte Entwicklung der Kommunen. Was ist unter ILE zu verstehen?

Brunner: Integrierte ländliche Entwicklung bedeutet engere Zusammenarbeit der Verwaltungen benachbarter Gemeinden durch gemeinsame Nutzung von Einrichtungen, Instrumenten und Kompeten-zen, um ihre Zukunft mit gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingungen zu gestalten. Denn nicht jede Gemeinde kann alles allein. Die Gründung der 100. ILE haben wir kürzlich als Erfolg des Projekts gefeiert.





Kommunale Zusammenarbeit ist nötig



BSZ: Und worum geht es bei dieser Entwicklung konkret?

Brunner: Um ländliche Räume attraktiver und auf Dauer vitaler zu gestalten, bedarf es kommunaler Zusammenarbeit mit Dienstleistungen, Fachpersonal, Nutzung von Flächen, Einrichtungen oder Gebäuden über Gemeindegrenzen hinweg. Dazu gehört die Erneuerung ländlicher Fluren und Wege-infrastruktur, die Revitalisierung von Ortskernen, sowie Kooperation beim Schutz von Boden und Gewässern. Dafür stellen wir jetzt jährlich über 100 Millionen Euro zur Verfügung. Auch damit wollen wir gleichwertige Chancen in allen Landesteilen – auf Augenhöhe mit den Metropolregionen – herstellen.



BSZ: Mit anderen Worten, Sie wollen die anhaltende Kirchturmpolitik vieler Kommunalpolitiker mit dem Lockruf des Geldes beenden?

Brunner: Wir wollen auch da nicht reglementieren, sondern bei freiwilligen Zusammenschlüssen fachlich beraten und finanziell fördern. Um den demografischen Wandel und die Abwanderung einzudämmen, müssen wir die Identität und das Selbstbewusstsein im ländlichen Raum stärken, indem Gemeinden zum Beispiel Gewerbegebiete, ärztliche Versorgung, Mobilität oder andere Maßnahmen für die Infrastruktur wie Wasserrückhalt oder Energiegewinnung mit den Bürgern gemeinsam planen. Dazu müssen wir die Stärken und Potenziale jeder Region finden und ihre Standortvorteile darstellen. Wo geistige Schranken fallen, werden kommunale Grenzen eher zweitrangig.



BSZ: In nächster Zeit kommt auf viele Kommunen auch die Integration der Flüchtlinge mit anerkanntem Bleiberecht hinzu. Sind Sie da optimistisch, dass das gelingt?

Brunner: Wenn die Migranten bereit sind, sich in unsere Kultur und die Regeln des Zusammenlebens einzupassen und auch nicht unbedingt in die Ballungsräume drängen, können sie für eine Dorfgemeinschaft auch eine Chance sein. Wenn sie mit uns und nicht neben uns leben wollen, finden sie gerade im ländlichen Raum nicht nur Ausbildung und Arbeit, sondern auch schnellere Integration in die Gesellschaft.

(Interview: Hannes Burger)