Bayern bezweifelt die Vorteile

Schon seit Längerem denkt man in Brüssel über eine Vertiefung der seit 1990 bestehenden europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) nach. 2012 legte die EU-Kommission ein erstes Reflexionspapier dafür vor. Weitere folgten. Wegen der Banken- und Finanzkrise schlummerten sie in den Schubladen. Doch bis 2025 soll die Vertiefung realisiert sein. Experten diskutieren hierzu auf Einladung der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung in der bayerischen Landesvertretung in Brüssel.

„Wir sind für eine stabile Wirtschafts- und Währungsunion, in Teilen sehen wir die Vorschläge der aber EU-Kommission kritisch“, legte Barbara Schretter, die Leiterin der bayerischen Landesvertretung, die Position der bayerischen Staatsregierung einleitend dar. Im Nikolauspaket befänden sich auch „hart zu knackende Nüsse“.



Die bayerische Staatsregierung befürchtet, dass die neuen Mittel aus dem EU-Haushalt für die Eurostaaten nur zu Mitnahme-Effekten führen würden. Die Stabilitätskriterien im Euro-Stabilitätspakt könnten weit ausgelegt werden. Die EU-Kommission schlage zweifelhafte Aufgaben für den europäischen Währungsfonds vor, so Schretter von der bayerischen Landesvertretung. Das führe nur zu einer Vergemeinschaftung von Haftungsrisiken der Banken, meinte sie mit Bezug auf die vorgeschlagene Rolle des EWF als letzten Kreditgeber, sollte im einheitlichen Bankenabwicklungsfonds nicht genügend Mittel aufgebaut worden sein.





Koplizierte Dossiers



Der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU), stellvertretender Vorsitzender im Währungsausschuss des EU-Parlaments, sah das ähnlich skeptisch. Der geborene Augsburger und diplomierte Ingenieur sitzt seit 1994 im EU-Parlament, seit 2009 im Währungsausschuss und kennt die komplizierten Dossiers der EU-Finanzmarkt- und Bankenregeln aus dem Eff-Eff. Finanzielle Mittel aus dem EU-Haushalt für Eurostaaten bereitzustellen, damit sie ihre Wirtschaft reformieren können, wie es der Eurostabilitätspakt verlangt, hielt er für keine gute Idee. Damit würden nur die Fehler einiger Mitgliedstaaten mit EU-Mitteln ausgebügelt. „Wer fremdes Geld bekommen kann, wird großzügig sein“, warnte er. Man solle die Mitgliedstaaten nicht dafür bezahlen, wenn sie tun, was in ihrem eigenen Interesse sei. Bei asymmetrischen Schocks, die nur einen oder wenige Mitgliedstaaten träfen, sei der Einsatz von EU-Mitteln hingegen sinnvoll. Das Euro-Mitgliedsland Finnland erlitt zum Beispiel 2015 das, was Ökonomen einen asymmetrischen Schock nennen, als der einst führende Handy-Konzern Nokia, der in seinen besten Zeiten für vier Prozent der Wirtschaftsleistung stand, kollabierte.



Das komplizierte Banken-Union-Projekt, das mehrmals in der bayerischen Landesvertretung in Brüssel diskutiert wurde, worüber die Staatszeitung berichtete, hält Ferber für einigermaßen gelungen. „Wir haben aus den Fehlern der Finanz- und Eurokrise gelernt und die Maßnahmen, die getroffen wurden, haben sich bewährt.“ Das Banken-Union-Projekt hat zum Ziel, die unselige Allianz zwischen Banken und Staaten zu durchbrechen, die in dem Schlagwort „too big to fail“ damals ihren Ausdruck fand. Ferber stört sich nur daran, dass die Banken weiterhin für Staatsanleihen kein Eigenkapital zur Deckung von Risiken reservieren müssen. Er sei dafür, dass alle Staatsanleihen im Euroraum nur bei Banken im Euroraum zu liegen hätten.





Für Deutschland ändert sich nichts



Kai Wynands, deutscher Kabinettchef des Vizepräsidenten der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, dieser wiederum zuständig für den Euro, verteidigte die Vorschläge der EU-Kommission zur Vertiefung der Währungsunion. Der Europäische Währungsfonds werde nicht der EU-Kommission untergeordnet. Deutschland behielte seine Stimmrechte wie im ESM: „Für Deutschland ändert sich nichts.“ Der neue Fonds solle in erster Linie Strukturreform-Dienste finanzieren, also technische Hilfe, wie sie Griechenland erfahren habe. Es gebe bereits Anfragen aus 25 Mitgliedstaaten dafür, einschließlich aus Deutschland. Der Moment für eine Reform sei da, aber niemand merke es: „Die Sonne scheint, aber der Kater (die Stimmung von der Eurokrise) ist noch groß.“ Wynands kündigte an, dass die EU-Kommission Ende Mai mit einem konkreten Gesetzespaket zur Vertiefung der Währungsunion aufwarten werde.



Alexander Radwan (CSU), Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, äußerte sich sehr skeptisch über das Vertiefungsprojekt. Radwan wie Ferber Mitte der 60er geboren, hatte dessen Position im Währungsausschuss des EU-Parlaments inne, bevor er 2008 bei der Landtagswahl in Bayern und anschließend bei der Bundestagswahl 2013 ein Direktmandat gewann. Der geborene Münchner gab zu verstehen, dass er aus den in Brüssel gemachten schlechten Erfahrungen spreche. Dort sei er zu oft enttäuscht worden. Sein Vertrauen sei weg, weil es immer wieder politisch benutzt worden sei. Mit ihrem Reformvorhaben tue die EU-Kommission mal wieder den dritten Schritt vor dem ersten. Wenn die Kompetenzen erst mal nach Brüssel verlagert seien, seien sie weg, warnte er. Misstrauen hegt der CSU-Politiker nicht nur gegen die EU-Kommission, sondern auch gegen den EU-Ministerrat, dem Gremium der EU-Regierungen. Er sei damals im EU-Parlament dafür eingetreten, dass Deutschland den „Blauen Brief“ von der EU-Kommission wegen Nicht-Einhaltung des Stabilitätspakts bekomme. Das war 2002. Finanzminister Hans Eichel hatte es damals erreicht, dass Brüssel keinen „blauen Brief“ verschickte. Seitdem werden die Stabilitätsskriterien flexibel ausgelegt.

Auf das Problem, den Bürgern und Wählern die Komplexität der Währungsunion und der Bankenunion zu erklären, machte Ferber aufmerksam: „Wie können wir den Leuten den Stabilitätspakt erklären? Ich kann’s nicht.“ In der Tat ist der Pakt durch die vielen Reformen den Bürgern immer unverständlicher geworden. „Früher nannte man es Maastricht-Kriterien, heute spricht man von europäischem Semester, Sixpack, blabla.“ Je weniger verständlich, desto weniger akzeptiert.





Alle wollen eine Vereinfachung



Wynands von der EU-Kommission gestand ein, dass die EU-Stabilitätspolitik und die Architektur, die darum gebaut wurde, schwer vermittelbar ist: „Eine Vereinfachung wollen wir alle; die kriegen wir in dieser Legislaturperiode aber nicht mehr hin.“ Dass die EU-Stabilitätspolitik nicht durchgesetzt werde, liege an den EU-Mitgliedstaaten und nicht an der EU-Kommission. Er nannte Ungarn als Beispiel. Wegen des Verstoßes gegen den Stabilitätspakt wollte die EU-Kommission 2012 rund 500 Millionen Euro aus dem EU-Kohäsionsfonds nicht an Budapest ausbezahlen. Deutschland habe das im Rat, dem Gremium der EU-Regierungen, aber blockiert. „Da muss sich Berlin an die eigene Nase fassen.“



Eine Vertiefung der Währungsunion könnte an den Mitgliedstaaten scheitern. Eigentlich wollen sie weiter die alleinige Entscheidungskompetenz über den Krisenfonds ESM behalten, sie wollen keinen EU-Kommissar als Eurogruppenchef – und ihnen geht das Argument der EU-Kommission auf die Nerven, die Entscheidungen der Eurofinanzminister müssten demokratischer und transparenter werden. Die Finanzminister müssen sich ja den nationalen Parlamenten verantworten. Sollte die große Koalition in Deutschland zustande kommen, dürfte wohl der derzeitige Hamburger Oberbürgermeister Olaf Scholz (SPD) in Brüssel ein großes Wort mitreden. Auf einem EU-Gipfel im Juni entscheiden die Staats- und Regierungschefs über die Vertiefungspläne der EU-Kommission, die sie im Mai in Form von Gesetzesvorschlägen präzisieren will. Die Staats- und Regierungschefs geben dann aber nur die grundsätzliche Orientierung vor, was viel Raum für Diskussion lässt.



Ferber ist skeptisch, dass das Projekt unter der derzeitigen EU-Kommission überhaupt noch durchkommt. Das EU-Parlament habe sich noch gar nicht vorbereitet, die Berichterstatter seien noch gar nicht verteilt. „Bis zum Juni sind wir (das EU-Parlament) nicht fertig.“ Viel Zeit zum Debattieren bleibt nicht. Die derzeitige Amtszeit der EU-Kommission und die der EU-Parlamentarier läuft Mitte 2019 aus und die Mühlen der EU-Institutionen mahlen langsam. Eine neue EU-Kommission und ein neues EU-Parlament müsste quasi wieder bei Null anfangen.

(Rainer Lütkehus)