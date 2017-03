Bilanzsumme übersteigt erstmals die Sieben-Milliarden-Grenze

Das Geschäftsjahr 2016 bei der Sparda-Bank München eG ist sehr erfolgreich verlaufen. Die Bank konnte 20 788 neue Mitglieder gewinnen (2015: 16 500). Damit wuchs der Mitgliederbestand auf insgesamt 291 340 (+ 5,2 Prozent). Einen bisher noch nicht dagewesenen Rekord erzielte die Bank 2016 bei den Girokonten: Es wurden 23 274 neue Girokonten eröffnet – das ist der höchste Zuwachs in der Geschichte der Sparda-Bank München. Die Gesamtzahl der Girokonten beträgt jetzt 291 479 (+ 5,4 Prozent). Durch den Verzicht auf Kontoführungsgebühren, das große Pfund der Bank, konnten die Kunden insgesamt 15,6 Millionen Euro sparen, erklärte Ralf Müller, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, im Rahmen der Bilanzpressekonferenz.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr“, betonte Helmut Lind, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank München eG. „Besonders positiv stimmt mich das große Plus bei Mitgliedern und Girokonten, weil dies für den Zuspruch der Menschen in der Region steht. Wir stellen als gemeinwohlorientierte Bank Werte und Nachhaltigkeit mit der wirtschaftlichen Entwicklung auf eine Ebene. Das honorieren unsere bisherigen sowie auch die neuen Mitglieder.“

Das Neugeschäft bei den Baufinanzierungen inklusive Prolongationen beläuft sich laut Müller zum Jahresende 2016 auf 725,7 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2015, das im Neugeschäft bei Baufinanzierungen ein Rekordjahr darstellte, zeigt das aktuelle Ergebnis mit einem Minus von 15,4 Prozent dennoch ein stabiles Wachstum und somit eine Rückkehr zu den Wachstumsraten vor 2015 (2014: 688,6 Millionen Euro).

Das Privatkreditgeschäft wuchs um 14,4 Prozent auf 46,2 Millionen Euro (2015: 40,4 Millionen Euro). Der Gesamtbestand im Kundenkreditgeschäft betrug zum Stichtag 31. Dezember 2016 4,296 Milliarden Euro, was einem Plus von 3,5 Prozent entspricht (2015: 4,150 Milliarden Euro). Einen Zuwachs von 486,5 Millionen Euro konnte die Bank auch bei der Bilanzsumme verzeichnen. Damit stieg diese Kennzahl im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent auf erstmals über sieben Milliarden, exakt auf 7,161 Milliarden Euro.

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase schätzen Kunden vor allem kurzfristige, flexible und sichere Geldanlagen. So konnte Müller ein Plus in Höhe von 7,4 Prozent im Bereich der Kundeneinlagen präsentieren. Der Bestand stieg um 449 Millionen Euro auf insgesamt 6,533 Milliarden Euro.

Die Kunden zeigten verstärkt Interesse an Fondsanlagen, was ebenfalls aus der Niedrigzinsphase resultierte. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Fondsbestand 750,2 Millionen Euro, das ist ein Plus von 11,6 Prozent. Der Jahresüberschuss vor Steuern beträgt laut Müller 36,7 Millionen Euro (2015: 40,2 Millionen Euro, 2014: 36,0 Millionen Euro). Die Kernkapitalquote konnte auf 16,9 Prozent und die Gesamtkapitalquote auf 18,9 Prozent gesteigert werden.

Da das Angebot digitaler Services immer wichtiger wird, hat bei der Sparda-Bank München der Kunde die Wahl: Zum 31. Dezember 2016 standen 48 Geschäftsstellen und 21 SB-Center für die Kunden und Mitglieder zur Verfügung. Gleichzeitig bietet die Genossenschaftsbank eine Reihe verschiedener digitaler Angebote, die es erlauben, Bankgeschäfte zu jeder Zeit an jedem Ort zu erledigen. Immerhin 72,4 Prozent der Girokonten werden bei der Sparda-Bank München online geführt (2015: 70,9 Prozent), berichtete Lind. Neben der SpardaApp, die unter anderem über eine Fotoüberweisungsfunktion verfügt, und der SpardaSecureApp, in der Transaktionen freigegeben werden können, steht seit Kurzem auch die SpardaKontostandsApp zur Verfügung. Die Anwendung ermöglicht dem Nutzer die schnelle und bankenübergreifende Übersicht zu all seinen Kontodaten. Beliebig viele externe Bankverbindungen lassen sich ebenfalls integrieren.

2016 hat die Sparda-Bank München insgesamt 5,2 Millionen Euro im Geschäftsgebiet investiert. Das Gebäude, in dem sich die Geschäftsstelle Freising befindet, wurde von der Bank für 3,1 Millionen Euro erworben, so Müller. Für die Modernisierung von Geschäftsstellen sind 2,1 Millionen Euro ausgegeben worden. Diese Ausgaben beinhalten auch die Errichtung von zwei Elektrotankstellen an der Zentrale in München.

Zum Jahresende 2016 waren 742 Mitarbeiter, davon 30 Auszubildende, bei der Sparda-Bank München beschäftigt (2015: 736 Mitarbeiter, 35 Auszubildende). Dass die Mitarbeiterzufriedenheit einen hohen Stellenwert hat, bestätigte auch 2016 das Great Place to Work Institut Deutschland: Bereits zum neunten Mal in Folge wurde die Sparda-Bank München als bestplatzierter Finanzdienstleister im Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ in der Größenkategorie 501 bis 2000 Mitarbeiter ausgezeichnet.

Mit Blick auf die EZB-Zinspolitik erklärte Lind, dass sein Haus 2016 rund 300 000 Euro an Negativzinsen zahlen musste. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet er mit rund einer Million Euro. Allerdings sei die Sparda-Bank München vom Verwahrentgelt noch nicht so betroffen, da die Genossenschaftsbank keine institutionellen Anleger hat. Für das laufende Geschäftsjahr gibt der Vorstand eine positive Prognose. „Wir erwarten ein solides Wachstum“, so Lind. „Wir werden unserer werteorientierten und nachhaltigen Geschäftspolitik auch in Zukunft treu bleiben und als Potenzial- und Lebensbank den wirtschaftlichen Förderauftrag für unsere Mitglieder auch auf deren ideelles Vermögen ausweiten.“ (Friedrich H. Hettler)