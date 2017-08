Bundeskredit sorgt für Ärger

Der seltsame Ablauf der Insolvenz von Deutschlands zweitgrößter Fluglinie Air Berlin hat diese Woche zum Auftakt einer juristischen Auseinandersetzung geführt. Die deutsche Linien- und Charterfluggesellschaft Germania hat beim Landgericht Berlin ein Eilverfahren gegen die 150 Millionen Euro schwere Staatsbürgschaft für Air Berlin beantragt. Das Gericht will am 15. September 2017 darüber entscheiden.



Germania ist der Ansicht, dass der Staatskredit erst ausbezahlt werden darf, wenn die EU-Kommission dem zustimmt. Somit ist Germania der erste Akteur, der Ernst macht. Michael O’Leary, Chef der irischen Billigairline Ryanair, poltert in gewohnter Manier gegen die Staatsbürgschaft, das Bekenntnis führender deutscher Politiker für eine Übernahme von Air Berlin durch Lufthansa und hat darum Kartellbeschwerde beim Bundeskartellamt und bei der EU-Kommission eingelegt. Der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl war nach anfänglichen Drohgebärden seinerseits froh, auch mit am Bietertisch des Insolvenzverfahrens zu Air Berlin sitzen zu dürfen. Nun hat er sich aber geweigert, eine Vertraulichkeitserklärung zu unterzeichnen, die Air Berlin verlangt, damit er Zugang zum Datenraum bekommt. Somit dürfte auch Wöhrl aus dem Rennen sein.





Keine aufschiebende Wirkung



Allerdings hat der Eilantrag von Germania „keine aufschiebende Wirkung“, wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums der Staatszeitung mitteilt. Man habe den Kredit am 15. August 2017 ordnungsgemäß bei der EU-Kommission notifiziert. „Parallel dazu fanden und finden Gespräche mit der Europäischen Kommission statt“, so die Ministeriumssprecherin. Der Übergangskredit entspreche den Vorgaben der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien der EU. Darum gehe die Bundesregierung davon aus, dass er auch genehmigt wird.



Diese Hoffnung ist durchaus berechtigt, denn schon zwei Mal hat die EU-Kommission staatliche Rettungsgelder für angeschlagene Fluggesellschaften genehmigt. So erhielt Austrian Airlines im Januar 2009 eine Darlehensbürgschaft über 200 Millionen Euro. Wie jetzt bei Air Berlin sollte damals der Flugbetrieb weiterhin ermöglicht werden, damit Fluggäste nicht irgendwo im Ausland hängen bleiben. Im Mai 2013 gab die EU-Kommission ihr Ok für ein von der polnischen Regierung gewährtes Rettungsdarlehen von 400 Millionen Zloty (rund 100 Millionen Euro) für die polnische Fluggesellschaft LOT.





Wie Rettungsbeihilften gestrickt sein müssen



Insgesamt gelten für die Rettungsbeihilfen laut einem Sprecher der EU-Kommission folgende vier Leitsätze:

• Beihilfe fließt einmalig und zum letzten Mal (das heißt Unternehmen können nur einmal in zehn Jahren Rettungsbeihilfen erhalten, um falsche Anreize zu vermeiden).

• Form der Beihilfe: Nur Kredite oder Kreditbürgschaften (für maximal sechs Monate).

• Verhältnismäßigkeit (Beihilfe darf den Liquiditätsbedarf von sechs Monaten nicht überschreiten).

• Werden Beihilfen über sechs Monate hinaus gewährt, muss die Beihilfe entweder zurückgezahlt oder ein Sanierungsplan bei der Kommission eingereicht werden (dann geht es nicht mehr um Rettungsbeihilfen, sondern Umstrukturierungsbeihilfen).



Der Sprecher betont aber auch: „Wird eine Beihilfe illegal gewährt, muss der Staat die Beihilfe von dem begünstigten Unternehmen wieder eintreiben.“ Allerdings gebe es im Beihilferecht keine Strafzahlungen in den EU-Haushalt wie bei Kartellstrafen. Darum betont auch Reiner Holznagel, Präsident des Bunds der Steuerzahler Deutschland, auf Anfrage der Staatszeitung: „Diese Steuer-Millionen müssen ohne Wenn und Aber zurückgezahlt werden – im Zweifel von den neuen Eigentümern.“ Er appelliert an die Bundesregierung, den Kredit, der eine einmalige Not-Subvention darstelle, noch in diesem Jahr zurückzufordern. „Die wertvollen Landerechte der Fluggesellschaft müssen als Pfand für die Steuerzahler dienen“, so Holznagel.



Wie auch immer die Sache mit Air Berlin ausgeht, klar ist, dass Flugreisende auf innerdeutschen Strecken mehr bezahlen müssen. Denn die Konkurrenz dreht jetzt schon an der Preisschraube. Zumindest auf den Strecken München-Berlin und Nürnberg-Berlin wird es aber ab 10. Dezember 2017 eine Alternative geben. Mit der Deutschen Bahn kann man dann auf der neuen Hochgeschwindigkeitstrasse durch den Thüringer Wald in vier beziehungsweise drei Stunden in die Bundeshauptstadt brausen.

(Ralph Schweinfurth)