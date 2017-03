Der Technik-Daten-Mix macht’s

Nein: Was der Siemens-Bereich EM Energy Management da in einigen Werken des spanisch-baskischen Autozulieferers Gestamp eingebaut hat, das ist nicht wirklich neu. Doch das Energieeffizienz-Projekt spart laut Gestamp zum Beispiel im Heißpresswerk „Bizkaia“ in Abandino bei Bilbao bis zu 15 Prozent Energie beim Formen großer Auto-Blechteile ein. Die Kosten spielen sich zwischen einem und drei Jahren wieder ein, so ein Firmensprecher.



Es ist viel von „Industrie 4.0“ und „Big Data“ zu hören, wenn man sich mit den Projekt-Verantwortlichen beider Unternehmen unterhält. Möglich wurde das Ganze erst, seit es billigen Speicherplatz „in der Cloud“ gebe, erklärt Ralf Christian, CEO (Bereichsvorstand) der Siemens-Division Energy Management, kurz EM. Denn ein wichtiger Punkt, warum Gestamp 2016 im Vergleich zu 2014 rund 14 000 Tonnen CO2 und insgesamt neun Prozent Energie in 14 beteiligten Werken eingespart hat ist: nicht mehr viertelstündlich, sondern sekündlich werden nun an den Maschinen, Pressen, Druckluftkompressoren überall in Europa Daten gesammelt. Gespeichert werden sie auf einem Siemens-Server.





"Jede Fabrik darf selber entscheiden"



Gestamp wiederum verarbeitet diese Daten selbst, vergleicht die Effizienz ähnlicher Prozesse an unterschiedlichen Standorten miteinander. „Wir machen dann jeweils ein Pilotprojekt, zum Beispiel für Roboter, die den Heißpressofen bestücken. Wenn das klappt, übertragen wir es auf andere Fabriken“, erläutert Pablo de la Puente, Direktor für IT-Systeme beim Gestamp-Konzern den Ablauf. „Jede Fabrik darf selber entscheiden, ob sie mit einem eigenen Konzept mitmacht“, stellt er zwar klar.



Momentan seien weitere knapp 20 Fabriken dabei, das Energieeffizienz-System einzuführen. Dabei werde die notwendige Messtechnik standardisiert nachgerüstet, ergänzt René González, der bei Gestamp genau für diesen Bereich zuständige Direktor. Und bei neuen Werken sei die Installation künftig ohnehin vorgesehen.

Manuel Romero Velazquez, der Siemens-Ingenieur, der in den Katalanen das System aus Erlangen nahegebracht hat, erläutert im Werk Bizkaia den Aufwand: 70 Messschränke für die Auswertung von 20 relevanten Stromparametern seien dort installiert, dazu 20 Schränke, welche die Erdgasparameter aufnehmen. Bezahlen muss der Kunde die installierte Technik. Dazu kommt die Datensammlung sowie die Bereitstellung der ausgewerteten Informationen als Dienstleistung. Wo der Kunde dann ansetzt, um Energie zu sparen, sei wiederum dessen Entscheidung, so Velazquez. I(n)igo Solchaga, der „Bizkaia“-Fabrikchef, erläutert an einigen Punkten die Besonderheiten beim Autoteile-Heißpressen. Im rollenlosen, gasbeheizten Ofen komme es auf die schnelle Aufheizung der vorgestanzten, per Roboter zugeführten Bleche auf bis zu 900 Grad Celsius (°C) an. Die werden dann in maximal 20 Sekunden im jeweiligen Werkzeug gepresst. Danach gelte es, die Temperatur wieder aus den Teilen herauszukühlen. Damit das klappt, beschäftigt Gestamp allein im „Tooling“-Werk neben der Konzernzentrale 50 Ingenieure und 130 Mitarbeiter, die jene Werkzeuge konstruieren und herstellen.





Fabrik steht schon 20 Jahre



Am Ende des Ofens dürfen die Pressteile nicht heißer als mit 200 °C ankommen. „Im Ofen ist außerdem die konstante Luftfeuchtigkeit sehr wichtig“, schiebt Solchaga einen Fertigungsaspekt nach. Und auch wenn die Fabrik Bizkaia schon 20 Jahre steht und das erste Heißpresswerk von Gestamp überhaupt war, was selbst die Besucher wahrnehmen: „Was hier technisch erprobt und eingeführt wird, kommt auch in andere Werke“, so der Fabrikdirektor.



Wenn Gestamp-Energieeffizienz-Manager Santiago Esarte in der Konzernzentrale in Derio mit Hilfe des Siemens-Effizienz-Systems die aktuellen Daten einer Presse im Werk Bielefeld im Sekundenabstand auf den Schirm bringt, hat das schon etwas von Orwells Überwachungs-Roman „1984“. Denn jeder einzelne Herstellvorgang dort ist hier live zu verfolgen, wenn auch nur als Diagramm. „Durch die laufende Auswertung der massenhaften Daten bekommen wir zum Beispiel mit, wenn die Maschine gewartet werden muss“, nennt er einen Erfolg des Projekts. In der Industrie üblich sind bislang feste Wartungsintervalle – die zu kurz, aber auch zu lang sein können, je nach tatsächlicher Auslastung.





Acht Millionen Euro einsparen



„Die Bediener vor Ort können auch auf die Daten zugreifen“, versucht Esarte die Fernüberwachung von Maschine und Mensch zu relativieren. Selbst die Betriebsräte der Werke würden bislang nichts dagegen haben, ergänzt er auf Nachfrage. Der Erfolg gibt ihm offensichtlich recht: Acht Millionen Euro Einsparungen in den 14 Mitmach-Werken standen im vergangenen Jahr zu Buche. In Energie ausgedrückt: 50.000.000 Kilowattstunden. Der gleiche Wert sei in weiteren neun Fabriken zu erwarten, die 2017 erstmals mitmachen, sagt René González voraus.



Siemens EM ist dabei überall Partner: Die „Plattform der effizienten Energieverwaltung“, bislang in Gestamp-Produktionsstätten in Spanien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Polen eingebaut, soll bis Ende 2017 auch in Werken in China und den USA zum Einsatz kommen. Der Erlanger Siemens-Bereich ist aber nicht nur auf Gestamp als Kunden für sein Energieeffizienz-System per Daten-Cloud festgelegt. Alfredo Diaz Palancar, in Spanien für Digitale Netze zuständig, stellt klar: „Der Konkurrenzkampf zwingt dazu, Kosten zu senken“, und bei Energie gebe es viele Möglichkeiten. Dank IT: „Wir transformieren Daten in Informationen, die ständig aktualisiert werden“ – der Kunde müsse sie nur noch für sich nutzen. Deshalb gehe Siemens auch bei eigenen Werken den Weg, aus CIM-Fabriken (Computer Integrated Manufakturing) dank Datenmanagement energieeffiziente Produktionsstätten zu machen.

(Heinz Wraneschitz)