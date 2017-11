Bereits zum 40. Mal öffnet die Heim+Handwerk ihre Tore. Schwerpunkte 2017 sind Design und Funktion. Rund 1000 Aussteller zeigen, welche Farben, Materialien, Stoffe, Möbel und Wohnaccessoires 2018 raumbestimmend sind. Kreative Einrichtungskonzepte und innovatives Handwerk demonstrieren, wie multifunktional und effizient Raum genutzt werden kann. Möbel, Couch-, Schlaf- und Küchensysteme überraschen durch ihre funktionale Vielseitigkeit. Dabei liegt ihr Charme nicht allein in der Qualität „Raumwunder“, sondern in der Harmonie zwischen Form und Funktion. Ob Großstadt-Loft, Haus oder 36-Quadratmeter-Apartment, kleines Bad oder die passende Küche zur Wohnlandschaft, die Heim+Handwerk bietet für jede Einrichtungs-Herausforderung frische Ideen und den passenden Handwerker gleich dazu.

Neuer Partner und zuständig für die große Inspiration Wohnen ist Houzz.de. Die Experten der führenden Plattform für Renovierung und Design bieten unzählige virtuelle Anregungen und Fachvorträge auf der neuen Aktionsbühne Wohntheater „powered by Houzz“ in Halle A3.

Persönliche Beratung und konkrete Ideen für schwierige Raumsituationen bekommen Besucher durch angehende Innenarchitekten im neuen planHAUS „Conceptual Living“ (Halle A2). Auf zwei Etagen, die in Zusammenarbeit mit über 30 Kooperationspartnern, führenden Marken und Ausstellern, eingerichtet wurden, sind zukunftsweisende Lösungen für schönes Wohnen auf kleinem Raum vor Ort erlebbar. Damit dies in Ruhe und bei bester Orientierung geschieht, ist die Heim+Handwerk wie eine überdimensionale Wohnung angelegt inklusive Kinderspielzimmer mit kompetenter, kostenfreier Betreuung im Eingang West. Den Auftakt beim Weg über die Messe bilden Wohnaccessoires, Kunsthandwerk und Lifestyle.

In Halle A1, dem Foyer der Messe, werden die Weichen für die Zukunft gestellt, so wird nicht nur im Bereich Wohnaccessoires innovativ und nachhaltig gedacht. Auf der Themenfläche „Handwerk. Kunst. Trends.“ präsentieren Künstler und Designer unter dem Motto „grüne Helden“ Upcycling-Innovationen. Im Rahmen des Oberbayerischen Förderpreises für Angewandte Kunst nominierte Objekte aus Holz, Stoff, Glas, Keramik und Stein sowie unkonventionelle Schmuckstücke, die auf der Heim+Handwerk prämiert werden, eröffnen ebenso Entdeckerfreuden wie der exotische Markt und die Themenfläche Musik.

Mit der Halle A2 betreten Besucher Wohnraum zum Wohlfühlen. Hier begeistern multifunktionale Sofalandschaften, die sich mühelos in Betten verwandeln lassen sowie Armlehnen, die ebenfalls als Zeitschriftenfach dienen. Beistelltische können Sitzgelegenheit sowie Aufstiegshilfe sein – bemerkenswert kreativ wie die Designerstücke der START.up Area, auf der Newcomer mutige Interieur-Ideen ausstellen und verkaufen.

Mit dem „Berliner Zimmer“ haben Hersteller von Polstermöbeln, Teppichen, Tischen, Leuchten und Regalen ein angesagtes Wohnzimmer kreiert. Sehenswert ist auch das „Hansezimmer“ gegenüber, wo Puristisches aus Holz zum Blickfang wird. Im Zentrum der Halle steht das planHAUS, das in jedem Zimmer einen Mehrwert bietet. So ist die Küche beispielsweise inspirierende Showküche mit angeschlossener Gastronomie. Im Home-Office beraten Innenarchitekturstudenten der Design-Hochschule Coburg zu Einrichtungsfragen und die Bibliothek ist zugleich gemütliche WLAN-Lounge. Ebenso interessant sind die Unikate auf der Themenfläche der Innungsschreiner Bayern. Hier werden die besten Stücke des Schreinerwettbewerbs „Holz aus Bayern“ zum Motto „heiße Möbel“ präsentiert.

Neu, das Wohntheater

Vom Wohnzimmer geht es direkt weiter ins Schlafzimmer der Heim+Handwerk. Hier stehen Entspannung, guter Schlaf und unabhängige Einrichtungsberatung im Mittelpunkt. Wie finde ich meinen Einrichtungsstil unter der Berücksichtigung funktionaler Aspekte? Was ist eine gute Matratze und wie finde ich sie? Wie wird Stauraum im Schlafzimmer gestaltet und optimal genutzt? Auf diese und viele weitere Einrichtungsfragen wissen die Experten im neuen Wohntheater „powered by Houzz.“ eine Antwort.

Küchen erobern immer mehr den Wohnbereich, entsprechend vollverblendet sind Geräte und Einbauschränke. Sie öffnen sich auf leichten Druck und Leuchtanzeigen am Boden zeigen Programm und Laufzeit von Geschirrspülern. Je nach Raumsituation werden Dunstabzugshauben über den Kochfeldern angebracht oder gleich in das Kochfeld integriert. So werden Gerüche vom Herd direkt nach unten abgesaugt. Funktionalität in der Küche dient Komfort und Ästhetik. So sind Arbeitsplatten zunehmend höhenverstellbar und Unterschränke ausziehbar. Neu sind Granitarbeitsplatten mit integriertem Computer. Die Arbeitsplatte dient als Touch-Oberfläche, kann aber auch als Arbeitsfläche genutzt werden. Neben neuester Technik reizen Werkstoffe wie Beton und Corian.

Weil Bäder immer kleiner werden, braucht es mehr Ideen. Ein durchgehendes Flächenkonzept und offene Duschen sind das Raumwunder. Weitere lässt die Themenfläche „BADideen“ in Halle B2 entdecken. Das Forum „Energie. Intelligent. Genutzt.“ unter dem Motto „Smart Sparen“ bietet Fachvorträge zu Energieeffizienzhäusern, intelligenten Lüftungssystemen, Lichttechnik sowie dem Heizen mit Sonne und eröffnet damit den Blick auf energiesparende Technologien.

Abschließend animieren innovative Produkte zum Bau und Ausbau dazu, Dachböden und Keller zu gestalten. Von der Dämmung über Fenster und Türen bis zur Sauna und Infrarotkabine gibt es die passenden Produkte zum Modernisieren. Alle zukünftigen Bauherren finden hier obendrein den richtigen Partner für ihren Hausbau.

Erstmals der MWM

Bei so viel Inspiration für den Geist, darf auch der Körper nicht zu kurz kommen. Hier stehen Besuchern etliche Restaurants zur Verfügung sowie eine Stärkung auf der parallel stattfindenden FOOD & LIFE, die mit dem Tagesticket ebenfalls besucht werden kann.

Dieses Jahr erwarten die Besucher in der Halle C3 einige neue kulinarische Aktionsflächen: Auf der neuen Kochbühne lassen sich regionale Starköche in die Töpfe schauen, die „Genusswerkstatt Bayern“ präsentiert Premium-Produkte aus der Heimat, Top-Baristas führen im „Kaffeehaus München“ vor, wie Kaffeespezialitäten entstehen und auf der Themenfläche „Best Steak“ zeigen regionale Metzger, was gutes Fleisch ausmacht. Im Fokus der FOOD & LIFE stehen handwerklich hergestellte Köstlichkeiten von mehr als 300 Manufakturen aus Europa, die Besucher probieren und kaufen können. Abgerundet wird das Genusserlebnis durch ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Workshops und Tastings, die von Experten ihres Fachs messetäglich angeboten werden.

Regionale Erzeugnisse liegen hoch im Kurs. Laut Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist nach dem persönlichen Geschmack (97 Prozent) die regionale Herkunft (73 Prozent) das wichtigste Kaufkriterium. Eine gute Gelegenheit, heimische Spezialitäten neu zu erleben, bietet die bayerische Gemeinschaftsbeteiligung auf der FOOD & LIFE. Dort präsentieren rund 40 bayerische Hersteller ihre Delikatessen aus handwerklicher Erzeugung. Mittelpunkt des Gemeinschaftsstandes ist die „Genusswerkstatt Bayern“, in der das bayerische

Landwirtschaftsministerium seine neue „Premiumstrategie“ der Öffentlichkeit vorstellt. Hier können Messebesucher heimische Premiumprodukte entdecken sowie die Produzenten und Geschichten, die dahinter stecken, kennenlernen. Zudem informieren Sommeliers über diese besonderen kulinarischen Schätze, die sich durch ihre außergewöhnlich hohe Qualität von alltäglichen Produkten unterscheiden.

Zum ersten Mal greift die FOOD & LIFE das Thema Fleisch auf einer gesonderten Themenfläche auf. Bei Livedemonstrationen erläutern regionale Metzger und Fleischexperten alles Wissenswerte rund um das „Best Steak“. Worauf sollte man beim Steak-Einkauf achten? Wie erkennt man den Reifegrad des Fleisches? Welche Steak-Cuts versprechen unverfälschten Genuss? Wie lassen sich diese Edelteile vom Rind am besten grillen? Zusammen mit Metzgern aus der Region erklärt Fleisch- und Grill-Experte Elmar Fetscher, welche köstliche Steakvielfalt ein Rind aufweist, beantwortet alle Fragen rund um die beste Zubereitung und animiert zum Probieren.

m „Kaffeehaus München“ erwartet Messebesucher der einzigartige Geschmack von handgerösteten Kaffees. Neben verschiedenen Kaffee-Verkostungen gibt es dort die Möglichkeit, unterschiedliche Zubereitungsarten von Kaffeespezialitäten zu testen. Zudem gibt es Vorträge und Vorführungen rund um das Thema Kaffee – von der richtigen Zubereitung von Filterkaffee über Latte-Art-Vorführungen bis hin zur richtigen Verkostung mit dem entsprechenden Zubehör. So erfährt man zum Beispiel, wie die Form einer Tasse auf den Geschmack von Kaffee wirkt und welches Geschirr ideal für den perfekten Genuss ist.

Mit dem Munich Whisk(e)y Market (MWM) bekommt die FOOD & LIFE dieses Jahr hochprozentigen Zuwachs: Dem „Wasser des Lebens“, wie Whiskyfans die edle Spirituose nennen, ist ein eigenes Event im Rahmen der Messe gewidmet. Regionale und internationale Aussteller laden am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember 2017 zum Entdecken, Kennenlernen und Verkosten zahlreicher Whiskys ein. (Friedrich H. Hettler)

(Der Munich Whisk(e)y Market feiert heuer Premiere auf der FOOD & LIFE - Foto: GHM)