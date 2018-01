Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Internetsicherheit ist ein Thema, das viele bewegt. Darum gibt es im September bei der Messe München auch eine entsprechende Veranstaltung dazu. Doch seit Jahren ist das Thema bei der NürnbergMesse mit der Fachmesse it-sa etabliert. Wir sprachen mit den Nürnberger Messechefs, Roland Fleck und Peter Ottmann, über die neue Konkurrenz aus der Landeshauptstadt.

BSZ: Herr Fleck, Herr Ottmann, haben Sie Angst vor der Konkurrenz durch die neue Veranstaltung Command Control der Messe München?

Ottmann: Bayern hat mit der it-sa längst die führende Veranstaltung zum Thema Cyber-Security mit europäischem Anspruch. Und die findet nun mal seit vielen Jahren mit wachsendem Erfolg in Nürnberg statt. Wir sehen es aber nüchtern: Am Ende entscheidet immer der Markt, wer das Rennen macht. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, dass die it-sa als die nach Ausstellern größte IT-Sicherheitsmesse weltweit ihre Marktposition festigt und sogar noch weiter ausbaut.



BSZ: Wie reagieren die Branchenverbände, die mit der it-sa kooperieren?

Fleck: Offen gesagt: Man schüttelt den Kopf. Beispielsweise hat der Bundesverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom wenig Verständnis dafür, was da in Bayern abgeht. Weder er noch eine ganze Reihe von Unternehmen – wir haben schon erste Reaktionen – finden es hilfreich, was da passiert. Aber, um es ganz deutlich zu sagen: Wir scheuen den Wettbewerb nicht. Erst recht, da wir am Messeplatz Nürnberg das Spektrum an Zukunftsthemen wie Automatisierung, Internet of Things (IoT) und IT-Sicherheit mit den Messen SPS IPC Drives, embedded world und eben der it-sa abdecken.



BSZ: Wie erklärt sich der Aufsichtsrat, in dem ja der Freistaat als Mitgesellschafter vertreten ist, zu dieser Entwicklung Ihnen gegenüber?

Fleck: Unsere Gesellschafter, also Freistaat Bayern, Stadt Nürnberg, IHK und Handwerkskammer, unterstützen den eingeschlagenen Erfolgskurs der NürnbergMesse uneingeschränkt. Ob und wenn ja, welche Diskussionen es intern aufseiten des Freistaats zum angesprochenen Thema gibt, entzieht sich im Detail unserer Kenntnis. Wir gehen aber davon aus, dass es im Sinne des Freistaats Bayern ist, den Messestandort Bayern weiterhin zu stärken – und der steht dank der beiden erfolgreichen Messegesellschaften in Nürnberg und München so erfolgreich da wie nie zuvor.



BSZ: Wird diese Form der konkurrierenden Veranstaltungen, Command Control im September und it-sa im Oktober, einen lachenden Dritten außerhalb Bayerns befördern?

Ottmann: Fakt ist: Die it-sa hat in diesem Jahr einen großen Sprung gemacht, was die Zahl der Aussteller und die Internationalität der Messe betrifft, Firmen aus 24 Nationen haben sich präsentiert. Wir sind sozusagen in eine neue Umlaufbahn eingetreten. Mit zuletzt 630 Ausstellern ist die it-sa – gemessen an dieser Zahl – jetzt die sogar weltgrößte IT-Security-Messe. Strategisch betrachtet, nutzt der nun aufkommende innerbayerische Wettbewerb niemandem. Man sollte sich von Münchner Seite vielmehr fragen, ob es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, im gleichen Bundesland zwei direkt konkurrierende Veranstaltungen aufzusetzen, die nun erst einmal gegenseitig im Wettbewerb stehen. Im schlechtesten Fall wären somit die eigentlich relevanten Konkurrenzveranstaltungen in San Francisco und London am Ende die lachenden Dritten.



BSZ: Ähnliche Messekonzepte in München und Nürnberg sind ja nichts Neues. Nehmen wir nur einmal die drinktec und die Brau-Beviale. Wie funktioniert das Erfolgskonzept, damit sich nicht beide Veranstaltungen gegenseitig kannibalisieren?

Ottmann: Bei dem von Ihnen angesprochenen Thema „Getränketechnologie“ klappt das Wechselspiel seit Jahren deshalb problemlos, weil wir freiwillig, insbesondere im Sinne der ausstellenden und besuchenden Wirtschaft, alle vier Jahre aussetzen. Das bedeutet: Drei Jahre hintereinander findet die BrauBeviale in Nürnberg statt und setzt dann im Jahr der drinktec jeweils aus – um anschließend wieder mit dem Triple zu beginnen. Dies lässt sich aber aufgrund der hohen Spezialisierung und fortlaufenden Aktualität des Themas Cybersecurity und des von Anfang an jährlichen Turnus unserer it-sa nicht auf die IT-Sicherheit übertragen. Hier ergibt sich eine klassische Wettbewerbssituation und diesem Wettbewerb stellen wir uns.



BSZ: Was erwarten Sie vom Freistaat, damit beide IT-Sicherheitsmessen nebeneinander bestehen können?

FlecK: Mit Verlaub ist die Frage falsch gestellt. Vielmehr geht es darum, dass der Messestandort Bayern seinen Führungsanspruch für Cyber-Security-Messen konsequent dokumentiert. Wenn man im Freistaat hier klug agiert, hat der Messestandort alle Chancen.

(Interview: Ralph Schweinfurth)