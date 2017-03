Die Energiewende in Bayerisch-Schwaben zu realisieren, scheint kein Problem zu sein. Denn die vielen Sonnenstunden, die vielen Flüsse und die vielen landwirtschaftlichen Flächen ermöglichen regenerative Stromerzeugung aus Photovoltaik-, Wasserkraft- und Biomasseanlagen.



Ideale Voraussetzungen also für die in Augsburg ansässige Lechwerke AG (LEW). „Die Energiezukunft ist grün und dezentral. sie basiert auf erneuerbaren Energien und findet vor Ort, in der Region statt. Themen, die in der DNA der Lechwerke liegen“, betonte LEW-Vorstandsmitglieg Markus Litpher bei der Bilanzpressekonferenz des Energieversorgers in der Fuggerstadt.



Dies spiegelt sich auch im unternehmerischen Erfolg der LEW-Gruppe wieder. Für 2016 konnte erneut der Umsatz um 4,6 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro gesteigert werden. „Das betrieblichen Ergebnis liegt mit 141,6 Millionen Euro auf Vorjahresniveau“, so Lithper. Einen Rekord habe LEW auch bei den Investitionen verzeichnen können. Diese haben laut Litpher 2016 erstmals in der Unternehmensgeschichte die Schwelle von 100 Millionen Euro überschritten. Den Großteil davon setzte LEW dabei für Ausbau und Erneuerung des Stromverteilnetzes in der Region ein, so der Vorstand.





Massiv ins Stromnetz investieren



Auch für die kommenden drei Jahre, also 2017 bis 2019 werde stark ins Stromnetz investiert, denn: „Stromleitungen sind Lebensadern der Energiezukunft. Deshalb investieren wir enorme Summen in das regionale Verteilnetz“, erläuterte Litpher. Die ambitionierte Planung sehe bis 2019 knapp eine Viertelmilliarde Euro Investitionen in Netzinfrastruktur vor.



Wie gut man im LEW-Gebiet in Sachen Energiewende unterwegs ist, verdeutlichte Litphers Vorstandskollege Norbert Schürmann: „Mit mehr als 60 Prozent hat unsere Region einen überdurchschnittlich hohen Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch.“ Bundesweit liege dieser Wert bei 32 Prozent, EU-weit nur bei 28 Prozent. 2016 habe man in Bayerisch-Schwaben die 70.000er Marke bei den Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung überschritten. Sie produzierten 2016 rund 3,3 Milliarden Kilowattstunden Strom. „Rein rechnerisch ist das der Jahresstromverbrauch von mehr als 900.000 Haushalten“, so Schürmann. Allein die LEW-Wasserkraftwerke steuerten ein Drittel zu dieser Erzeugungsleistung bei.





Strom speichern ist wichtig



Aber nicht nur Netzausbau und Stromerzeugung stehen im Fokus der LEW-Gruppe. Auch der Stromspeicherung komme große Bedeutung zu, um einerseits die Erzeugungsüberschüsse „zu parken“, und andererseits die sogenannte „dunkle Flaute“, also wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht, zu überbrücken. So haben laut Schürmann bereits 40 Prozent aller neu installierten Photovoltaikanlagen im LEW-Gebiet einen Batteriespeicher. Und in Tussenhausen (Landkreis Unterallgäu) arbeite man mit dem Forschungsprojekt „Smart Power Flow“ an der Weiterentwicklung von großen Stromspeichern. Dort könnten Schürmann zufolge 400 Kilowattstunden Strom gespeichert werden: „Das unterstützt und entlastet das regionale Verteilnetz.“



Extrem wichtig ist bei der Energiewende laut Litpher und Schürmann aber auch die Steuerbarkeit angesichts der Volatilität von Stromerzeugung und -verbrauch. Via Glasfaserleitungen erreichbare Anlagen und Verbraucher seien hier das Optimum. Die LEW-Tochter LEW TelNet arbeite daran. Die Infrastruktur habe mittlerweile eine Länge von mehr als 3500 Kilometern. Mehr als 60.000 Haushalte, Gewerbetreibende und Betriebe seien bereits an dieses Netz zwischen Donauwörth und Schongau angeschlossen.

(Ralph Schweinfurth)