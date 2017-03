Die Neuausrichtung ist abgeschlossen

Die BayernLB hat 2016 ihre Position in der Spitzengruppe der deutschen Banken gefestigt und ist zu einer der solidesten Banken auf dem deutschen Markt geworden. So das Fazit von Johannes-Jörg Riegler, Vorstandsvorsitzender der BayernLB, über das abgelaufene Geschäftsjahr. Das Ergebnis konnte weiter gesteigert und ein Gewinn vor Steuern in Hohe von 708 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Damit konnte die Bank das Ergebnis des bereits starken Vorjahrs (646 Millionen Euro) deutlich übertreffen (+ 9,6 Prozent). Zu diesem hervorragenden Ergebnis, so Riegler, trugen alle Kundensegmente der BayernLB bei.

„Wir haben unsere erfolgreiche Entwicklung auch 2016 fortgesetzt. Im Privatkundengeschaft konnten wir die starke Stellung der DKB als einer der Marktführer im digitalen Banking mit fast 400 000 neuen Kunden weiter ausbauen“, berichtete Riegler im Rahmen der Bilanzpressekonferenz. „Dem herausfordernden Marktumfeld, das mit niedrigen Zinsen, stetig steigenden Kosten fur Regulatorik und intensivem Wettbewerb fur Banken inzwischen längst zum New Normal geworden ist, haben wir unser starkes Kundengeschäft und effizientes Wirtschaften entgegengesetzt“, sagte der BayernLB-Chef.

Mit Blick auf die kommenden Jahre erklärte er: „Um in diesen herausfordernden Zeiten die nötigen Zukunftsinvestitionen abzusichern, haben wir Ende 2016 ein Effizienzprogramm gestartet, das weit über bloses Kostenbewusstsein hinausgeht. Dabei gilt es, durch die stete Forderung von unternehmerischem Denken und Handeln, von Eigenverantwortung und Innovationskultur die moderne, agile Organisation unseres Hauses weiter voranzutreiben. Mit Blick auf unsere operative Effizienz steht vor allem die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer digitalen Plattformen im Fokus, um unseren Kunden mit zukunftsorientierten Bankinglösungen zur Seite zu stehen.“

Der Zinsüberschuss der BayernLB ist wegen des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und des reduzierten Geschäftsumfangs im vergangenen Jahr auf 1475 Millionen Euro zuruckgegangen (2015: 1,612 Milliarden Euro), erklärte Vorstandsmitglied Markus Wiegelmann. Den Provisionsüberschuss konnte die Bank dagegen leicht auf 296 Millionen Euro steigern (Vorjahr: 289 Millionen Euro). Für die Risikovorsorge im Kreditgeschäft musste die BayernLB nur den nied-rigen Wert von -87 Millionen Euro ausweisen (2015: -264 Millionen Euro). Dies spiegelt laut Wiegelmann die hohe Qualität des Kreditportfolios der BayernLB wider und ist zudem das Ergebnis erfolgreicher Restrukturierungen.

Das Ergebnis aus Finanzanlagen betrug 274 Millionen Euro (Vorjahr: 286 Millionen Euro). Darin enthalten sind 144 Millionen Euro aus dem Verkauf der Anteile an der Visa Europe Ltd. und 28 Millionen Euro aus dem Verkauf der Anteile an der Deutschen Factoring Bank.

Der Verwaltungsaufwand hat sich vor allem aufgrund gestiegener Aufwendungen für die Erfüllung regulatorischer Anforderungen sowie Aufwendungen für Pensionsrückstellungen auf 1,28 Milliarden Euro erhoht (2015: 1,168 Milliarden Euro). Einen starkeren Anstieg konnte die BayernLB durch das Kostensenkungsprogramm verhindern, das die Bank 2013 gestartet hat und seither konsequent umsetzt. Flankiert wird dieses Programm künftig durch ein zusätzliches Effizienzprogramm, das die BayernLB Ende 2016 auf den Weg gebracht hat.

Der Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung belastete das Ergebnis mit insgesamt 88 Millionen Euro (Vorjahr: 90 Millionen Euro). Die Bankenabgabe hatte daran einen Anteil von 51 Millionen Euro (2015: 39 Millionen Euro), der Beitrag zum Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe betrug 37 Millionben Euro (Vorjahr: 50 Millionen Euro). In diesem Zusammenhang erklärte Riegler, das sein Haus Negativzinsen nur an institutionelle Kunden weiter gibt, nicht an Privatkunden.

Robuste Eigenkapitalquote



Durch den nun weitestgehend erfolgten Abbau des Nicht-Kerngeschäfts hat die BayernLB ihre Bilanzsumme im vergangenen Jahr auf 212,1 Milliarden Euro redu-ziert (Vorjahr: 215,7 Milliarden Euro). Die harte Eigenkapitalquote (CET 1-Quote) der BayernLB lag zum Jahresultimo bei robusten 14,7 Prozent (2015: 15,1 Prozent). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr resultiert vor allem aus der im April 2016 vorgenommenen Rückführung der stillen Einlage in Höhe von 1,3 Milliarden Euro an den Freistaat. Die für die Einschätzung der zukünftigen Kapitalstärke wichtige „fully loaded“-Quote hat sich laut Riegler dagegen erhöht. Sie stieg von 12,0 auf 13,2 Prozent. Die Cost-Income-Ratio (CIR) der BayernLB lag mit 59,3 Prozent weiterhin im Zielkorridor (Vorjahr: 53,6 Prozent). Ihre Eigenkapitalrentabilitat hat die BayernLB im vergangenen Jahr auf 8,1 Prozent erhöht (Vorjahr: 6,7 Prozent).

Trotz des äußerst herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds rechnet die BayernLB aufgrund der guten Portfolioqualität und ihrer stabilen Kundenbasis auch für dieses Jahr mit einer soliden geschäftlichen Entwicklung. Die beiden ersten Monate des neuen Jahrs seien genauso stark gestartet, wie das alte Jahr aufgehört hat, sagte der BayernLB-Chef. Allerdings würden insbesondere geopolitische Risiken sowie die weitere Entwicklung des Ölpreises, der Zinsen und der Wechselkurse Unsicherheitsfaktoren darstellen. Riegler erwartet für das Jahr 2017 erneut ein positives Ergebnis vor Steuern im mittleren dreistelligen Millionenbereich. (Friedrich H. Hettler)