E-Autos, Windkraft, Biomasse

Als der Landkreis Bamberg im Jahr 2008 die Stelle eines Klimaschutzmanagers schaffte, war das ein herausragender Vorgang. Lange vor der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima und der danach überhastet von der Bundesregierung eingeleiteten Energiewende nahmen die Verantwortlichen im Landkreis Bamberg das Thema Klimawandel ernst. Noch im gleichen Jahr gründeten sie zusammen mit der Stadt Bamberg die Klimaallianz Bamberg.





Bamberger in Brüssel und Seoul vorgestellt



Doch erst vor Kurzem hat die bayerische Staatsregierung das jahrelange Engagement der oberfränkischen Region mit der Verleihung des Bayerischen Energiepreises anerkannt. Da musste sich die Klimaallianz wohl erst international bewähren, bevor sie in der Heimat ausgezeichnet wurde. Denn das Klimaschutzmanagement wurde nicht nur in Brüssel (Projekt Ecoregions), sondern auch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul (Konferenz zur nachhaltigen Energienutzung) vorgestellt. Landrat Johann Kalb (CSU) und sein Klimaschutzbeauftragter Robert Martin sind jedenfalls froh, dass man inzwischen auch in München die Anstrengungen in Oberfranken honoriert.



„Wir wollen bis 2035 energieautark sein“, erklärt Landrat Kalb das Ziel der Klimaallianz Bamberg. Dazu wurden bereits diverse Untersuchungen und Pläne erstellt. So hat man 2009 eine Potenzialanalyse für erneuerbare Energien durchgeführt. Diese wurde im gleichen Jahr mit dem E.ON Bayern Umweltpreis ausgezeichnet. Ebenfalls 2009 haben Stadt und Landkreis Bamberg an der CO2-Bilanzierung der europäischen Metropolregion Nürnberg teilgenommen.





Kommales Energiemanagement



2011 erstellte man ein Solarflächenkataster und gründete die Klima- und Energieagentur Bamberg als Geschäftsstelle der Klimaallianz Bamberg. 2013 hat man ein kommunales Energiemanagement für die Liegenschaften des Landkreises Bamberg initiiert und die Regionalwerke Bamberg GmbH als Projektentwicklungsgesellschaft gegründet. 2015 folgte die Erstellung eines Energienutzungsplans inklusive Wärmekataster. Und ganz aktuell arbeitet man an einem E-Mobilitätskonzept.



„Die Energiespeicherung ist ja ein zentraler Baustein der Energiewende, der immer noch nicht gelöst ist“, so Landrat Kalb. Doch bei entsprechend vielen E-Autos, die alle nachts geladen würden, habe man sehr viel Speicherkapazität. Diese intelligent zu managen, damit die Menschen sowohl mit ihren Elektromobilen fahren können, als auch die Energieversorgung gesichert ist, gelte es zu meistern. Damit die E-Mobilität einen Schub bekommt, forciert der Landkreis derzeit den Ausbau der Ladeinfrastruktur. „Ziel ist es, 100 Ladesäulen in unserem Landkreis aufzustellen“, erklärt Kalb. Der Landkreis nimmt hierfür 90.000 Euro in die Hand und unterstützt seine 36 Gemeinden mit jeweils 2500 Euro, wenn diese so eine Ladesäule bei sich installieren wollen.



Aber auch auf der Fahrzeugseite engagiert sich der Landkreis. 30 E-Autos sollen geleast und an die Landkreisgemeinden verliehen werden. Auf diese Weise will Kalb mit seinem Team die Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber E-Autos abbauen. „Wir leasen die Fahrzeuge für ein Jahr, weil eine Anschaffung keinen Sinn macht“, so der Landrat. Denn die technische Entwicklung hinsichtlich Ladegeschwindigkeit und Reichweite schreite so schnell voran, dass man dann veraltete Fahrzeuge an der Backe hätte. Die ausleihbaren E-Autos sollen Kalb zufolge weitgend im kommunalen als auch im touristischen Einsatz sein.





Regelmäßiger Stammtisch zur Elektromobilität



Mit einem regelmäßigen Stammtisch zur Elektromobilität, der vor Kurzem erstmals stattfand, soll der Austausch in der Bevölkerung angeregt werden. „Da saßen wir beim Bier zusammen und haben über alle möglichen Aspekte von E-Autos gefachsimpelt“, erzählt Kalb, der seit ein paar Tagen einen BMW i3 als Dienstfahrzeug nutzt.



Ein weiteres Projekt, an dem die Klimaallianz Bamberg aktuell arbeitet, ist die thermische Klärschlammverwertung. „Ob wir daraus nur Wärme gewinnen oder auch Strom, ist noch völlig offen“, so Kalb.



Fest steht jedenfalls, dass es im Landkreis 32 Windkraftanlagen zur Stromerzeugung geben wird. 16 davon seien derzeit im Bau, weil sie einvernehmlich mit den Betroffenen realisiert werden.



Bereits umgesetzt sind ein Biomasseheizwerk in Scheßlitz, das das Schulzentrum und das Feuerwehrhaus mit Wärme versorgt. Durch die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf Waldhackschnitzel (30 Prozent) und thermisch verwertbare, holzige Grüngutanteile aus der Abfallwirtschaft (70 Prozent) entstand ein innovatives Projekt.



Außerdem wurden das Landratsamt Bamberg energetisch saniert und an das Fernwärmenetz der Stadt Bamberg angeschossen, auf diverse kommunale Gebäude im Landkreis Solaranlagen gebaut sowie die Realschule in Hirschhaid und der Kreisbauhof in Memmelsdorf energetisch saniert und mit einer Pelletheizung bestückt.

(Ralph Schweinfurth)