Eine der stabilsten Bankengruppe Europas

wie nie zuvor. Wer heute im Markt bestehen will, ist zum Wachstum verdammt“, erklärte Jürgen Gros, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB) bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2016. Aber trotz des schwierigen Umfelds – Stichwörter: Wohnimmobilienkreditrichtlinie oder Negativzins – haben die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken (VR) im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Die Bilanzsumme stieg um 7,6 Milliarden Euro (5,2 Prozent) auf 153,5 Milliarden Euro. Die Kapitalbasis stärkten die genossenschaftlichen Kreditinstitute um 731 Millionen Euro (4,8 Prozent) auf einen neuen Höchstwert von 15,9 Milliarden Euro. Damit haben sie ihr Eigenkapital binnen zehn Jahren verdoppelt. Die Quote stieg von 13,2 (2006) auf 18,6 Prozent.



„Das Jahr 2016 war geprägt von der Verteidigung des Geschäftsmodells der Regionalbanken gegen wirtschaftliche und politische Herausforderungen“, machte Gros. Er verwies auf die Belastungen durch die extreme Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und kritisierte den unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand, der die Regionalbanken erheblich belastet – ohne der Finanzstabilität zu dienen. „Die Institute haben ihre Marktstellung durch harte Arbeit behauptet und ihre Bilanzen durch den Aufbau zusätzlicher Kapitalpuffer gestärkt. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken zählen heute zu den stabilsten Banken in Europa.“



Der Kreditbestand wuchs um 4,5 Milliarden Euro (5,1 Prozent) auf 91,2 Milliarden Euro. Dabei verzeichneten die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken im Firmenkundensegment mit einem Plus von 2,2 Milliarden Euro (5,5 Prozent) auf 43,1 Milliarden Euro die höchste jemals erzielte Bestandszunahme, erklärte der GVB-Präsident. Die Kreditvergabe an Privatkunden steigerten die Kreditgenossenschaften um 2,1 Milliarden Euro (4,8 Prozent) auf 45,0 Milliarden Euro. Treiber dieser Entwicklung war laut Gros die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen. „Ohne die Bremseffekte durch die missglückte Umsetzung der europäischen Wohnimmobilienkreditrichtlinie hätte die Kreditvergabe wohl noch stärker zugelegt“, betonte der GVB-Präsident.



Das hohe Kundenvertrauen zeigte sich an der Zunahme der Kundengelder: Die von den bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken verwalteten Einlagen wuchsen trotz der marktbedingt niedrigen Einlagenzinsen um 5,7 Milliarden Euro (5,0 Prozent) auf 120,0 Milliarden Euro. Wie schon in den Vorjahren setzten die Sparer bevorzugt auf kurzlaufende Anlageformen. Zudem investierten die Kunden verstärkt in Wertpapierfonds.



Stichwort: Negativzins



„Der Einlagenzufluss ist ein Vertrauensbeweis der Kunden, aber für viele Banken kein Grund mehr zur Freude“, stellte Gros mit Verweis auf die Zinspolitik der EZB fest. Den Instituten falle es aufgrund der niedrigen Zinsen immer schwerer, mit den Geldern eine angemessene Rendite bei vertretbarem Risiko zu erwirtschaften. Sie müssten deshalb den Markt genau im Blick behalten. „Wenn Wettbewerber verstärkt Negativzinsen berechnen, müssen auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken im Freistaat vermehrt über eine Anpassung ihrer Konditionen nachdenken. Die Institute gehen sonst das Risiko ein, von Liquidität überschwemmt zu werden.“



Die Leidtragen von Draghis Zinspolitik sind die Sparer, aber auch die Banken, erklärte Gros. Die Ertragslage der Kreditgenossenschaften im Freistaat war nämlich erheblich von den negativen Effekten der EZB-Politik geprägt. Das Niedrigzinsumfeld verminderte das Zinsergebnis um insgesamt rund 227 Millionen Euro. Etwa zwei Drittel davon (142 Millionen Euro) konnten die Banken durch das Wachstum im Kreditgeschäft ausgleichen. Unter dem Strich sank der Zinsüberschuss – der mit Abstand wichtigste Ertragsbringer der Banken – dennoch um 85 Millionen Euro (2,7 Prozent) auf 3,082 Milliarden Euro. Das Provisionsergebnis legte laut Gros zwar um 30 Millionen Euro (3,2 Prozent) auf 953 Millionen Euro zu, konnte die rückläufigen Zinserträge jedoch bei Weitem nicht kompensieren.



Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken weisen für 2016 ein Vorsteuerergebnis von 1,459 Milliarden Euro aus. Der Ergebnisanstieg um 110 Millionen Euro (8,2 Prozent) ist jedoch nicht auf einen Ertragszuwachs zurückzuführen. Wesentliche Ursache für das Gewinnplus sind niedrigere Abschreibungen auf Wertpapierbestände als im Vorjahr, erklärte der GVB-Präsident. So fielen die Wertberichtigungen zuzüglich des Saldos der sonstigen sowie außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit 45 Millionen Euro insgesamt positiv aus, während sich 2015 Belastungen in Höhe von 127 Millionen Euro ergeben hatten. Auf dieses Vorsteuerergebnis werden nach Gros Berechnungen etwa 432 Millionen Euro Steuern fällig. Damit, so der GVB-Präsident, sind die bayerischen Genossenschaftsbanken ein sehr wichtiger Steuerzahler.



Um angesichts des Niedrigzinsumfelds ihre Stabilität langfristig zu sichern, erschließen die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken nicht nur neue Marktpotenziale und digitalisieren Teile ihrer Infrastruktur. Sie arbeiten auch intensiv daran, ihre Kostenstrukturen weiter zu verbessern. Zwar nahmen die absoluten Betriebskosten vergangenes Jahr unter anderem aufgrund gestiegener regulatorischer Anforderungen um acht Millionen Euro (0,3 Prozent) auf 2,621 Milliarden Euro zu. Gleichzeitig sank jedoch die Kostenspanne um 0,08 Prozentpunkte auf 1,76 Prozent, da die Bilanzsumme deutlich stärker wuchs als die Kosten. Das heißt, die Banken machten mit weniger Aufwand mehr Geschäft.



Zudem forcierten die Volksbanken und Raiffeisenbanken ihren Konsolidierungskurs. Die Zahl der im GVBzusammengeschlossenen Institute belief sich nach 13 Fusionen im Jahresverlauf auf 260 mit insgesamt knapp 33 000 Mitarbeitern. Zugleich richteten die Genossenschaftsbanken ihre Infrastruktur an den Kundenbedürfnissen aus: Sie investierten 273 Millionen Euro unter anderem in die Modernisierung von Standorten oder den Ausbau des digitalen Leistungsangebots. Das Filialnetz passten sie an das veränderte Kundenverhalten an, wie Gros erklärte: „Die Kunden wickeln immer mehr Servicedienstleistungen über Smartphone oder Tablet online ab. Gleichwohl wünschen sie eine persönliche Beratung, wenn es um Lebensentscheidungen wie den Hausbau geht. Deshalb bündeln die Volksbanken und Raiffeisenbanken ihre Angebote zunehmend in Beratungszentren.“ Ende 2016 unterhielten die Kreditgenossenschaften 2569 mit Personal besetzte Geschäftsstellen und damit das dichteste Filialnetz Bayerns. Gros geht aber davon aus, dass bis 2020 rund 400 Filialen wegfallen werden.



Mit diesen Weichenstellungen festigten die bayerischen Kreditgenossenschaften ihre gute Marktposition. Das zeigen nicht nur die anhaltend hohen Marktanteile, zum Beispiel im Kreditgeschäft mit zuletzt knapp 25 Prozent (Privatkunden) und gut 19 Prozent (Firmenkunden), sondern auch der ungebrochene Mitgliederzuwachs: So erhöhte sich die Zahl der Anteilseigner bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken im Freistaat 2016 um rund 22 000 auf 2,669 Millionen und stieg somit das achte Jahr in Folge.



Hohe Bürokratiekosten



„Deutschland bleibt 2017 im Zinstief gefangen“, sagte Gros. Der GVB-Präsident rechnet trotz steigender Inflation auf absehbare Zeit nicht mit einer geldpolitischen Kehrtwende der EZB. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken stellen sich daher auf einen weiteren Rückgang des Zinsergebnisses um 180 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr ein. Angesichts des Konjunkturbooms erwarten sie aber weiterhin ein lebhaftes Kreditgeschäft.



Neben dem Zinsumfeld belasten die hohen Bürokratiekosten von jährlich rund 138 Millionen Euro Bayerns Volksbanken und Raiffeisenbanken. „Die oft undifferenzierten bürokratischen Auflagen strapazieren insbesondere die in der Mittelstandsfinanzierung starken Regionalbanken und gefährden damit die funktionierende Kreditversorgung der Unternehmen“, machte GVB-Präsident Gros deutlich. Allerdings könne er feststellen, dass bei den politischen Entscheidungsträgern das Bewusstsein wachse, dass auf Verhältnismäßigkeit in der Regulierung geachtet werden muss. So plant die EU-Kommission im Rahmen der Novelle der Eigenkapital- und Liquiditätsregeln (Basel III), kleinere Banken von überzogenen Melde- und Offenlegungspflichten zu befreien.



Der GVB begrüßt den Vorschlag aus Brüssel, spricht sich jedoch dafür aus, die Intensität der Regulierung nicht allein an der Bankgröße auszurichten. Gros stellte ein Konzept des Verbands vor, das auch Geschäftsmodell, Komplexität und Vernetzung von Banken berücksichtigt. So sollen nur Regionalbanken von unverhältnismäßiger Regulierung befreit werden, die weniger als 15 Milliarden Euro Bilanzsumme haben oder folgende fünf Kriterien erfüllen: Erstens, mindestens 50 Prozent der Refinanzierung stammt aus Einlagen von Privatkunden und Mittelstandsbetrieben. Zweitens, mindestens 33 Prozent der Vermögenswerte sind als Kredite an nicht-finanzielle Unternehmen, Privathaushalte und öffentliche Haushalte ausgereicht. Drittens, höchstens zehn Prozent der Vermögenswerte bestehen aus Krediten an ausländische Schuldner. Viertens, das betreffende Institut unterhält mindestens eine und höchstens 99 Geschäftsstellen. Fünftens, das Institut ist regional tätig. Als Abgrenzungskriterium schlägt der GVB die EU-weit gebräuchliche Klassifikation der NUTS-2 Regionen vor, die in Deutschland in der Regel die Regierungsbezirke umfasst.



„Das Konzept identifiziert zielgenau Regionalbanken, von denen aufgrund ihres Risikoprofils keine Gefahr für die Finanzstabilität ausgeht“, so Gros. Um die Finanzierung der Realwirtschaft dauerhaft zu erhalten, sei es notwendig, diese Institute im Rahmen der laufenden Überarbeitung von Basel III von überzogenen regulatorischen Anforderungen zu befreien. „Im Jahr der Bundestagswahl ist die Zeit gekommen“, erklärte Gros, „eine Bürokratiebremse für Regionalbanken einzuführen.“

(Friedrich H. Hettler)