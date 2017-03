Expansion in USA und Asien

Der Immobilienverwalter Patrizia will sich künftig verstärkt um Kunden aus Nordamerika und Asien bemühen. Zudem will das Augsburger Unternehmen mehr Gebäudekomplexe im europäischen Ausland kaufen. Bislang habe Patrizia erst ein Drittel der Immobilien außerhalb Deutschlands erworben, sagte Finanzvorstand Karim Bohn. "Wir sehen im europäischen Ausland enormes Potenzial."

Nach seinen Angaben prüft Patrizia auch den Kauf eines Investmentunternehmens außerhalb Deutschlands. Dafür stünden 400 Millionen Euro Eigenkapital bereit. Konkrete Pläne nannte Bohn aber noch nicht.



Um weiterhin eine starke Kapitalbasis zu haben, will die Patrizia Immobilien AG auch in diesem Jahr keine Dividende ausschütten. Die Aktionäre sollen wieder Gratisaktien im Verhältnis 10:1 erhalten. Das im SDax notierte Unternehmen gehört zu mehr als 51 Prozent immer noch dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Egger. Er will Patrizia "zu einem globalen Anbieter für europäische Immobilieninvestments weiterentwickeln", wie das Unternehmen am Dienstag berichtete.



Patrizia hat rund 800 Mitarbeiter und für die Expansion zuletzt ein Büro in New York eröffnet. "Wir wollen dieses Jahr auch ein oder zwei Büros in Asien aufmachen", sagte Bohn. Patrizia betreut für Banken, Versicherungen und Pensionsfonds Immobilien und bietet seine Dienstleistungen inzwischen auch Privatanlegern an, sofern diese mindestens 10.000 Euro investieren.



Zu den betreuten Immobilien gehören Wohnungen, Büros und Shopping-Center. Der Wert der betreuten Gebäude, der bei Patrizia quasi dem Umsatzwert bei anderen Unternehmen entspricht, soll auch 2017 wieder wie in den vergangenen beiden Jahren um 2 Milliarden auf dann 20,6 Milliarden Euro steigen. Im Jahr 2021 will Patrizia Immobilien im Wert von etwa 30 Milliarden Euro verwalten.



Für das laufende Geschäftsjahr strebt Patrizia ein operatives Ergebnis von 60 bis 75 Millionen Euro an, 2016 lag dieser Wert bei 283 Millionen Euro. Dieses Ergebnis sei aber durch den Verkauf von zwei großen Immobilien-Portfolios geprägt gewesen. Bereinigt um diese Einflüsse sei das operative Ergebnis von rund 43 auf 72 Millionen Euro gestiegen.

(Ulf Vogler, dpa)