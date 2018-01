Exportboom beflügelt die Unternehmen

Bayern-Europa weiß-blau: Unter diesem Motto stand der Jahresauftakt der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in Brüssel. Während CSU-, CDU- und SPD in der Berliner Vertretung des Freistaates Sondierungsgespräche über eine große Koalition führten, hatte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt Europaparlamentarier und in Brüssel ansässige Vertreter bayerischer Unternehmen zu Gesprächen bei einem Weißwurstfrühstück in den Bierkeller der Brüsseler Vertretung Bayerns eingeladen.



Bayern ist älter als die EU. Dieses Jahr feiert der Freistaat sein hundertjähriges Bestehen; die EU ist gerade einmal 61 Jahre alt. „Unser Europa ist kein Mädchen mehr und in die Jahre gekommen“, wandte Barbara Schretter, Leiterin des bayerischen Verbindungsbüros ein. Und sie führte die Allegorie weiter aus: „Die Dame hat viele graue Haare bekommen und braucht ein Face-Lifting.“ Sie solle mehr aus sich machen, gleichzeitig aber auch gelassener werden. Schretter kündigte Feiern zum hundertjährigen Geburtstag Bayerns an. „Wir feiern Bayern nicht nur in München, sondern auch in Brüssel. Wir feiern Bayern-Europa weiß-blau“.



Für Bayerns Wirtschaft ist Brüssel wichtig, denn hier haben mehr als drei Viertel aller deutschen Gesetze ihren Ursprung. Und offensichtlich sind die Wege hier kürzer als in Berlin: „Das Netzwerken ist in Brüssel einfacher als in Berlin“, sagte vbw-Chef Brossardt. Er verstehe die Praxis des Schuldzuschiebens nicht: „München sagt, das sind die in Berlin; Berlin sagt, das sind die in Brüssel“.





Die neue EU-Strompolitik könnte Bayern teuer zu stehen kommen



Für Bayern steht 2018 viel auf dem Spiel. Und das erste Spielfeld ist Brüssel. Verhandelt werden der Brexit und neue Stromvorschriften, die, wenn wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, der bayerischen Wirtschaft teuer zu stehen kämen. Denn die EU-Kommission erwägt die gesamtdeutsche Strompreiszone für den Stromgroßhandel 2025 zu splitten, weil es mit dem Bau der Nord-Süd-Trasse nicht vorankommt. „Als ob Bayern zu blöd wäre, eine Stromtrasse zu bauen“, so Brossardt. In Deutschland gibt es einen Großhandelspreis für Strom, egal wo dieser produziert wird. Ein Splitting in zwei oder mehrere Preiszonen bedeutete höhere Strompreise für die bayerische Industrie, wie übrigens auch für die österreichische. Denn noch bildet Deutschland mit Österreich eine Strompreiszone. Aber damit ist am 1. Oktober 2018 Schluss. Österreich hatte bis zuletzt vergebens darum gekämpft, dass es so bleibt, wie es ist.



Der vbw verfolge mit großem Eigeninteresse das „Winterpaket“, das die EU-Kommission im November 2016 vorgestellt hat. Dieses Wort sagt eigentlich nur Eingeweihten etwas, also der Energiewirtschaft und der energieverbrauchenden Industrie und den Umweltverbänden, die sich damit beschäftigen. Bei dem sogenannten Winterpaket, das Brossardt nannte, handelt es sich um acht Vorschriften zur Reform des Strombinnenmarkts, die notwendig war, um die strengeren EU-Klimaziele für 2030 zu erreichen und um Ökostrom im Strommarkt sowie deren Produzenten und Prosumenten größeren Raum zu geben.



Vieles an dem Paket, über das EU-Parlament und EU-Rat, das Gremium der EU-Regierungen, 2018 verhandeln, gefällt der bayerischen Wirtschaft wohl nicht. Brossardt ging aber nicht ins Detail und erwähnte nur den drohenden Split der Preiszone, der, sollte er kommen, ein Schlag für den Industriestandort Bayern wäre.





Bayern kämpft in Brüssel um seine Exportmärkte USA und Großbritannien



Hart wären für Bayerns Wirtschaft auch mögliche Beschränkungen der USA von Importen aus der EU sowie die drastischen Körperschaftssenkung in den USA, die Investitionen in Bayern vergleichsweise unattraktiv machen. Immerhin gingen 2016 laut Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik elf Prozent alle bayerischen Exporte in die USA. „Wir müssen uns mit der Frage von Sanktionen gegen die USA beschäftigen, wenn die Amerikaner unsere Exporte behindern, auch wenn das politisch nicht opportun ist“, sagte vbw-Chef Brossardt. Der vbw habe das Institut der deutschen Wirtschaft (IW), einem arbeitgebernahen Wirtschaftsforschungsinstitut mit Sitz in Köln, mit einer Studie beauftragt, deren Ziel es sei, den Wert bayerischer Investitionen in den USA zu ermitteln. Es sei eine Zumutung für Bayern, wenn US-Präsident Trump das dortige Engagement der bayerischen Wirtschaft kritisiere. Der vbw wolle nur ein level playing field in den USA, also gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer wie sie amerikanische Unternehmen in Bayern auch vorfänden. Letztlich kann hier aber nur die EU etwas tun, bzw. die EU-Kommission, wenn die EU-Regierungen ihr das Mandat dafür geben.



Schaden dürfte Bayerns Wirtschaft auch der Austritt Großbritanniens aus der EU. Immerhin gingen 2016 laut Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik acht Prozent alle bayerischen Exporte dorthin. Brossardt kennt auch schon die Zahlen für 2017: zehn Prozent weniger als 2016, lautet die Schätzung des vbw. Die bayerische Wirtschaft wolle endlich wissen, wo die Reise mit dem Brexit hingehe. Unsicherheit sei Gift für sie. „Wir brauchen mehr Tempo bei den Brexit-Verhandlungen“, kritisierte er die EU-Kommission, die sie führt. „Die bayerische Wirtschaft benötigt Berechenbarkeit und Rechtssicherheit.“





Motto der vbw: EU-Binnenmarkt ja, EU-Sozialpolitik nein



Kritik übte Brossardt an den Bestrebungen der EU-Kommission, die Sozialpolitik EU-weit zu regeln. „Wir sind gegen Sozialstandards, die nicht zu uns passen“. Insbesondere geht es um die Änderung der EU-Entsende-Richtlinie und um ein Gesetzespaket zum Markt für Dienstleistungen, das in der bayerischen Vertretung in Brüssel mehrmals diskutiert wurde, worüber die BSZ berichtet hat. Hier stehen 2018 Entscheidungen des EU-Parlaments und des EU-Rats an. Eigentlich geht es der bayerischen Wirtschaft so gut wie nie. Laut Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik stiegen Bayerns Exporte 2016 im Vergleich zu 2006 um 30 Prozent. Die Exporte in die EU stiegen 2016 im Vergleich zu 2015 um fünf Prozent, die nach Russland um neun Prozent und die in die Türkei und China um jeweils vier Prozent. Aber der EU-Binnenmarkt ist Bayerns wichtigster Exportmarkt. Deshalb wird auch die Äußerung von Brossardt verständlich, der sagte: „Wir werden für Europa werben, wenn es um den Binnenmarkt geht.“



Die Musik spielt zuerst in Brüssel, und danach in Berlin. Und die Interessenvertretung ist in der Einmillionen-Europa-Kapitale, wo fast alle, die mit EU-Politik zu tun haben, einander kennen, wohl einfacher als in Berlin, wenn man dem Vergleich von Brossardt Glauben schenken darf. Keine Region Europas vertritt ihre Interessen so stark wie Bayern, weshalb der Freistaat hier von vielen anderen Regionen so sehr beneidet wird. Bayern will seinen hundertjährigen Geburtstag auch in Brüssel feiern. Aber es wird 2018 dort vor allem für seine Interessen seriöse Arbeit leisten.

(Rainer Lütkehus)