Feiertag für Energieforscher

Zum 25. Geburtstag hatten die Verantwortlichen vom „Zentrum für Angewandte Energieforschung Bayern“ (ZAE) in den Würzburger Stammsitz geladen. Dort wurde ausgiebig über „Flexibilisierung und Integration von erneuerbaren Energien“ diskutiert.

Ja, es war ein Treffen der verschiedensten Solariergruppen. Von den ganz jungen kannte kaum einer noch Professor Rudolf Hezel, der in den 1990er Jahren mit der zweigesichtigen Solarzelle, die seinen Namen trug, Weltgeltung erlangte. Der Franke Hezel, erster Leiter der Erlanger Photovoltaik-Abteilung des ZAE, war danach nach Hannover als Gründungsdirektor des dortigen Landesinstituts ISFH „ausgewandert“. Heute lebt er in München. In Würzburg wirkte er zufrieden, denn viele seiner Ideen von nachhaltiger Energieversorgung sind inzwischen umgesetzt.



Künftig wird das wohl besonders in aufstrebenden Ländern überall in der Welt geschehen. Denn in Deutschland seien die Erneuerbaren bereits flächendeckend vorhanden, dozierte Urban Windelen vom Bundesverband Energiespeicher. Der BVES-Mann ist nach einem Job in der Ölindustrie nun auf die Seite der Regenerativ-Energiespeicher gewechselt. Seine Kritik von dieser Seite aus: „Es gibt keinen belastbaren EU-Rahmen für Regelenergie, überhaupt die rechtlichen Rahmenbedingungen. Auch die Normung liegt im Argen. Dabei sind wir bei Speichern absolut führend.“





Vorsprung könnte flöten gehen



Noch, sollte das heißen, denn seine Industrie hat wohl Angst, dieser Vorsprung könne flöten gehen. Dabei stelle doch „die Umsetzung des Klimaabkommens von Paris zusätzliche Anforderungen“, weise vor allem „Energiespeichern eine ganz neue Dimension“ zu, um Tag – Nacht, Sommer – Winter, Wärme – Kälte, Windstille und Windflaute auszugleichen. „Aber der Masterplan unserer Regierung ist allein der Netzausbau“, stellte Urban Windelen resigniert fest.



Schon seit einer kleinen Ewigkeit auf der regenerativen Seite der Energie ist Udo Möhrstedt. „Er ist IBC Solar“, stellte ihn ZAE-Vereinsvorsitzender Professor Christoph Brabec jenen vor, die noch nicht so lange dabei sind. Die IBC AG, Sitz Staffelstein, ist einer der größten Solarhändler Deutschlands. Als Ziel seiner Firma hatte Möhrstedt einst formuliert: „Wer keinen Stromanschluss hat, muss durch billige Photovoltaik dazu in der Lage sein.“ 1982 war das.



In Würzburg ging auch er heftig mit den Regierungen in Land und Bund ins Gericht: „Eingriffe der Politik haben den Ausbau massiv behindert. Dabei wäre der Ausbau automatisch heruntergegangen.“ Dennoch sah er rosige Aussichten für Ökostrom: „Wir werden sechs Cent pro Kilowattstunde noch vor 2020 erreichen. Damit wären wir inklusive Speicher in der Lage, jeden heute gezahlten Strompreis zu unterschreiten.“ Wenn da nicht wieder die Eingriffe der Politik wären: „Eine EEG-Umlage auf Eigenstrom ist so, wie wenn Sie Mehrwertsteuer auf Ihre Produkte aus dem eigenen Garten zahlen müssten: Unfug!“, kritisierte er die aktuellen Vorgaben im Erneuerbare-Energien-Gesetz.





"Gesetzgeber drängt Leute in die Autrakie"



Die Konsequenz könnte laut Brabec sein: „Der Gesetzgeber drängt die Leute in die Autarkie.“ Denn ohne jeden Stromanschluss auch keine EEG-Umlage.



Auf den Zug hin zu örtlicher Energieerzeugung will auch die Großindustrie aufspringen. „Mittlerweile ist bei Siemens das Denken von Groß- zu Dezentralkraftwerken gewechselt“, behauptete Robert Schumm von der Siemens AG. Er referierte über das österreichische „Aspern: Ein Stadtentwicklungsprojekt auf Weltklasseniveau.“ Darin engagiert sich der Elektrokonzern vor allem beim Datenmanagement.



Von „intelligenten Nutzern, intelligenten Häusern, intelligenten Märkten“ sprach er und von „Smart Grid für ein intelligentes Energiesystem. Dazu muss ich die Daten von Nutzern, Märkten, Smart Grid sammeln. Diese zentrale Datenbank ist entscheidend“, meinte Schumm. Doch haben nicht viele Menschen Angst vor genau solchen Datenkraken? Besonders jene, welche sich abgehängt fühlen? „Wir alle hier müssen den Menschen erklären, dass alle intelligente Menschen sind“, schob der Siemens-Manager das Argument beiseite. Darüber schüttelte Udo Möhrstedt nur den Kopf: „Die Leute haben in Wien-Aspern überhaupt keine Entscheidungsgewalt, zum Beispiel was dort installiert wird. Ich finde das Projekt nicht aussagefähig. Sie geben dem Nutzer doch alles vor.“





Drei Standorte und eine Außenstelle



So unterschiedlich die Statements an diesem Tag, so vielfältig ist auch das ZAE Bayern insgesamt. Dessen Vorsitzender Christoph Brabec erinnerte an die vergangenen 25 Jahre. An drei Standorten – neben Würzburg noch Erlangen-Nürnberg und München-Garching – sowie der Außenstelle in Arzberg generieren zurzeit 230 Mitarbeiter 16,5 Millionen Euro Jahresumsatz. Davon sind nach seinen Angaben 25 Prozent oder vier Millionen Euro „institutionelle Förderung“.



Das dezentrale Forschungsinstitut arbeitet an Wärme- und Stromanwendungen genauso wie an Speichern für alle Verbrauchsbereiche einschließlich Mobilität. „All das, was es gibt, haben wir in Arzberg aufgebaut, unserem Testzentrum und Reallabor“, hob Brabec heraus. Die Vielfalt und die drei Standorte machten das ZAE einzigartig in Deutschlands Energieforschungs-Landschaft, so dessen Botschaft.

Für diesen bayerischen Ansatz hatte Speicher-Manager Urban Windelen am Ende noch ein Riesenlob parat: „Angewandte Energieforschung wie im ZAE, darum geht es. Technologien in den Markt bringen. Anfassen lassen und zeigen, wie es funktioniert, das ist das Richtige. Weg von der theoretischen hin zur praktischen Energieforschung.“

(Heinz Wraneschitz)