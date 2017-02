GfK in amerikanischer Hand

Das größte deutsche Marktforschungsunternehmen GfK gehört seit dem Wochenende zu knapp einem Fünftel dem US-Investor KKR. Bis zum Ende der Annahmefrist in der Nacht zum Samstag seien dem KKR-Fonds Acceleratio Capital insgesamt 19,3 Prozent der GfK-Papiere angeboten worden. Das habe jetzt die exakte Auszählung ergeben, teilte ein KKR-Sprecher am Mittwoch mit. Damit sei die Mindestannahmeschwelle von 18,54 Prozent überschritten worden.



Der GfK-Mehrheitsgesellschafter, der GfK-Verein, und KKR besitzen damit mehr als 75 Prozent der GfK-Anteile und haben damit das alleinige Sagen im Unternehmen. Bisher unentschlossene GfK-Aktionäre haben in einer Nachfrist noch bis zum 1. März die Möglichkeit, ihre GfK-Aktien an den US-Investor zu verkaufen. Aktionäre erhalten weiterhin 43,50 pro Papier. Die EU-Wettbewerbsbehörde muss dem Deal noch zustimmen. Damit wird für Anfang März gerechnet.



KKR ist der Wunsch-Investor des GfK-Vereins, über den rund 600 Firmen, Kammern und Einzelpersonen an dem Nürnberger Marktforscher beteiligt sind. Das zuletzt unter Umsatzrückgängen leidende Unternehmen setzt dabei auf das Know-how, das KKR bei seinem früheren Engagement bei dem US-Marktforschungsunternehmen und Weltmarktführer Nielsen erworben hatte. Der GfK hatte zuletzt vor allem die wachsende Konkurrenz von Billiganbietern zu schaffen gemacht.

