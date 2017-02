Government 4.0 gestalten

Neben Industrie 4.0 hat uns längst auch Government 4.0 erreicht“, sagte Professor Manfred Broy, Gründungspräsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Zentrums Digitalisierung.Bayern (ZD.B), beim „3. Zukunftskongress Bayern – Die digitale Evolution der öffentlichen Verwaltung“ mit rund 250 Teilnehmern im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München, bei dem die Staatszeitung Medienpartner war. Darum müsse der Staat aufpassen, dass ihm nicht das gleiche Schicksal droht wie der privaten Wirtschaft. „Irgendein disruptiv agierender Dienstleister könnte sich zwischen Bürger und Verwaltung setzen. Das bedeutet konkret, dass eine Firma Kraftfahrzeuge für den Bürger zulässt“, so der Professor. Dies gelte es zu verhindern.



Er sieht vor allem Bayern in dieser Sache sehr gut aufgestellt. „Eine digitale Identität für jeden Einzelnen zu schaffen, ist unser gewaltiger Vorteil gegenüber den USA“, machte Broy Hoffnung. Denn angesichts der Marktmacht von Amazon, Facebook, Google und Co. habe sich in den letzten Jahren schon der Eindruck in der Öffentlichkeit verstärkt, dass Deutschland und Europa in diesem Wettlauf sowieso längst den Anschluss verloren hätten. „Während in den USA wegen der Macht dieser Softwareunternehmen, und nichts anderes sind diese Firmen, das Vertrauen in den Staat massiv gesunken ist, sollten wir hier dagegenhalten“, so Broy. Das Vertrauen in den Staat müsse trotz aller Digitalisierung und dem damit verbundenen Risiko der Cyberkriminalität unbedingt aufrechterhalten werden. München als europäisches Entwicklungszentrum bei der fortschreitenden Digitalisierung habe hier beste Voraussetzungen, um sowohl Wirtschaft als auch Staat und Verwaltung zu unterstützen. Broy zufolge sitzen in der bayerischen Landeshauptstadt alle relevanten Unternehmen, die den digitalen Transformationsprozess voranbringen.





Die Bedürfnisse der Menschen treffen



Ob es automatisiertes Fahren, automatisiertes Düngen und Säen von Feldern, Analyse von Datenbeständen für die Verbrechensbekämpfung, präzise Wettervorhersagen oder Services für Versicherer sind, laut Broy steckt hinter jeder dieser Entwicklungen Software. Diese mache Prozesse skalierbar und darum erfolgreich. „Und wenn diese dann noch genau die Bedürfnisse der Menschen treffen – und darin sind die Amerikaner Meister –, ist der Erfolg garantiert“, illustrierte der Professor. Darum müsse auch Government 4.0 ganz nah am Menschen sein. Verwaltungsprozesse so „kundenfreundlich“ wie möglich zu gestalten, sei die zentrale Aufgabe für erfolgreiches E-Government. Bayern ist Broy zufolge hierbei genau auf dem richtigen Weg.



Das zeigte sich am umfangreichen Vortrag von Rainer Bauer, Abteilungsleiter IT im bayerischen Finanz-, Landesentwicklungs- und Heimatministerium. Das „BayernPortal“, in dem bereits 1300 Kommunen des Freistaats mitmachen, sei eine offene Schnittstelle für jeden, der Dienstleistungen anbieten will. Über den sogenannten Portalverbund wird es demnächst mit dem Bund und den anderen Bundesländern zusammengeschaltet. Laut Bauer verständige man sich derzeit im IT-Planungsrat des Bundes auf die gemeinsamen Entwicklungsaufgaben in diesem Portalverbund. Das Einwohner-, Melde- und Passwesen, Geburtsurkunden, Elterngeld und Bafög beantragen, Kraftfahrzeuge zulassen, Gewerbe anmelden, E-Rechnung sowie die Online-Beteiligung bei Raumordnungsverfahren sollten als elektronische Verwaltungsdienstleistungen für Bürger und Unternehmen vorangebracht werden. Bauer ist sich sicher, dass diese Themen im Portalverbund auch angegangen werden. „Aber wir in Bayern werden nicht auf die anderen warten, sondern weiter voranschreiten.“



Gebremst wird das von Finanz-, Landesentwicklungs- und Heimatminister Markus Söder (CSU) getriebene Digitalisierungsengagement des Freistaats allerdings von beschränkten Tiefbaukapazitäten. Während das Breitbandförderprogramm von 96 Prozent der bayerischen Kommunen angenommen wurde, konnten bisher von den 1,5 Milliarden Euro nur gut 550 Millionen Euro an Förderbescheiden ausgereicht werden. „Teilweise holen wir die Tiefbauer aus Südeuropa, um den dynamischen Breitbandausbau bei uns bewältigen zu können“, so Bauer. Aktuell seien im Freistaat 25 000 Kilometer Glasfaser im Bau und bereits 62 Prozent der Haushalte hätten schon Bandbreiten von 100 Megabit.

Größte Aufmerksamkeit gilt es laut Bauer auch dem Thema IT-Sicherheit zu widmen. Bei rund 50.000 Schadprogrammen pro Tag und etwa 40.000 täglichen Angriffsversuchen auf das bayerische Behördennetz sei es nur allzu logisch, dass der Freistaat ein eigenes Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) mit Sitz in Nürnberg aufbaut. Immerhin entsteht durch Internetkriminalität pro Jahr ein wirtschaftlicher Schaden von gut 45 Milliarden Euro.

(Ralph Schweinfurth)