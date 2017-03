Hälfte der Sparkassenkunden spart nicht mehr

Die Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank hat immer stärkere negative Folgen für Bayerns Sparer: Die Hälfte der Sparkassenkunden im Freistaat legt inzwischen am Monatsende kein Geld mehr zurück, wie Sparkassenpräsident Ulrich Netzer am Dienstag in München berichtete. Kleinsparer erlitten angesichts der wieder steigenden Inflation sogar Verluste mit Spareinlagen. Ablesbar ist die Entwicklung an den Bilanzzahlen des Verbands: Höher verzinste Spareinlagen sanken 2016 um drei Milliarden auf 34 Milliarden Euro.



In Bayern gibt es mehr Sparkassenkonten als Bürger: Die etwa 13 Millionen Einwohner haben knapp 16 Millionen Konten bei den 68 kommunalen Geldhäusern. Und sehr viele Bürger tragen ihr Geld auch nach wie vor zur örtlichen Sparkasse: Der Wert der Kundeneinlagen insgesamt stieg 2016 um knapp fünf Milliarden auf 156,6 Milliarden Euro. Doch der Großteil der neu angelegten Gelder ist niedrig verzinst. Netzer forderte deswegen staatliche Anreize für das Sparen - finanziert durch die alljährlichen Milliardeneinsparungen der Finanzminister bei den Kreditzinsen für die Staatsschulden.





Auch Bayerns Sparkassen ächzen



Auch die bayerischen Sparkassen selbst ächzen zunehmend unter der Null-Zins-Politik. Der Zinsüberschuss sank 2016 um 3,8 Prozent auf 3,6 Milliarden - und wird in den nächsten drei Jahren jährlich weiter um etwa 0,1 Prozent zurückgehen, wie Landesobmann Walter Strohmaier erläuterte. Der operative Gewinn geht ebenfalls immer weiter zurück. Strohmaier nannte den Negativtrend "Gewitterwolken". Die Nettoüberschüsse gingen zwar nur geringfügig zurück - allerdings nur, weil 2016 dank guter Konjunktur weniger faule Kredite abgeschrieben werden mussten.



Um die schrumpfenden Erträge auszugleichen, sparen die Sparkassen an Personal und Filialen: Ende 2016 waren noch 40.500 Menschen bei den Sparkassen angestellt, fast 5000 weniger als fünf Jahre zuvor. Und im vergangenen Jahr schlossen über 250 Filialen und Beratungscenter ihre Pforten - fast ein Zehntel aller Geschäftsstellen in Bayern. Weitere Filialschließungen größeren Ausmaßes sind nach Netzers Worten aber nicht mehr zu erwarten: "Die Welle der Geschäftsstellenschließungen ist aus unserer Sicht vorbei."

(Carsten Hoefer, dpa)