Hände weg von der dualen Ausbildung

Damit die deutschen und bayerischen Handwerksbetriebe auch künftig dem Label „Made in Germany“ – so das Thema der diesjährigen Internationalen Handwerksmesse (IHM) – gerecht werden können, bieten die Handwerkskammern sowie Innungen und Verbände ein umfangreiches Weiterbildungsangebot an. „Wir setzen alles daran“, so Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstags (BHT) und Aufsichtsratsvorsitzender der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen, „hier immer auf der Höhe der technischen Entwicklung zu sein.“

Darüber hinaus bieten nach Peteranderls Worten die Handwerksorganisationen ihren Mitgliedsbetrieben alle möglichen Informationsangebote. „Unsere Technik- und Innovationsberater informieren über Förderprogramme und beantworten Fragen zu Patenten und zum Markenrecht. Sie informieren und unterstützen die Betriebe beispielsweise bei der Antragstellung für den Innovationsgutschein oder den Digitalbonus des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Diese speziellen Förderungen für kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe wurden übrigens auf unseren Rat hin ins Leben gerufen.“ Wenn Handwerksbetriebe bei ihren Problemlösungen wissenschaftliche Unterstützung benötigen, stellen Technologiertransferberater auch Kontakte zu Forschungseinrichtungen her.

Das Handwerk habe aber nur dann Zukunft, wenn es gelingt, junge Leute von einer Ausbildung, einer Karriere im Handwerk zu überzeugen, betonte der BHT-Präsident im Rahmen einer Veranstaltung zur IHM 2017. Das gesamte deutsche Handwerk habe mit seiner Imagekampagne vor einigen Jahren schon einen Imagewandel herbeiführen können. Allerdings würden aber immer noch zu viele Eltern glauben, dass ihre Kinder ohne Abitur und Studium keine echte berufliche Perspektive haben, bedauerte Peteranderl. Dass das nicht stimmt, habe erst kürzlich wieder eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft bewiesen. Diese kommt nämlich zu dem Ergebnis, dass beruflich Qualifizierte im Berufsleben hinsichtlich Personalverantwortung, Entwicklungschancen und Bezahlung auf Augenhöhe mit Kollegen rangieren, die den akademischen Weg gegangen sind.

„Wir müssen daher neben den Jugendlichen vor allem auch die Eltern davon überzeugen, warum die Berufsausbildung eine sehr gute Alternative ist“, sagte Peteranderl. Daher habe das bayerische Handwerk 2015 gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium und den IHKs die Kampagne „Elternstolz“ gestartet. Die Kampagne komme gut an und habe, zusammen mit der Nachwuchskampagne „Macher gesucht!“ im letzten Ausbildungsjahr auch zu einem leichten Plus von 1,5 Prozent bei den abgeschlossenen Lehrverträgen geführt.

Einen kleinen Beitrag zur Bewältigung des Nachwuchsproblems kann laut Peteranderl auch die Ausbildung von Jugendlichen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen mussten, leisten. Aktuell sind bayernweit über 1500 Jugendliche mit einem Fluchthintergrund in Ausbildung. „Ich bin sicher, dass es noch deutlich mehr werden, wenn eine klare Linie bei der Integration von Flüchtlingen in den bayerischen Arbeitsmarkt herrscht.“

Gleichzeitig bedauerte der BHT-Präsident, dass die Ausländerbehörden von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich über die Arbeits- und Ausbildungserlaubnis von Asylbewerbern urteilen, dies verunsichere die Betriebe. Es sei daher unbedingt erforderlich, die Richtlinien einheitlich umzusetzen. Außerdem müsse das BAMF die Asylverfahren endlich zügiger abschließen. „Schließlich müssen auch die jungen Leute in den Übergangsklassen wissen, woran sie sind.“ Dem Handwerk leuchtet ein, dass der Staat seine Integrationsbemühungen auf Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive fokussieren will. Allerdings müssen sich die Betriebe dann auch darauf verlassen können, dass ein erteilter Bleibestatus für die drei Jahre bis zum Abschluss der Lehre und die anschließenden zwei Jahre, die dem Sammeln von Berufserfahrung dienen, auch Bestand hat.

Ein wichtiges Thema auf der IHM ist für das Handwerk auch wieder die Digitalisierung beziehungsweise Handwerk 4.0. Die Digitalisierung ist für das Handwerk ja Chance und Herausforderung zugleich, erklärte Peteranderl. In diesem Jahr dreht sich alles um die Digitalisierung am Bau (Stichwort: Fachtagung „Baustelle 4.0 – Der Digitale Wandel im Bau- und Ausbauhandwerk“).

Digitalisierung am Bau



Derzeit laufen die meisten Prozesse auf den Baustellen noch weitgehend analog ab. Die Anforderungen an die Gebäude steigen jedoch kontinuierlich und die Komplexität in Planung und Ausführung nimmt stetig zu. Dass dies erhebliche Probleme verursachen kann, zeigen, so Peteranderl, Großprojekte wie der neue Flughafen in Berlin. Daher setzt man in Deutschland große Erwartungen in digitale Technologien und Methoden, um die Fehler auf Baustellen zu reduzieren. BIM steht für „Building Information Modeling“ und bezeichnet eine Methode, bei der Gebäude zunächst virtuell in einem dreidimensionalen Computermodell erstellt werden sollen. Dabei werden alle für das Gebäude relevanten Daten erfasst und zwischen den am Bau Beteiligten ausgetauscht.

Das deutsche Handwerk blickt auf ein Jahr der Rekorde zurück: Die Umfragen zeigten 2016 ein besseres konjunkturelles Stimmungsbild als jemals zuvor, das Geschäftsklima im Handwerk erreichte ein neues Allzeithoch, erklärte Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Die wirtschaftliche Entwicklung des Handwerks war 2016 noch einmal deutlich besser als in der Gesamtwirtschaft. Der Verband geht davon aus, dass die Umsätze im Handwerk um insgesamt 3,5 Prozent gewachsen sind, während das deutsche Brutto-Inlandsprodukt (BIP) um 1,9 Prozent zulegen konnte.

Gut liefen nach Schwanneckes Worten die Geschäfte insbesondere in den Bau- und Ausbaugewerken, aber auch die Lebensmittel- und Kfz-Handwerke profitierten von der guten Einkommensentwicklung der Verbraucher.

Die Betriebe suchen händeringend nach Personal, so der ZDH-Generalsekretär, um ihre hohen Auftragsbestände abarbeiten zu können. Dabei stoßen sie in einigen Branchen und Regionen zunehmend auf Engpässe bei der Verfügbarkeit von Fachkräften und Auszubildenden. Diese Engpässe haben seiner Ansicht nach sicherlich auch bremsend auf die handwerkliche Konjunktur gewirkt. Hätten die Betriebe Fachkräfte und Auszubildende in der benötigten Zahl beschäftigen können, wäre sogar ein noch höheres Wachstum möglich gewesen.

Für 2017 erwartet der ZDH, dass sich die gute wirtschaftliche Lage des Handwerks erneut bestätigen wird, auch wenn die Betriebe nicht mehr ganz so dynamisch wachsen werden. Es wird mit einem Umsatzwachstum von etwa 2,5 Prozent gerechnet.

Stütze der Konjunktur im Handwerk bleibt laut Schwannecke die anhaltend gute Binnenkonjunktur. Das niedrige Zinsniveau und gestiegene Reallöhne lassen die Konsumfreude auf ihrem hohen Niveau verbleiben. Auch die Wohnungsbauaktivitäten in den Ballungsräumen werden seiner Ansicht nach voraussichtlich noch einmal moderat zulegen.

Im Blick behalten müsse das deutsche Handwerk die globalen Risiken, die sich beispielsweise aus dem wieder erstarkenden Protektionismus in den USA für den Welthandel ergeben, erklärte Schwannecke. Die deutsche Volkswirtschaft sei auf offene Märkte angewiesen. Ein globaler Konjunktureinbruch würde dementsprechend auch nicht spurlos an der deutschen Binnenkonjunktur und damit dem Handwerk vorbeigehen. „Derzeit beurteilen wir die Geschäftsaussichten der Handwerksbetriebe aber insgesamt weiter als hervorragend.“

Durch die Bank spannender



Das Handwerk steht für Beständigkeit im Wandel, betonte der ZDH-Generalsekretär. Eine Million Handwerksbetriebe würden deshalb eine Politik erwarten, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland festigt und einen modernen Staat, der soziale Sicherheit chancengerecht und zukunftsfest gestaltet. Eine Politik, die den Herausforderungen einer global, europäisch, national und regional vernetzten Welt gerecht wird. Das heißt zum Beispiel für Schwannecke: Handwerk müsse einen gleichberechtigten Zugang zur vernetzten Welt erhalten. Das Handwerk bilde auch gerne Flüchtlinge aus, brauche aber auch ein Einwanderungsrecht, das kleinen und mittleren Unternehmen hilft. „Und wir müssen die Basis des Handwerks weiterentwickeln – die berufliche Aus- und Weiterbildung.“

Eine höhere Berufsbildung ist unabdingbar, mit dem BerufsAbitur als wichtigstem Element – und eine der akademischen Bildung vergleichbare Finanzierung, erklärte Schwannecke. Wichtig sei auch eine neue Unternehmenskultur, die schon frühzeitig vermittelt wird. Start-ups seien doch nicht nur eine Sache für abgebrochene Studenten – Meisterinnen und Meister des Handwerks würden viel nachhaltigere Gründungen hinlegen. „Ihre Produkte und Dienstleistungen sind auch durch die Bank spannender und vielfältiger als etwa eine modifizierte Logistik beim dritten oder vierten Essenslieferant.“

Viele Handwerksbetriebe sind nach den Worten des ZDH-Generalsekretärs ja bereits weit fortgeschritten und erfolgreich auf dem Weg ins digitale Zeitalter, um sich als Innovationstreiber in ihrer Branche zu behaupten und neue Märkte zu erschließen – etwa in der Energieversorgung und Energieeffizienz, Smart Home, E-Mobilität, altersgerechten Assistenzsystemen und mehr. Ein verantwortliches Unternehmertum wird im Handwerk gelebt, wie kaum sonst in der Wirtschaft, betonte Schwannecke. Hunderttausende Familienbetriebe, ob mit einigen wenigen Mitarbeitern und Azubis oder mit hunderten, sind typisch „Made in Germany“. Die meisten dieser Unternehmerinnen und Unternehmer haben ihr Rüstzeug dafür in der Meistervorbereitung gelernt.

Familiengeführte Betriebe nehmen Verantwortung für und in ihrer Region wahr. Sie schaffenArbeitsplätze und qualifizieren junge Menschen. Sie stabilisieren, sind auf Langfristigkeit bedacht, wirt-schaften nachhaltig und schaffen familienfreundliche Strukturen. Das Handwerk übernimmt auch Verantwortung und engagiert sich in allen Bereichen der Gesellschaft, so der Generalsekretär. „Damit haben wir seit Jahrzehnten Erfolg. Das ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft des wirtschaftlichen Erfolgs Deutschlands und seiner gesellschaftlichen Stabilität.“

„Auch die Selbstverwaltung ist ein einzigartiges Merkmal. Sie bietet Fort- und Weiterbildung. Beratung bei technischen Neuerungen wie aktuell der Digitalisierung. Bei Betriebsübergaben. Bei Gründungen. In betriebswirtschaftlichen Notlagen. Und sie vertritt alle Betriebe gegenüber der Politik, setzt sich für die richtigen Rahmenbedingungen ein, berät die Politik, wenn es um Unterstützung von kleinen und mittleren Betrieben geht.“ Hinter der Marke „Made in Germany“ stecken alle diese wichtigen Details, die das deutsche Handwerk ausmachen, erklärte Schwannecke. „Die deutschen Handwerker sind sehr freigiebig, was das Geheimnis ihres Könnens und ihres Rufs angeht“, so der ZDH-Generalsekretär. Die duale Ausbildung stehe allen offen. Eigentlich seltsam, dass die EU darauf nicht eingeht. Sie will sogar das Gegenteil: Das deutsche Handwerk soll sein funktionierendes System „deregulieren“. Jeder soll auch ohne nennenswerte Qualifikationen überall in der EU selbstständig arbeiten dürfen. Für Schwannecke vergisst die EU aber dabei: Die Berufswelt wird digital. Die Berufsbilder werden anspruchsvoller, die Anforderungen komplexer.

Deutschland darf die EU in diesem Feld nicht gewähren lassen, forderte Schwannecke. „Made in Germany“ als Qualitätsversprechen lasse sich nur halten, wenn das Handwerk seine „Originale“ behält. Die duale Ausbildung, den Meisterbrief, funktionierende Handwerksorganisationen.

(Friedrich H. Hettler)

(BHT-Präsident Franz Xaver Peteranderl Foto: BHT; ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke - Foto: ZDH/Stegner; ein Tischler in der IHM-Sonderschau Exempla - Foto: Barbara Sommer; die Badewanne Blaa Lonid aus weichem Material. Das Wasser bleibt länger warm und Stürze sind weniger gefährlich - Foto: Fred Schäff; Innovation und Tradition auf der IHM. Oberle Gesunde Schuhe. Leisten werden per 3D-Drucker erstellt - Foto: Oberle)